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Τα έργα της σειράς διερευνούν την ανθρώπινη κατάσταση και τις κοινωνικές σχέσεις μέσα από την επίδραση της πρόσφατης κρίσης και της πανδημίας.

Η καλλιτέχνιδα αποτυπώνει την ανάγκη για επικοινωνία και αποκατάσταση των δεσμών, προβάλλοντας τον άνθρωπο ως αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ο επιμελητής της έκθεσης, Δρ.

Νταν Μπρεάζ, εξήρε την τεχνική αρτιότητα και την οραματική προσέγγιση της δημιουργού στο εικαστικό μέσο της χαρακτικής.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή εκπροσώπων του μουσείου, ακαδημαϊκών και σημαντικών προσωπικοτήτων του χώρου της τέχνης.

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«Η ανθρώπινη μορφή στη δουλειά μου εντάσσεται σε συμπλέγματα που δημιουργούν ανθρώπινες κυματώσεις και παραπέμπουν σε συλλογική εμπειρία. Η ενότητα “la Comedie Hmaine” δημιουργήθηκε στην συνθήκη μιας ευρύτερης διερεύνησης της ανθρώπινης κατάστασης κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά την κρίση. Η σύγχρονη κοινωνία γίνεται μια σκηνή πολλαπλών ρόλων. Οι κοινωνικές μάσκες άλλοτε προστατεύουν και άλλοτε φυλακίζουν. Το πρόσωπο του πολίτη γίνεται ταυτόχρονα ταυτότητα και προσωπείο: αποξένωση, καχυποψία, μοναξιά, ανταγωνισμός, επιθετικότητα, αλλά και επίμονη ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία. Στη σειρά “ La Comédie Humaine”, ο άνθρωπος βιώνει την κρίση της σύγχρονης κοινωνίας. Τι σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος σε μια εποχή όπου οι παλιές βεβαιότητες και αξίες έχουν κλονιστεί;…».

Αυτά επισημαίνει μεταξύ άλλων, η διακεκριμένη χαράκτρια Βίκυ Τσαλαματά, με αφορμή την ατομική έκθεση της τίτλο «La Comédie Humaine/ Η ανθρώπινη συνθήκη στον 21ο αιώνα», που εγκαινιάστηκε στο εντυπωσιακό Μουσείο Τεχνών «Art Museum of Cluj –Napoca», που στεγάζεται στο πρώην Παλάτι Μπάνφι (Banffy Palace), ένα εξαιρετικό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που η διακεκριμένη χαράκτρια παρουσιάζει δουλειά της στον συγκεκριμένο χώρο: «Με την πόλη και το Μουσείο με συνδέουν δεσμοί συνεργασίας, αγάπης και φιλίας που δημιουργήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, με την συμμετοχή μου ως προσκεκλημένη καλλιτέχνης σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις χαρακτικής με προσωπική πρόσκληση του Ovidiu Petca, επιμελητή και οργανωτή όλων των διεθνών εκθέσεων χαρακτικής στο Art Museum of Cluj-Napoca, Banffy Palace. Αυτή τη φορά έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζω το σύνολο της χαρακτικής δουλειάς μου των τελευταίων ετών, σε μια ατομική έκθεση».

©ΣΕΙΡΑ – La Comedie Humaine D MIXED MEDIA 120X120 CM 2023

Όπως αναφέρει ο επιμελητής της έκθεσης Ιστορικός της Τέχνης Δρ. Νταν Μπρεάζ, στο κείμενό του με τίτλο «Ένας Κόσμος από Κατακόρυφους Λαβύρινθους», για την έκθεση, «Η Βίκυ Τσαλαματά αποκαλύπτει τη φυσιογνωμία μιας οραματίστριας, κοσμοπλάστριας καλλιτέχνιδας, το έργο της οποίας ξεχωρίζει χάρη στη βαθιά κατανόηση του εικαστικού μέσου της χαρακτικής. Η καλλιτέχνιδα όχι μόνο κατέχει τις τεχνικές της χαρακτικής με αλάθητη ακρίβεια και refinement διύλιση, αλλά τις αμφισβητεί επίσης μέσω τεχνικών πειραματισμών, αποφέροντας αποτελέσματα που έχουν τύχει υψηλής εκτίμησης από πολλούς ερευνητές του έργου της… Η καλλιτέχνιδα μας αποκαλύπτει μια τέχνη που μας τυλίγει αδιόρατα, σαν για να μας ψιθυρίσει στο αυτί ότι, αν και δεν είμαστε αναπληρώσιμοι, είμαστε, ωστόσο, ανεπανάληπτοι. Είμαστε αληθινοί κατακόρυφοι λαβύρινθοι, με τις ρίζες μας βαθιά ενσωματωμένες στην ιστορία».

Ο ιστορικός τέχνης Σπύρος Μοσχονάς, σημειώνει στο δικό του κείμενο για την έκθεση: «Στον πυρήνα της σειράς τυπωμάτων “La Comedie Humaine” στέκει η πανδημία του COVID-19: η εσκεμμένη διάρρηξη των κοινωνικών σχέσεων για χάρη της υγείας. Η κατάργηση των ανθρώπινων δεσμών από το ένστικτο της επιβίωσης. Η ανάδειξη της μοναξιάς σε αυτοσκοπό. Όμως, αυτή δεν είναι η κανονικότητα. Ο άνθρωπος δεν είναι από τη φύση του μοναχικό ον. Και η διαδρομή από την απομόνωση προς την αποκατάσταση των κοινωνικών δεσμών, αυτή είναι το πραγματικό νόημα του έργου. Εκεί εδράζεται η ανάταση και η έξοδος από το σκοτάδι στο φως, μέσα από μια μακρά, συλλογική πορεία. Ως εκ τούτου, τα έργα της Τσαλαματά είναι στη βάση τους αισιόδοξα. Βλέπουν (μάλλον, προτιμούν να βλέπουν) την ανθρωπότητα ως «μαζί», ως σώμα, ως κοινή πορεία μέσα από τις δυσκολίες. Και παρότι η χαράκτρια εμπνέεται από μια θεϊκή τάξη, βλέπει τον άνθρωπο ως αδιάσπαστο μέρος της.

Σειρά – Ουτοπικές πόλεις

ΣΕΙΡΑ – ΑΠΟ ΤΙΣ 2602 NYXTEΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΙΑΣ ΑΤΕΡΜΟΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 125X125cm

Η Τσαλαματά αναζητεί τις δικές της ρίζες: στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία (τον Δάντη, τον Μπαλζάκ), στα ανθρώπινα δημιουργήματα (το Ανγκόρ Βατ ή τις σύγχρονες μητροπόλεις). Στην πραγματικότητα, όμως, είναι πια αρκετά ώριμη για να κοιτάξει βαθιά μέσα της και να μας πει τη δική της αλήθεια. Μια αλήθεια που αποκαλύπτεται κρυστάλλινη στα παλίμψηστα χαρακτικά της. Εκεί όπου ο άνθρωπος πρωταγωνιστεί όχι σαν άτομο, αλλά σαν κοινωνία».

Την έκθεση άνοιξαν με τις ομιλίες τους: o διευθυντής του Μουσείου, Lucian Năstase–Kovács, ο επιμελητής του Μουσείου και της έκθεσης Δρ Dan Braez, ο Ovidiu Petca εικαστικός, πρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτισμού «Διεθνής Μπιενάλε Χαρακτικής» Κλουζ, Ρουμανία και η Elena Abrudan, καθηγήτρια και διευθύντρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Ψηφιακών Μέσων στο Πανεπιστήμιο Babeș-Bolyai (UBB) στην Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία.