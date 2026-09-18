Στιγμιότυπο από την παρουσίαση «Ιστορίες καθημερινότητας σε μία γειτονιά της αρχαίας Αθήνας» © Μουσείο Ακρόπολης. Φωτογραφία Νίκος Κατσαρός

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με την παρουσίαση «Ιστορίες καθημερινότητας σε μία γειτονιά της αρχαίας Αθήνας».

Η δράση αναδεικνύει την ιστορία 4.500 ετών της αρχαίας γειτονιάς που αποκαλύφθηκε και προστατεύεται κάτω από το σύγχρονο κτήριο του μουσείου.

Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν οργανωμένες ξεναγήσεις στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, κατόπιν ηλεκτρονικής κράτησης και προμήθειας εισιτηρίου ημέρας.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Μουσείο προσφέρει ελεύθερη είσοδο στο κοινό για τους εκθεσιακούς του χώρους και το Μουσείο της Ανασκαφής.

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Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με την παρουσίαση «Ιστορίες καθημερινότητας σε μία γειτονιά της αρχαίας Αθήνας».

Πώς ζούσαν οι κάτοικοι της αρχαίας γειτονιάς που απλώνεται στη βάση του Μουσείου Ακρόπολης; Πώς αντιμετώπιζαν τις καθημερινές ανάγκες τους, εξόπλιζαν τα σπίτια τους, λάτρευαν τους θεούς τους; Ποιες ήταν οι ασχολίες των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών;

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Μία ιστορία 4.500 ετών ξεδιπλώνεται στους δρόμους και στα ερείπια των σπιτιών της ανασκαφής, αλλά και στα 1.150 αντικείμενα από τα χιλιάδες που άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν στη γωνιά αυτή της αρχαίας Αθήνας.

Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου μας περιμένουν στο «Μουσείο της Ανασκαφής» για να ανακαλύψουμε μαζί τους τον γοητευτικό κόσμο που αποκαλύφθηκε κατά την κατασκευή του Μουσείου Ακρόπολης. Ένας μακρινός και συνάμα οικείος κόσμος, προστατευμένος κάτω από το κέλυφος του σύγχρονου Μουσείου, ζωντανεύει το παρελθόν.

Η παρουσίαση είναι εναρμονισμένη με το φετινό πανευρωπαϊκό θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο: Αναβιώστε, αντισταθείτε, επανασχεδιάστε».

Με αφορμή την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, ένας ολόκληρος αρχαιολογικός χώρος «αγκαλιάστηκε» από το σύγχρονο κτήριο, προστατεύτηκε, συντηρήθηκε και αναδείχτηκε, δημιουργώντας ένα «μουσείο κάτω από το μουσείο» και συνδέοντας τις ιστορίες των θεών του βράχου της Ακρόπολης με αυτές των ανθρώπων που κατοίκησαν στις πλαγιές του.

Info

Ημέρες & Ώρες:

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, 1 μ.μ. (αγγλικά) & Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, 1 μ.μ. (ελληνικά)



Διάρκεια: 90 λεπτά



Συμμετοχή: Έως 20 επισκέπτες ανά πρόγραμμα. Εγγραφές γίνονται μέσω ηλεκτρονικής κράτησης στο events.theacropolismuseum.gr



Κόστος συμμετοχής: Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στην παρουσίαση, απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου ημέρας με την επίδειξη του κωδικού κράτησής σας στα ταμεία έως και 20 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου της Ανασκαφής.