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Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (03.07.2026) στο κοιμητήριο του Βύρωνα για το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό, Μιχάλη Μόσιο, γνωστό σε όλους ως «Ταμτάκο».

Ο Μιχάλης Μόσιος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά του. Φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες του δίνουν το παρών στο κοιμητήριο του Βύρωνα με σκοπό να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο ηθοποιό που άφησε το δικό του στίγμα στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο από την χαρακτηριστική προφορά του, την τραγιάσκα του και το καρό κοστούμι του.

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Ο γιος του ηθοποιού, ζήτησε με ανάρτησή του στα social media, αντί στεφάνων να γίνει δωρεά στη φιλοζωική οργάνωση «Adopt a paw today».

Το φέρετρο του αγαπημένου ηθοποιού έχει στολιστεί με λευκά λουλούδια και μία κορνίζα με την φωτογραφία του.

Η ανάρτηση του γιου του

Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου μας πατέρα, Μιχάλη Μόσιου, θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεά προς τη φιλοζωικη οργάνωση Adopt a paw today . Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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Δικαιούχος: ADOPT A PAW TODAY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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Αιτιολογία: ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΟΣΙΟΥ

PayPal: [email protected]

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