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Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, με τη στήριξη του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι σε 285 περίπτερα, προσφέροντας στους επισκέπτες πρόσβαση σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων και δυνατότητα γνωριμίας με δημιουργούς.

Το κεντρικό αφιέρωμα επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τον ρόλο του βιβλίου στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης.

Περισσότερες από 200 παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων, εργαστηρίων και συναυλιών, πλαισιώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης για το κοινό.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στον χώρο καθημερινά, σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας που ισχύει για τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα.

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Επισήμως σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στις 8 μ.μ., εγκανιάζεται το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Η διοργάνωση, που πλέον έχει μεταφερθεί από τον παραδοσιακό της χώρο στο Ζάππειο, θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου, μεταμορφώνοντας έναν από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας σε ζωντανή υπαίθρια βιβλιοθήκη.

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει τόσο για το μέγεθός της όσο και για τον έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό της χαρακτήρα. Το κεντρικό αφιέρωμα έχει τον τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο». Μέσα από αυτή τη θεματική, το φεστιβάλ επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της λογοτεχνίας και της γνώσης στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης. Στοχεύει επίσης στην οικολογική επαγρύπνηση και την κοινωνική ευθύνη απέναντι στις προκλήσεις του πλανήτη και των μελλοντικών γενεών.

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Στην καρδιά του Πεδίου του Άρεως έχουν στηθεί 285 σύγχρονα περίπτερα, στα οποία φιλοξενούνται 210 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα. Οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Μπορούν να ανακαλύψουν νέες κυκλοφορίες, κλασικά έργα, δοκίμια, κόμικς και παιδική λογοτεχνία. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με δημιουργούς στη «Γωνιά των Συγγραφέων».

Το Φεστιβάλ Βιβλίου 2026 πλαισιώνεται επίσης, από ένα πρόγραμμα με περισσότερες από 200 παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις και παρουσιάσεις σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς.

Ανάμεσά τους βρίσκονται το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το ελληνικό τμήμα της IBBY. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καθιερωμένο τριήμερο αφιέρωμα στους πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς του λόγου, καθώς και οι ειδικές δράσεις της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για όλη την οικογένεια, όπως εργαστήρια, θέατρο σκιών και παραστάσεις, ενώ κοινωνικοί σύλλογοι συμμετέχουν με ενημερωτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, διοργανώνονται μουσικές βραδιές και συναυλίες.

Το φετινό φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Έχει τη δυναμική υποστήριξη και διοργάνωση του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ).

Info

Οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται ως εξής:

Δευτέρα έως Πέμπτη:18:00 – 22:30 Παρασκευή και Σάββατο:18:00 – 23:00 Κυριακή:10:30 – 15:00 & 18:00 – 22:30.