Η Γιαπωνέζα καλλιτέχνις της avant-garde, Γιαγιόι Κουσάμα, η οποία μετέτρεψε τις παραισθήσεις σε τέχνη και ήταν γνωστή για τους εμμονικούς πίνακές της, καλυμμένους με τελείες, καθώς και για τα μοτίβα κολοκύθας, πέθανε σε ηλικία 97 ετών.
Η ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ανέφερε ότι πέθανε στις 14 Αυγούστου, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία του θανάτου.
Απογοητευμένη από την περιοριστική φύση της ιαπωνικής κοινωνίας, η Κουσάμα έφυγε για τη Νέα Υόρκη σε ηλικία 27 ετών, όπου γρήγορα έγινε γνωστή για τους πίνακές της, εμπνευσμένους από παραισθήσεις με φώτα που αναβόσβηναν, τελείες και λουλούδια, τις οποίες έβλεπε από την παιδική της ηλικία.
Έγραψε επίσης, συμμετείχε σε αντιπολεμικές δράσεις κατά τη δεκαετία του 1960 και, σύμφωνα με αναφορές, επηρέασε καλλιτέχνες όπως ο Άντι Γουόρχολ.
Η Κουσάμα, η οποία μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική της υγεία, είπε ότι η Νέα Υόρκη της δημιούργησε νευρώσεις. Γύρω στο 1977, λίγα χρόνια μετά την επιστροφή της στην Ιαπωνία, εισήχθη οικειοθελώς σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και έζησε εκεί για δεκαετίες, μετακινούμενη κάθε πρωί με αυτοκίνητο στο κοντινό της στούντιο.
«Ακόμα και τώρα βλέπω παραισθήσεις», είπε η Κουσάμα το 2017.
«Τελείες πετούν παντού — πάνω στο φόρεμά μου, στο πάτωμα, στα πράγματα που κουβαλάω, σε όλο το σπίτι, στο ταβάνι. Και τις ζωγραφίζω.»
(Πηγή: Reuters)