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Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο του Άδωνι Γεωργιάδη που υποδύεται σε επιθεώρηση, δηλώνοντας πως προτίθεται να τον προσκαλέσει προσωπικά για να παρακολουθήσει τη σάτιρα.

Ο καλλιτέχνης χαρακτήρισε την εκκλησία επιχείρηση με αδήλωτα έσοδα, ζητώντας διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας της και τον διαχωρισμό της από το κράτος.

Τέλος, μοιράστηκε μια προσωπική εμπειρία επικοινωνίας με πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή, δηλώνοντας ότι το συγκεκριμένο βίωμα άλλαξε τις αντιλήψεις του για τη μεταθανάτια ενέργεια.

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Για τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο εξέφρασε ανησυχία ότι «μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα», τον Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο υποδύεται στην επιθεώρηση στην οποία συμμετέχει, την εκκλησία την οποία χαρακτήρισε «επιχείρηση με αδήλωτο χρήμα» αλλά και την εμπειρία του από την επαφή με άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή μίλησε ο Δημήτρης Μακαλιάς το βράδυ της Τρίτης.

Αν και όπως είπε στο Action 24, «δεν θα μπορούσα να ψηφίσω ΝΔ. Δεν ψηφίζω αυτούς που κυβερνάνε, πάντα ψηφίζω κάτι άλλο για πολυφωνία», στη συνέχεια πρόσθεσε «δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας που μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Θεωρώ ότι η πορεία του ήταν αρκετά καταστροφική τον καιρό που κυβέρνησε. Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι κακό έκανε και όταν το είδε είπε αυτό που λέμε “από Θαύμα ζούμε”».

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Ο ηθοποιός πρόσθεσε, μάλιστα, «εγώ σοκάρομαι με τη φράση (σ.σ. του Αλέξη Τσίπρα) “έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες την επομένη των εκλογών”. Ήταν ένα αρκετά σκοτεινό κεφάλαιο μια αριστερή κυβέρνηση να κάνει τόσα πολλά λάθη που δεν είχαν γνώμονα τον λαό. Όλοι θέλαμε αλλαγή θέλαμε να βγει η αριστερά αλλά αυτή ξεπέρασε κάθε όριο».

Με αφορμή τον ρόλο του Άδωνι Γεωργιάδη που υποδύεται στην επιθεώρηση «Εγώ θα σας το πω», ο Δημήτρης Μακαλιάς είπε για τον υπουργό Υγείας «δίνει τόσο υλικό κάθε μέρα ανεξάρτητα αν κάποιοι τον θεωρούν καλό πολιτικό. Παλεύει να δώσει υλικό, δν θέλει να τον κοροϊδεύεις αλλά θελει κάθε ημέρα να είναι είδηση. Θα τον λατρέψω αν έρθει, θα ήθελα πολιτικούς να έρχονται να δουν σάτιρα. Αν δεν θέλει, δεν θα τον καλέσω να έρθει και τζάμπα» για να προσθέσει μετά από παρακίνηση της Αθηναΐδας Νέγκα «τώρα που το λες θα το κάνω, θα του στείλω πρόσκληση να δω τι θα γίνει»

Με αφορμή, δε, τις αλλαγές στους μισθούς των ιεραρχών, ο ηθοποιός είπε «ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί πληρώνουμε την εκκλησία. Η εκκλησία θα έπρεπε να πληρώνει, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά τα δύο, κράτος και εκκλησία, πρέπει να είναι μαζί. Η εκκλησία είναι μια επιχείρηση που έχει αδήλωτο χρήμα, που καταβάλλεται σε μετρητά, δεν έχει pos, εμείς έχουμε παγκάρι».

«Δεν το βρίσκω σωστό σε μια κοινωνία που φορολογούμαστε για το κάθε τι να έχουμε έναν γείτονα που δεν φορολογείται και είναι επιχείρηση και παίρνει χρήματα μαύρα. Μπορεί να υπάρχει έλεγχος αλλά δεν το ξέρω. Είναι μαύρα 100%, δεν ελέγχονται εύκολα γιατί περνάνε από πολλά χέρια. Θα ήθελα όπως υπάρχει διαφάνεια σε όλα, να υπάρχει και σε αυτό. Θα εκτιμήσω όταν η περιουσία της εκκλησίας χρησιμοποιείται για καλό λόγο».

Ερωτηθείς, τέλος, «πού πάμε όταν τελειώνει η ζωή;», ο Δημήτρης Μακαλιάς περιέγραψε »μια εμπειρία που είχα και εγώ και η γυναίκα που δεν θέλω να τη μοιραστώ γιατί ήταν συγκλονιστική με ανθρώπους που είχνα φύγει από τη ζωή. Με σόκαρε πάρα πολύ. Μας βλέπουν; Ναι. Στη δική μας περίπτωση ο δικός μου άνθρωπος έβλεπε πού είμαι αλλά όχι την πορεία των πραγμάτων. Έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε την ενέργεια. Πριν από αυτή την εμπειρία ήμουν πολύ αρνητικός, αλλά όταν το έζησα ήμουν σε σοκ και ζήτησα να το κάνουμε και το επόμενο βράδυ για να δω αν ήταν τυχαίο και συνέβη ξανά».

Στην ερώτηση «τι μορφή έχει η επικοινωνία;», ο ηθοποιός περιέγραψε ότι «στη δική μου περίπτωση χρησιμοποιήσαμε το ποτηράκι που πάει σε γράμματα και σχηματίζει λέξεις. Η γυναίκα μου το είχε ζήσει πιο παλιά και το πίστευε, εγώ όχι. Βιώσαμε μια κατάσταση που κλαίγαμε σαν μικρά παιδιά. Ήταν μια ρωγμή στο να πιστεύω ότι δεν χανόμαστε όταν πεθάνουμε. Εκείνη την ώρα δεν σκέφτηκα την κωμική πλευρά γιατί ήταν τόσο το ενεργειακό πεδίο. Είναι τόσο συγκλνοιστικό αυτό που γίνεται. Δεν θα το πω σε κάποιον να το δοκιμάσει γιατί μπορεί να μην είναι έτοιμος. Νιώθω ότι μας έχουνε μάθει να κλείνουμε την ενέργειά μας. Όταν είμαστε παιδιά έχουμε πιο ανοιχτή ενέργεια, μετά μας βάζουν σε παούτσι για να μπούμε στην κοινωνία όπως πρέπει. Όσο μεγαλώνω και γερνάω γίνομαι πιο παιδί και ανοίγει ξανά η ενέργειά μας».