Ξεχωρίζουν εδώ και δεκαετίες για τη μοναδική τους ικανότητα να γεφυρώνουν το κλασικό με το σύγχρονο. Από την ίδρυσή τους, το 1957, από τη Ρωσοκαναδή χορεύτρια και χορογράφο Ludmilla Chiriaeff, τα Les Grands Ballets Canadiens έχουν υπηρετήσει με συνέπεια το πλούσιο ρεπερτόριο του μπαλέτου, παραμένοντας πιστοί στην τεχνική αρτιότητα και την καλλιτεχνική φινέτσα του κλασικού χορού, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν διαρκώς νέους δρόμους με έργα σύγχρονων χορογράφων και ανανεωτικές προσεγγίσεις.

Το κοινό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τούς θυμάται από την εξαιρετικά επιτυχημένη εμφάνισή τους το 2014. Οι χορευτές του φημισμένου καναδικού συγκροτήματος επιστρέφουν στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μουσικής για τρεις μόνο παραστάσεις, την Παρασκευή 7, το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 20:00, με ένα διπλό πρόγραμμα:

Τις Τέσσερις Εποχές, σε μουσική Αντόνιο Βιβάλντι, μια εκρηκτική, θεατρική χορογραφία, γεμάτη χιούμορ φαντασία και χαρά και την Καντάτα, ένα αφιέρωμα στη μουσική παράδοση της Νότιας Ιταλίας, με έντονα ρυθμικά στοιχεία και εκφραστική ένταση. Το έργο παντρεύει αυθεντικές φωνές, ζωντανή μουσική και δυναμική χορογραφία, δημιουργώντας μια αίσθηση καθολικής συμμετοχής και γιορτής.

Δύο έργα του Mauro Bigonzetti που συνθέτουν μια παράσταση-ορόσημο, η οποία αναδεικνύει τόσο τις τεχνικές δεξιότητες όσο και τη συναισθηματική εκφραστικότητα των χορευτών της ομάδας.

Info

Παρασκευή 7, Σάββατο 8, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, ώρα 20:00.

Τιμές εισιτηρίων: 10 € (εκπτωτικά), 15 €, 24 €, 30 €, 38 €, 46 €, 55 €

Eισιτήρια 210 72 82 333, megaron.gr