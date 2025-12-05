Η πέμπτη σεζόν του Stages A/LIVE ξεκινά με μια θρυλική συναυλία. Οι Last Drive ανεβαίνουν στη σκηνή για μια τελευταία βόλτα. Το αποχαιρετιστήριο live της μπάντας που έγραψε ιστορία στην ελληνική ροκ σκηνή έρχεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο Onassis Channel στο YouTube, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή.

«Μερικές φορές η δύση μοιάζει με ανατολή». Με αυτή τη φράση, οι Last Drive αποχαιρέτησαν στη σκηνή του Gagarin 205 τον Μάρτιο του 2025 μια πορεία 42 χρόνων. Η ιστορική αυτή στιγμή επιστρέφει μέσα από το Stages A/LIVE και προβάλλεται στο Onassis Channel στο YouTube, για να συνεχίσει να παίζει εκεί όπου έζησε πάντα: στα αυτιά, στη μνήμη και στο συλλογικό φαντασιακό όσων τους ακολούθησαν.

Το καλοκαίρι του 2024, η ανακοίνωση των τελευταίων συναυλιών λειτούργησε σαν κάλεσμα σε κάτι που όλοι ήξεραν ότι κάποτε θα ερχόταν. Όχι μόνο ως αποχαιρετισμός στην «Drive Tribe» αλλά και ως μια υπόσχεση απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Αλέξης, ο Γιώργος, ο Χρήστος και ο Στέφανος, μαζί με πρώην μέλη που επέστρεψαν τον Μάρτιο του 2025 για μια τελευταία βόλτα στη σκηνή, δεν μπορούσαν να φανταστούν πως τα εισιτήρια θα εξαφανίζονταν μέσα σε λίγες ημέρες. Οι -αρχικά προγραμματισμένες- δύο συναυλίες έγιναν τελικά πέντε, όλες sold out και καθεμία με τη δική της ηλεκτρισμένη συγκίνηση.

Λίγα λόγια για τους Last Drive

Με τις ρίζες τους στο πανκ του ’77, οι Last Drive ξεπήδησαν στην Αθήνα των αρχών της δεκαετίας του 1980 συγκεντρώνοντας γρήγορα ένα μικρό αλλά φανατικό κοινό με το εκρηκτικό τους μείγμα από γκαράζ ροκ, πανκ, σερφ και ροκαμπίλι.

Έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι που κράτησε πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Ο ήχος τους αποτυπώθηκε σε άλμπουμ όπως τα “Underworld Shakedown” (1986), “Heatwave” (1988), “Blood Nirvana” (1990), “Fuckhead Entropy” (1992) και “Subliminal” (1995). Παράλληλα, περιόδευσαν εκτεταμένα σε Ελλάδα και Ευρώπη, συνεργάστηκαν με θρύλους του παγκόσμιου rock ’n’ roll και κατέκτησαν ένα παγκόσμιο ακροατήριο. Οι δίσκοι τους κυκλοφόρησαν σε όλο τον κόσμο και σήμερα θεωρούνται μία αντιπροσωπευτική, αυθεντική φωνή του γκαράζ ροκ.

To 1995 οι Last Drive διαλύθηκαν και τα μέλη τους ακολούθησαν ξεχωριστούς δρόμους. Την άνοιξη του 2007, δώδεκα χρόνια μετά τη διάλυσή τους, ξαναβρέθηκαν στη σκηνή του Gagarin 205, για μια νέα σειρά συναυλιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η απόφαση της επανασύνδεσής τους οδήγησε σε μια νέα «βόλτα» που κράτησε μέχρι το 2025 με πολλές εμφανίσεις, δύο εξαιρετικά άλμπουμ («Heavy Liquid» και «The Last Drive») και μια συνεχή δημιουργική παρουσία. Με ανανεωμένη ενέργεια, ακεραιότητα και μια γόνιμη σχέση αλληλεπίδρασης με την κοινότητά τους, το Drive Tribe, το συγκρότημα παρέμεινε σημείο αναφοράς για το ελληνικό underground, επηρεάζοντας νεότερες γενιές μουσικών και διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα του ανεξάρτητου rock ’n’ roll σε κάθε τους εμφάνιση.

Info

Ψηφιακή Πρεμιέρα: Τρίτη 14.12, στις 21:00

Χωρίς αντίτιμο & χρονικό περιορισμό