«Ballerina» και «Karate Kid: Θρύλοι», αλλά μια ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Μαθήματα από έναν Πιγκουίνο» ίσως αλλάξει τις επιλογές.

Ακόμη, «Βερμίλιο: Η Νύφη του Βουνού» -η ταινία που απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2024- και Νίκολας Κέιτζ στο «The Surfer».

Οι νέες ταινίες και οι επανεκδόσεις που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 5 Ιουνίου. Πάμε σινεμά.

Ballerina

Το spinoff του John Wick λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των γεγονότων του John Wick: Chapter 3 – Parabellum και ακολουθεί την Eve Macarro που ξεκινά την εκπαίδευσή της, μαζί με τους εκτελεστές Ruska Roma, αλλά ανακαλύπτει μυστικά από το παρελθόν της οικογένειάς της.

Στην ταινία συναντάμε γνωστά πρόσωπα, αλλά υπάρχουν και νέες αφίξεις. Επιστρέφουν η αρχηγός και διευθύντρια της σχολής μπαλέτου, Ruska Roma, καθώς και οι Winston και Charon ως επικεφαλής και θυρωρός του Continental New York, αντίστοιχα, και φυσικά και ο ίδιος ο John Wick.

Στους νέους χαρακτήρες είναι ο μυστηριώδης Daniel Pine με τον οποίο η Eve έχει μια μοιραία συνάντηση στο The Continental Prague και ο The Chancellor, ο αυταρχικός επικεφαλής ενός στρατού δολοφόνων που μοιάζει με αίρεση.

Καθώς ξεκινά η ιστορία, ο πατέρας της νεαρής Eve δολοφονείται. Εκείνη μένει ορφανή και στέλνεται στις Ruska Roma, ένα ίδρυμα που χρησιμοποιεί την αυστηρή εκπαίδευση στο μπαλέτο, για να κρύψει το πραγματικό του πρόγραμμα σπουδών: την εκπαίδευση εκτελεστών. Χρόνια αργότερα, η πλέον ενήλικη Eve αποφασίζει να ζητήσει εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα της. Ταξιδεύει στο The Continental στη Νέα Υόρκη, ζητώντας βοήθεια από τον Winston και τον Charon, για να μάθει πληροφορίες για την οικογένειά της.

Καθώς εμβαθύνει στο μυστήριο του παρελθόντος της, η Eve βρίσκεται κοντά σε ένα απομακρυσμένο αυστριακό ορεινό χωριό, το Hallstatt, το οποίο κατοικείται εξ ολοκλήρου από επαγγελματίες δολοφόνους – οι οποίοι την έχουν στοχοποιήσει. Η Eve δεν έχει άλλη επιλογή από το να παλέψει για να ξεφύγει. Άνα ντε Άρμας, Ίαν ΜακΣέιν, Κιάνου Ριβς, Αντζέλικα Χιούστον, Νόρμαν Ρίντους, Γκάμπριελ Μπερν, Λανς Ρέντικ, Καταλίνα Σαντίνο Μορένο.

Karate Kid: Θρύλοι

Μετά από μια οικογενειακή τραγωδία, το παιδί-θαύμα Li Fong ξεριζώνεται από το Πεκίνο και μετακομίζει στη Νέα Υόρκη με τη μητέρα του. Εκεί προσπαθεί να αφήσει πίσω το παρελθόν του, να προσαρμοστεί στο νέο του σχολείο και παρόλο που δεν θέλει να παλεύει, οι μπελάδες φαίνεται να τον ακολουθούν παντού. Όταν ένας νέος φίλος χρειαστεί τη βοήθειά του, ο Li θα συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό καράτε, αλλά οι ικανότητές του από μόνες τους δεν αρκούν. Ο δάσκαλος κουνγκ φου Mr. Han επιστρατεύει τον «αυθεντικό» Karate Kid Daniel LaRusso για βοήθεια. Ο Li μαθαίνει μια νέα τεχνική που συνδυάζει τα δυο στιλ και ετοιμάζεται να δοκιμαστεί στην απόλυτη αναμέτρηση πολεμικών τεχνών.

Η ταινία ενώνει τους εμβληματικούς δασκάλους πολεμικών τεχνών ενός από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών, για να αφηγηθεί μια εντελώς νέα ιστορία. Σκηνοθεσία Τζόναθαν Εντουϊστλ. Με τους Μπεν Γουάνγκ, Τζάκι Τσαν, Ραλφ Μάτσιο, Τζόσουα Τζάκσον, Σέιντι Στάνλεϊ, Μινγκ-Να Γουέν, Αραμις Νάιτ, Γουάιατ Oλεφ, Σονέτ Ρενέ Γουίλσον.

The Surfer

Ένας άνδρας επιστρέφει στην ειδυλλιακή παραλία των παιδικών του χρόνων για να κάνει σερφ με το γιο του. Η επιθυμία του, όμως, να δαμάσει τα κύματα ανατρέπεται από μια ομάδα ντόπιων, το μότο των οποίων είναι «δεν ζεις εδώ, δεν σερφάρεις εδώ». Ταπεινωμένος και θυμωμένος, ο άντρας παρασύρεται σε μια σύγκρουση που εντείνεται συνεχώς και, μαζί με τον αφόρητο καύσωνα του καλοκαιριού, τον ωθεί στα όριά του.

Το ψυχολογικό θρίλερ του Λόρκαν Φίνεγκαν έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2024. Με τους Νίκολας Κέιτζ, Τζούλιαν ΜακΜάχον, Νικ Κάσιμ, Μιράντα Τάπσελ.

Βερμίλιο: Η Νύφη του Βουνού

Σε ένα ορεινό χωριό της βόρειας Ιταλίας, το Βερμίλιο, λίγο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ζει μια πολυμελής οικογένεια: Ο αυστηρός πατέρας και δάσκαλος, η μάνα που μοιράζει ακριβοδίκαια την αγκαλιά της σε όλα τα παιδιά, τα αγόρια και κορίτσια που μεταφράζουν το σύμπαν των μεγάλων το καθένα με τον δικό του τρόπο, η ενήλικη κόρη που ερωτεύεται έναν μυστηριώδη Σικελό λιποτάκτη.

Γύρω τους, οι εποχές αλλάζουν και αφήνουν τα πανέμορφα αποτυπώματά τους στη φύση, οι κάτοικοι του χωριού έχουν τις δικές τους συνήθειες και τελετουργίες, ελάχιστα επηρεασμένοι από τον μοντέρνο τρόπο ζωής, και οι απλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν στωικά όσα τους επιφυλάσσει η τύχη. Καθώς περνάει ο καιρός, μεταμορφώνοντας το τοπίο, οι τρεις κόρες της οικογένειας θα δουν τις ζωές του να αλλάζουν.

Η ταινία της Μάουρα Ντελπέρο χαρακτηρίστηκε ως μια από τις 10 καλύτερες ταινίες της χρονιάς απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2024 και ήταν η επίσημη πρόταση της Ιταλίας για τα 97α Όσκαρ στην κατηγορία της καλύτερης διεθνούς ταινίας.

Σάρωσε στα φετινά βραβεία David Di Donatello της Ιταλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου κερδίζοντας 7 βραβεία: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτοτύπου σεναρίου, παραγωγής, φωτογραφίας, ήχου αλλά και το νεοσύστατο βραβείο κάστινγκ. Απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ του Σικάγο, ενώ προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, στα Φεστιβάλ του Τορόντο και του Ρότερνταμ. Προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας όπου απέσπασε το βραβείο σεναρίου. Με τους Τομάσο Ράνιο, Μαρτίνα Σκρίντζι, Τζουζέπε Ντε Ντομένικο.

Μαθήματα από έναν Πιγκουίνο

«Την πρώτη φορά που διάβασα το βιβλίο του Τομ Μισέλ, The Penguin Lessons, κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν μια καταπληκτική ταινία. Η ιστορία του Τομ – για τον απρόσμενο δεσμό ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και έναν πιγκουίνο, μέσα στην ταραγμένη Αργεντινή της δεκαετίας του ’70 και στο περιβάλλον ενός βρετανικού ιδιωτικού σχολείου στο Μπουένος Άιρες – άγγιξε τη φαντασία μου και με ενέπνευσε να τη φέρω στη μεγάλη οθόνη. Όπως και το πλούσιο και πρωτότυπο υλικό του Τομ, έτσι και η διασκευή του Τζεφ Πόουπ αποδίδει με άψογο τρόπο το χιούμορ, τη συγκίνηση και την πολυπλοκότητα της ιστορίας. Μέσα από το σενάριό του, ο Τζεφ βρίσκει με εξαιρετικό τρόπο την καρδιά ενός συναρπαστικού κεντρικού χαρακτήρα. Ο Στιβ Κούγκαν δίνει μια πραγματικά καταπληκτική ερμηνεία – ιδιαίτερα με τον τρόπο που εκφράζει την ενσυναίσθηση του Τομ για τους μαθητές και το προσωπικό της σχολής, αλλά και την αφύπνιση της πολιτικής του συνείδησης», αναφέρει ο σκηνοθέτης στο σημείωμα του.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τομ Μισέλ, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Άγγλου που ταξιδεύει μέχρι την Αργεντινή τη δεκαετία του 1970 για να δουλέψει σε ένα σχολείο και η ζωή του οποίου αλλάζει ριζικά όταν γίνεται φίλος με έναν μικρό πιγκουίνο.

Με τον Στιβ Κούγκαν και τον Τζόναθαν Πράις. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πίτερ Κατάνεο (Άντρες με τα Όλα τους). H ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Βασισμένη σε πραγματική ιστορία.

Και Μετά δεν Έμεινε Κανείς (1945)

Οκτώ άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι με ένοχο παρελθόν, προσκαλούνται σε μια απομονωμένη βίλα σε νησί, μαζί με ένα ζευγάρι υπηρέτες. Οι οικοδεσπότες δεν εμφανίζονται ποτέ, ενώ σύντομα ξεκινά μια αλυσίδα φόνων που φαίνεται να ακολουθεί κατά γράμμα ένα ανατριχιαστικό παιδικό τραγουδάκι. Με την επικοινωνία με τον έξω κόσμο αποκομμένη, ο πανικός και η καχυποψία κατακλύζουν τους επισκέπτες, καθώς αντιλαμβάνονται ότι ο δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους.

Βασισμένο στο πιο πολυδιαβασμένο και επιτυχημένο αστυνομικό μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι και με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την αρχική του κυκλοφορία, το εμβληματικό θρίλερ Και Μετά Δεν Έμεινε Κανείς (And Then There Were None, 1945) του Ρενέ Κλερ επιστρέφει στις θερινές κινηματογραφικές οθόνες με ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες από την Summer Classics. Με τους Μπάρι Φιτζέραλντ, Γουόλτερ Χιούστον, Λούις Χέιγουορντ, Τζουν Ντιπρέ

Βιριδιάνα (1961)

Η Βιριδιάνα είναι μια δόκιμη καλόγρια που λίγο πριν δώσει τον όρκο της, πηγαίνει να επισκεφτεί τον θείο της, ο οποίος είχε αναλάβει και τη μόρφωσή της. Ο θείος της, ζει μόνος του σε μια έπαυλη. Κάνει πρόταση γάμου στη Βιριδιάνα, αλλά εκείνη αρνείται. Επιστρέφοντας στο μοναστήρι, όμως, μαθαίνει ότι ο θείος της αυτοκτόνησε και της αφήνει το κτήμα.

Η ταινία του Λουίς Μπουνιουέλ που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1961, απαγορεύτηκε στην Ισπανία και αποδοκιμάστηκε από το Βατικανό. Με τους Σίλβια Πινάλ, Φερνάντο Ρέι, Φρανθίσκο Ραμπάλ, Μαργκαρίτα Λοθάνο.