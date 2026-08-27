Φωτο αρχείου: Η Κουσάμα ποζάρει για φωτογραφία μαζί με έργα της - Πηγή: Reuters

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Η Γιαπωνέζα καλλιτέχνις της avant-garde, Γιαγιόι Κουσάμα, η οποία μετέτρεψε τις παραισθήσεις σε τέχνη και ήταν γνωστή για τους εμμονικούς πίνακές της, καλυμμένους με τελείες, καθώς και για τα μοτίβα κολοκύθας, πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

Η ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ανέφερε ότι πέθανε στις 14 Αυγούστου, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία του θανάτου.

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η Κουσάμα εργάζεται πάνω σε ένα έργο στο στούντιό της στο Τόκιο – Πηγή: Reuters ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: Γλυπτό κολοκύθας της Γιαγιόι Κουσάμα στο Λονδίνο – Πηγή: Reuters

Φωτο αρχείου: Η Κουσάμα ποζάρει για φωτογραφία μαζί με έργα της – Πηγή: Reuters

Απογοητευμένη από την περιοριστική φύση της ιαπωνικής κοινωνίας, η Κουσάμα έφυγε για τη Νέα Υόρκη σε ηλικία 27 ετών, όπου γρήγορα έγινε γνωστή για τους πίνακές της, εμπνευσμένους από παραισθήσεις με φώτα που αναβόσβηναν, τελείες και λουλούδια, τις οποίες έβλεπε από την παιδική της ηλικία.

Έγραψε επίσης, συμμετείχε σε αντιπολεμικές δράσεις κατά τη δεκαετία του 1960 και, σύμφωνα με αναφορές, επηρέασε καλλιτέχνες όπως ο Άντι Γουόρχολ.

In January 2023, Yayoi Kusama transformed Louis Vuitton’s Fifth Avenue flagship into one of New York City’s most unforgettable works of public art. A remarkably lifelike animatronic version of the artist appeared to paint her signature multicolored dots across the store’s… pic.twitter.com/v1YhbgUfxN — New York Mickey (@MickmickNYC) August 27, 2026

Lamentablemente, el mundo del arte se encuentra de luto tras el reciente fallecimiento de Yayoi Kusama en Tokio, a la edad de 97 años.



En este video puedes ver su histórica exhibición en Melbourne que quedó registrada como uno de los pináculos celebratorios más masivos y… pic.twitter.com/CbykiaYNhT — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) August 27, 2026

Η Κουσάμα, η οποία μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική της υγεία, είπε ότι η Νέα Υόρκη της δημιούργησε νευρώσεις. Γύρω στο 1977, λίγα χρόνια μετά την επιστροφή της στην Ιαπωνία, εισήχθη οικειοθελώς σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και έζησε εκεί για δεκαετίες, μετακινούμενη κάθε πρωί με αυτοκίνητο στο κοντινό της στούντιο.

Φωτο αρχείου: Η Κουσάμα ποζάρει για φωτογραφία μαζί με έργα της – Πηγή: Reuters ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: Εικαστικό δρώμενο της Γιαγιόι Κουσάμα – Πηγή: Reuters

«Ακόμα και τώρα βλέπω παραισθήσεις», είπε η Κουσάμα το 2017.

«Τελείες πετούν παντού — πάνω στο φόρεμά μου, στο πάτωμα, στα πράγματα που κουβαλάω, σε όλο το σπίτι, στο ταβάνι. Και τις ζωγραφίζω.»

(Πηγή: Reuters)