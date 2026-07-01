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Η στιγμή που μια κινηματογραφική σκηνή μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη παραμένει χαραγμένη στη μνήμη της Ολίβια Γουάιλντ. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της στα γυρίσματα της ταινίας «Cowboys & Aliens», περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια σκηνής ιππασίας.

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Μιλώντας στο podcast «Armchair Expert», η Γουάιλντ θυμήθηκε ότι συμμετείχε σε σκηνή μαζί με τους Ντάνιελ Κρεγκ και Χάρισον Φορντ, ενώ πίσω τους ακολουθούσαν περίπου 40 άλογα. Όταν το άλογό της πέρασε πάνω από ένα χαντάκι, εκείνη εκσφενδονίστηκε στο έδαφος, χτυπώντας στο κεφάλι και την πλάτη.

Ακινητοποιημένη στο έδαφος, άκουγε τον καλπασμό των αλόγων να πλησιάζει και πίστεψε πως οι πιθανότητες να επιβιώσει ήταν ελάχιστες.

Τη σωτήρια παρέμβαση έκανε ο Γουόλτον Γκόγκινς, ο οποίος έστρεψε το άλογό του κάθετα μπροστά της, αναγκάζοντας τα υπόλοιπα άλογα να αλλάξουν πορεία. Η ηθοποιός τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «του χρωστάω τη ζωή μου».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν φορούσε κράνος, καθώς το απαιτούσε ο ρόλος της, παραδεχόμενη ότι η πολυετής εμπειρία της στην ιππασία της είχε δημιουργήσει μια αίσθηση υπερβολικής αυτοπεποίθησης.