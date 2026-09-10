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Η θάλασσα, το καράβι, η ελληνική φύση και η αρχιτεκτονική βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας δουλειάς της Ρόζμαρι Φράγκου, που παρουσιάζεται στο Ναύπλιο με τον τίτλο «Περίπλους». Μέσα από 36 νέα έργα, η εικαστικός επιχειρεί μια ζωγραφική διαδρομή στην ελληνικότητα, συνδέοντας το τοπίο και τα μνημεία με ένα από τα πιο διαχρονικά σύμβολα της ελληνικής ιστορίας: το καράβι.

Η έκθεση φιλοξενείται στη Vasiliki Galerie d’ Art και εγκαινιάζεται στις 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:00.

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Στον «Περίπλου», η ελληνικότητα προσεγγίζεται μέσα από τη σχέση της με τη θάλασσα, τη φύση και την αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερη θέση στα έργα κατέχει το καράβι, ως διαχρονικός συνοδοιπόρος των Ελλήνων και σύμβολο μετακίνησης, ταξιδιού και ιστορικής συνέχειας.

Άλλοτε προβάλλει λιτά πάνω σε λευκό φόντο και άλλοτε εντάσσεται σε πιο έντονες χρωματικές συνθέσεις, σε διάλογο με τοπόσημα και μνημεία.

Μέσα από αυτή τη σύνδεση αντικειμένων, χώρων και συμβόλων, η Ρόζμαρι Φράγκου επιχειρεί να αποτυπώσει μια πορεία που διατρέχει τον χρόνο και συνδέει διαφορετικές όψεις της ελληνικής εμπειρίας.

Λίγα λόγια για την εικαστικό

Η Ρόζμαρι Φράγκου γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα όπου και διδάσκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει ολοκληρώσει σπουδές μουσικής και αργυροχρυσοχοΐας, ενώ είναι αριστούχος απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, στο Δημοτικό Πολυχώρο Νέας Σμύρνης, στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο Αθήνας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Αθηναίων, στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Θεσσαλονίκης.