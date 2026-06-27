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Πιστοί στην παράδοση των τελευταίων ετών, η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ επέστρεψαν στον αγαπημένο τους προορισμό: τη Σκιάθο. Το ζευγάρι, που διατηρεί εξοχική κατοικία στην περιοχή Αχλαδιές, απολαμβάνει για άλλη μια φορά την ηρεμία του νησιού.

Χον κα Ράσελ στη Σκιάθο

Κατά την άφιξή τους στο νησί στο οποίο έφτασαν με ιδιωτικό αεροσκάφος, ήταν χαρακτηριστικές οι εικόνες με τις δεκάδες βαλίτσες, κάτι που μεταφράστηκε πως το διάσημο ζευγάρι θα παραμείνει για αρκετές ημέρες στην Ελλάδα.

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Και όπως δείχνουν οι επιλεκτικές φωτογραφίες που αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι μόνο οι δυο τους στη Σκιάθο αλλά και άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο σε εστιατόριο δίπλα στα εγγόνια της, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Εγώ και τα αγόρια μου. Παράδεισος η Ελλάδα».

Οι δύο ηθοποιοί επισκέπτονται τη Σκιάθο εδώ και 25 χρόνια και λατρεύουν τόσο τις παραλίες της όσο και τα εκλεκτά εδέσματα και τη φιλικότητα των κατοίκων του νησιού.

Οι κάτοικοι τους συναντούν συχνά σε βόλτες στη χώρα ή σε γεύματα δίπλα στη θάλασσα, με το διάσημο ζευγάρι να κρατά χαμηλό προφίλ και να δείχνει ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του.