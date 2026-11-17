Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Πηγές: Αρχείο ΕΡΤ, αφιέρωμα στον Νικόλαο Μάντζαρο· Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσίαση των μελοποιήσεων του Ύμνου· Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μουσικολογικές μελέτες· Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών· Φιλαρμονική Ορχήστρα Αθηνών· Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας.

Κάθε φορά που ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος, ακούγεται μαζί του και η ιστορία δύο δημιουργών που ένωσαν την ποίηση με τη μουσική και άφησαν στην Ελλάδα μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά.

Από την Κέρκυρα του 19ου αιώνα μέχρι τις σύγχρονες διεθνείς τελετές, η μουσική του Μάντζαρου εξακολουθεί να συνοδεύει στιγμές εθνικής συγκίνησης.

Και οι δύο πρώτες στροφές ενός ποιήματος 158 στροφών έγιναν η μουσική έκφραση της εθνικής ανεξαρτησίας.

Η πρώτη μελοποίηση ήταν εκείνη που τελικά επικράτησε.

Δημιούργησε διαφορετικές μουσικές εκδοχές, πειραματίστηκε με νέες μορφές και συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Ο Μάντζαρος αφιέρωσε δεκαετίες στη μελοποίηση του μεγάλου ποιήματος.

Ο Διονύσιος Σολωμός και ο Νικόλαος Μάντζαρος γνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν και συνδέθηκαν με βαθιά φιλία.

Η ιστορία του Εθνικού Ύμνου είναι τελικά πολύ διαφορετική από την απλή διατύπωση ότι ένας ποιητής έγραψε τους στίχους και ένας συνθέτης τη μουσική.

Δύο φίλοι, ένα ποίημα και μια μουσική που ταξίδεψε στους αιώνες

Η νεότερη μουσικολογική έρευνα, ιδιαίτερα μέσα από τη μελέτη χειρογράφων και αρχείων, έχει συμβάλει στην αποκατάσταση της πραγματικής σημασίας του.

Μεγάλο μέρος των δημιουργιών του παρέμεινε ανέκδοτο για πολλές δεκαετίες.

Δεν είχε όμως δει το σύνολο του συνθετικού του έργου να γίνεται ευρέως γνωστό.

Είχε προλάβει να δει τη μουσική του να αναγνωρίζεται ως επίσημος Εθνικός Ύμνος.

Ο Νικόλαος Μάντζαρος πέθανε στην Κέρκυρα στις 12 Απριλίου 1872, σε ηλικία 76 ετών.

Το τέλος της ζωής του

Αυτή η κληρονομιά παραμένει ζωντανή στην Κέρκυρα, όπου οι φιλαρμονικές εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ζωής.

Δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να εκπαιδευτούν νέοι μουσικοί και να αναπτυχθεί μια διαρκής μουσική παράδοση.

Η προσφορά του Μάντζαρου δεν περιορίστηκε στις προσωπικές του συνθέσεις.

Η Φιλαρμονική αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα μουσικής παιδείας στην Ελλάδα.

Ο Μάντζαρος ανέλαβε την καλλιτεχνική της διεύθυνση και συνέβαλε καθοριστικά στην οργάνωση της μουσικής εκπαίδευσης.

Το 1840 ιδρύθηκε η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας.

Η δημιουργία αυτής της σχολής επηρέασε βαθιά την εξέλιξη της έντεχνης ελληνικής μουσικής κατά τον 19ο αιώνα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η συμβολή του στη μουσική θεωρία και εκπαίδευση.

Στα έργα του περιλαμβάνονται μουσικές επεξεργασίες άλλων ποιημάτων του Σολωμού, όπως η «Ξανθούλα» και η «Φαρμακωμένη».

Ο Μάντζαρος έγραψε μουσική δωματίου, χορωδιακά έργα, συνθέσεις για πιάνο, θρησκευτική μουσική, συμφωνικά έργα και μελοποιήσεις ποιημάτων.

Η διεθνής και ελληνική μουσικολογική έρευνα έχει αναδείξει ένα πολύ ευρύτερο έργο του συνθέτη.

Ο Μάντζαρος δεν έγραψε μόνο τον Εθνικό Ύμνο

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση στη διεθνή πρακτική, η οποία αντανακλά τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς των δύο κρατών.

Έτσι, η Ελλάδα και η Κύπρος χρησιμοποιούν τον ίδιο Εθνικό Ύμνο.

Η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ελήφθη στις 18 Νοεμβρίου 1966.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε επίσης τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» ως Εθνικό Ύμνο.

Η ιστορία του έργου δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.

Ο ίδιος Ύμνος και στην Κύπρο

Το αποτέλεσμα είναι μια μελωδία που συνδέθηκε βαθιά με την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων.

Η πρώτη μουσική ενότητα της μελοποίησης του Μάντζαρου προσφέρεται ιδιαίτερα για αυτή τη χρήση.

Ένας εθνικός ύμνος πρέπει να μπορεί να εκτελείται σε σύντομο χρόνο, σε δημόσιες τελετές, σχολικές εκδηλώσεις, διπλωματικές συναντήσεις και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Η επιλογή εξυπηρετεί τον τελετουργικό χαρακτήρα του έργου.

Ωστόσο, ο επίσημος Εθνικός Ύμνος χρησιμοποιεί τις δύο πρώτες.

Γιατί ψάλλουμε μόνο δύο στροφές;

Ο Νικόλαος Μάντζαρος, αντίθετα, έζησε την επίσημη αναγνώριση του έργου του.

Ο Διονύσιος Σολωμός δεν πρόλαβε να δει αυτή την καθιέρωση.

Έτσι, ένα ποίημα γραμμένο το 1823 και μια μουσική σύνθεση που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1820 απέκτησαν επίσημο κρατικό χαρακτήρα περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά τη γέννηση του ποιήματος.

Η σχετική πράξη του Υπουργείου Ναυτικών χρονολογείται στις 4 Αυγούστου 1865.

Το 1865 η μελοποίηση των δύο πρώτων στροφών καθιερώθηκε επίσημα ως Εθνικός Ύμνος του ελληνικού κράτους.

Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ επισκέφθηκε την Κέρκυρα και ήρθε σε επαφή με τη μουσική του Ύμνου.

Η καθοριστική εξέλιξη σημειώθηκε μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864.

Πώς καθιερώθηκε ο Εθνικός Ύμνος το 1865

Η κρατική αναγνώριση ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα.

Ωστόσο, η τιμητική αναγνώριση δεν σήμαινε ότι ο Ύμνος είχε ήδη καθιερωθεί ως επίσημος Εθνικός Ύμνος.

Ο Μάντζαρος τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρα.

Το έργο αφιερώθηκε στον βασιλιά Όθωνα.

Η εκδοχή αυτή ήταν περισσότερο επεξεργασμένη μουσικά και αξιοποιούσε σύνθετες πολυφωνικές τεχνικές.

Μια ιδιαίτερα σημαντική μεταγενέστερη μελοποίηση ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1840.

Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι ο συνθέτης ασχολήθηκε με το έργο σχεδόν σε όλη τη δημιουργική του ζωή.

Ο αριθμός εξαρτάται από το αν συνυπολογίζονται οι ολοκληρωμένες εκδοχές, οι τμηματικές μελοποιήσεις και οι αναθεωρήσεις.

Γι’ αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές να αναφέρουμε έναν απλό αριθμό, όπως ότι ο Μάντζαρος μελοποίησε τον Ύμνο ακριβώς τρεις ή τέσσερις φορές.

Υπήρξαν επίσης αναθεωρήσεις και νέες μουσικές προσεγγίσεις.

Ανάμεσά τους διακρίνονται η πρώτη μελοποίηση, μια ενδιάμεση εκδοχή και μια πιο σύνθετη πολυφωνική επεξεργασία.

Η σύγχρονη μουσικολογική έρευνα έχει εντοπίσει διαφορετικές ολοκληρωμένες και αποσπασματικές επεξεργασίες του έργου.

Επανήλθε στο ποίημα ξανά και ξανά, επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο Μάντζαρος δεν περιορίστηκε σε μία μελοποίηση.

Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της ιστορίας.

Πόσες φορές μελοποίησε ο Μάντζαρος τον Ύμνο;

Η σύνθεση είχε αρχίσει να αποκτά δική της ζωή πολύ πριν από την επίσημη κρατική αναγνώριση.

Υπάρχει μάλιστα ιστορική μαρτυρία ότι τον Μάιο του 1840 νέοι Κερκυραίοι τραγούδησαν στροφές του Ύμνου σε επίσημη κοινωνική εκδήλωση.

Η μουσική του διαδόθηκε στην Κέρκυρα, όπου τραγουδιόταν από ομάδες νέων, ακόμη και σε καντάδες με συνοδεία κιθάρας.

Προήλθε από ένα μεγάλο χορωδιακό έργο.

Ο Εθνικός Ύμνος δεν γράφτηκε αρχικά ως ένα σύντομο, αυτοτελές εμβατήριο.

Αυτό είναι ένα στοιχείο που συχνά παραβλέπεται.

Από αυτή την πρώτη μελοποίηση προέρχεται η μουσική των δύο πρώτων στροφών που ακούμε σήμερα.

Ο συνθέτης οργάνωσε το τεράστιο ποίημα σε 24 μουσικές ενότητες.

Ήταν έργο για τετράφωνη ανδρική χορωδία και πιάνο.

Η πρώτη μεγάλη μελοποίηση του ποιήματος από τον Μάντζαρο ολοκληρώθηκε περίπου το 1829-1830.

Η πρώτη μελοποίηση του 1829-1830

Το υπόλοιπο ποίημα, ωστόσο, αποτελεί ένα πολύ ευρύτερο λογοτεχνικό και ιστορικό έργο.

Οι δύο πρώτες στροφές έγιναν αργότερα ο Εθνικός Ύμνος.

Αναφέρθηκε στον αγώνα των Ελλήνων, στις θυσίες, στις πολεμικές συγκρούσεις, στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και στις προσδοκίες ενός λαού που διεκδικούσε την ανεξαρτησία του.

Ο Σολωμός δεν περιορίστηκε σε μια γενική εξύμνηση της ελευθερίας.

Είναι ένα από τα εκτενέστερα ποιητικά έργα που συνδέθηκαν με εθνικό ύμνο.

Η Ελληνική Επανάσταση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» τον Μάιο του 1823.

Επομένως, η ιστορία του Εθνικού Ύμνου είναι και η ιστορία μιας πραγματικής προσωπικής φιλίας.

Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και σε άλλα ποιητικά έργα του Σολωμού.

Οι δύο δημιουργοί συζητούσαν για τη σχέση ποίησης και μουσικής.

Σύμφωνα με τις ιστορικές και μουσικολογικές πηγές, ο Σολωμός παρακολουθούσε και ενθάρρυνε τη συνθετική προσπάθεια του φίλου του.

Η συνεργασία τους δεν ήταν μια απλή ανταλλαγή κειμένου και παρτιτούρας.

Ο Μάντζαρος ενθουσιάστηκε με το ποίημα και αποφάσισε να το μελοποιήσει.

Ο Σολωμός είχε ήδη γράψει τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» το 1823, στη Ζάκυνθο.

Εκεί γνώρισε τον Μάντζαρο, με τον οποίο ανέπτυξε στενή πνευματική και καλλιτεχνική σχέση.

Ο Διονύσιος Σολωμός εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα τον Δεκέμβριο του 1828.

Ναι. Και όχι απλώς γνωρίστηκαν.

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Γνωρίστηκαν πραγματικά ο Μάντζαρος και ο Σολωμός;

Η δράση του υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη της έντεχνης ελληνικής μουσικής κατά τον 19ο αιώνα.

Ανάμεσα στους μαθητές του συγκαταλέγονται σημαντικές προσωπικότητες της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής.

Δίδασκε συστηματικά, συχνά χωρίς αμοιβή, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς μουσικών.

Η μουσική εκπαίδευση έγινε βασικό έργο της ζωής του.

Παρά τις δυνατότητες που είχε να ακολουθήσει διεθνή καριέρα, προτίμησε να παραμείνει στον τόπο του.

Ο Μάντζαρος επέστρεψε στην Κέρκυρα και αφιερώθηκε στη σύνθεση και στη διδασκαλία.

Η επιστροφή στην Κέρκυρα και η μεγάλη επιλογή

Ωστόσο, η σημαντικότερη συμβολή του ήταν ότι αξιοποίησε αυτή τη γνώση για να δημιουργήσει και να διδάξει έντεχνη μουσική στον ελληνικό χώρο.

Η ιταλική παιδεία επηρέασε βαθιά το ύφος του.

Εκεί συνδέθηκε με τη μουσική παράδοση της ναπολιτάνικης σχολής και διδάχθηκε από τον συνθέτη Νικολό Τσινγκαρέλι.

Αργότερα ταξίδεψε στην Ιταλία και συνέχισε τις σπουδές του στη Νάπολη, ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά κέντρα μουσικής εκπαίδευσης.

Το 1815, σε ηλικία μόλις 20 ετών, παρουσίαζε ήδη δικά του μουσικά έργα.

Από πολύ νωρίς έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη σύνθεση.

Ο νεαρός Μάντζαρος διδάχθηκε πιάνο, βιολί και μουσική θεωρία.

Η Κέρκυρα εκείνης της εποχής ήταν ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου, με έντονες επιρροές από την ιταλική μουσική παράδοση.

Προερχόταν από εύπορη και καλλιεργημένη οικογένεια της κερκυραϊκής κοινωνίας.

Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 26 Οκτωβρίου 1795.

Ένας μουσικός από την Κέρκυρα

Και ο άνθρωπος που την έγραψε υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από τον συνθέτη του Εθνικού Ύμνου.

Η μουσική που γνωρίζουμε σήμερα ήταν μόνο ένα μικρό μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου έργου.

Μελοποίησε ένα μεγάλο επαναστατικό ποίημα, το οποίο ο Σολωμός είχε συνθέσει μέσα στην Ελληνική Επανάσταση.

Ο Μάντζαρος δεν έγραψε εξαρχής έναν επίσημο κρατικό ύμνο.

Και όμως, πίσω από αυτή τη φαινομενικά απλή συνεργασία κρύβεται μια ιστορία δεκαετιών, με διαφορετικές συνθέσεις, προσωπική φιλία, μουσικούς πειραματισμούς και μια απόφαση που ελήφθη πολλά χρόνια μετά τη δημιουργία του έργου.

Ο πρώτος έγραψε τις λέξεις. Ο δεύτερος τους έδωσε μουσική.

Κάθε φορά που ακούγεται ο Εθνικός Yμνος της Ελλάδας, σε μια εθνική επέτειο, σε μια στρατιωτική τελετή, σε ένα σχολείο ή σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, δύο ονόματα συνδέονται με τις πρώτες νότες και τους πρώτους στίχους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης

Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.

Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.

Νικόλαος Μάντζαρος: Ο άνθρωπος που έδωσε μουσική στην Ελευθερία – Η άγνωστη ιστορία του Εθνικού Yμνου – ΒΙΝΤΕΟ

Κάθε φορά που ακούγεται ο Εθνικός Yμνος της Ελλάδας, σε μια εθνική επέτειο, σε μια στρατιωτική τελετή, σε ένα σχολείο ή σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, δύο ονόματα συνδέονται με τις πρώτες νότες και τους πρώτους στίχους.

Διονύσιος Σολωμός και Νικόλαος Μάντζαρος.

Ο πρώτος έγραψε τις λέξεις. Ο δεύτερος τους έδωσε μουσική.

Και όμως, πίσω από αυτή τη φαινομενικά απλή συνεργασία κρύβεται μια ιστορία δεκαετιών, με διαφορετικές συνθέσεις, προσωπική φιλία, μουσικούς πειραματισμούς και μια απόφαση που ελήφθη πολλά χρόνια μετά τη δημιουργία του έργου.

Ο Μάντζαρος δεν έγραψε εξαρχής έναν επίσημο κρατικό ύμνο.

Μελοποίησε ένα μεγάλο επαναστατικό ποίημα, το οποίο ο Σολωμός είχε συνθέσει μέσα στην Ελληνική Επανάσταση.

Η μουσική που γνωρίζουμε σήμερα ήταν μόνο ένα μικρό μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου έργου.

Και ο άνθρωπος που την έγραψε υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από τον συνθέτη του Εθνικού Ύμνου.

https://www.huffingtonpost.gr/kinonia/san-simera-1865-pos-o-ymnos-eis-tin-eleftherian-egine-o-episimos-ethnikos-ymnos-tis-elladas/

Ένας μουσικός από την Κέρκυρα

Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 26 Οκτωβρίου 1795.

Προερχόταν από εύπορη και καλλιεργημένη οικογένεια της κερκυραϊκής κοινωνίας.

Η Κέρκυρα εκείνης της εποχής ήταν ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου, με έντονες επιρροές από την ιταλική μουσική παράδοση.

Ο νεαρός Μάντζαρος διδάχθηκε πιάνο, βιολί και μουσική θεωρία.

Από πολύ νωρίς έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη σύνθεση.

Το 1815, σε ηλικία μόλις 20 ετών, παρουσίαζε ήδη δικά του μουσικά έργα.

Αργότερα ταξίδεψε στην Ιταλία και συνέχισε τις σπουδές του στη Νάπολη, ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά κέντρα μουσικής εκπαίδευσης.

Εκεί συνδέθηκε με τη μουσική παράδοση της ναπολιτάνικης σχολής και διδάχθηκε από τον συνθέτη Νικολό Τσινγκαρέλι.

Η ιταλική παιδεία επηρέασε βαθιά το ύφος του.

Ωστόσο, η σημαντικότερη συμβολή του ήταν ότι αξιοποίησε αυτή τη γνώση για να δημιουργήσει και να διδάξει έντεχνη μουσική στον ελληνικό χώρο.

Η επιστροφή στην Κέρκυρα και η μεγάλη επιλογή

Ο Μάντζαρος επέστρεψε στην Κέρκυρα και αφιερώθηκε στη σύνθεση και στη διδασκαλία.

Παρά τις δυνατότητες που είχε να ακολουθήσει διεθνή καριέρα, προτίμησε να παραμείνει στον τόπο του.

Η μουσική εκπαίδευση έγινε βασικό έργο της ζωής του.

Δίδασκε συστηματικά, συχνά χωρίς αμοιβή, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς μουσικών.

Ανάμεσα στους μαθητές του συγκαταλέγονται σημαντικές προσωπικότητες της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής.

Η δράση του υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη της έντεχνης ελληνικής μουσικής κατά τον 19ο αιώνα.

Γνωρίστηκαν πραγματικά ο Μάντζαρος και ο Σολωμός;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Ναι. Και όχι απλώς γνωρίστηκαν.

Συνδέθηκαν με στενή και μακρόχρονη φιλία.

Ο Διονύσιος Σολωμός εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα τον Δεκέμβριο του 1828.

Εκεί γνώρισε τον Μάντζαρο, με τον οποίο ανέπτυξε στενή πνευματική και καλλιτεχνική σχέση.

Ο Σολωμός είχε ήδη γράψει τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» το 1823, στη Ζάκυνθο.

Ο Μάντζαρος ενθουσιάστηκε με το ποίημα και αποφάσισε να το μελοποιήσει.

Η συνεργασία τους δεν ήταν μια απλή ανταλλαγή κειμένου και παρτιτούρας.

Σύμφωνα με τις ιστορικές και μουσικολογικές πηγές, ο Σολωμός παρακολουθούσε και ενθάρρυνε τη συνθετική προσπάθεια του φίλου του.

Οι δύο δημιουργοί συζητούσαν για τη σχέση ποίησης και μουσικής.

Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και σε άλλα ποιητικά έργα του Σολωμού.

Επομένως, η ιστορία του Εθνικού Ύμνου είναι και η ιστορία μιας πραγματικής προσωπικής φιλίας.

Το ποίημα των 158 στροφών

Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» τον Μάιο του 1823.

Η Ελληνική Επανάσταση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Το ποίημα αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές.

Είναι ένα από τα εκτενέστερα ποιητικά έργα που συνδέθηκαν με εθνικό ύμνο.

Ο Σολωμός δεν περιορίστηκε σε μια γενική εξύμνηση της ελευθερίας.

Αναφέρθηκε στον αγώνα των Ελλήνων, στις θυσίες, στις πολεμικές συγκρούσεις, στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και στις προσδοκίες ενός λαού που διεκδικούσε την ανεξαρτησία του.

Οι δύο πρώτες στροφές έγιναν αργότερα ο Εθνικός Ύμνος.

Το υπόλοιπο ποίημα, ωστόσο, αποτελεί ένα πολύ ευρύτερο λογοτεχνικό και ιστορικό έργο.

Η πρώτη μελοποίηση του 1829-1830

Η πρώτη μεγάλη μελοποίηση του ποιήματος από τον Μάντζαρο ολοκληρώθηκε περίπου το 1829-1830.

Ήταν έργο για τετράφωνη ανδρική χορωδία και πιάνο.

Ο συνθέτης οργάνωσε το τεράστιο ποίημα σε 24 μουσικές ενότητες.

Από αυτή την πρώτη μελοποίηση προέρχεται η μουσική των δύο πρώτων στροφών που ακούμε σήμερα.

Αυτό είναι ένα στοιχείο που συχνά παραβλέπεται.

Ο Εθνικός Ύμνος δεν γράφτηκε αρχικά ως ένα σύντομο, αυτοτελές εμβατήριο.

Προήλθε από ένα μεγάλο χορωδιακό έργο.

Η μουσική του διαδόθηκε στην Κέρκυρα, όπου τραγουδιόταν από ομάδες νέων, ακόμη και σε καντάδες με συνοδεία κιθάρας.

Υπάρχει μάλιστα ιστορική μαρτυρία ότι τον Μάιο του 1840 νέοι Κερκυραίοι τραγούδησαν στροφές του Ύμνου σε επίσημη κοινωνική εκδήλωση.

Η σύνθεση είχε αρχίσει να αποκτά δική της ζωή πολύ πριν από την επίσημη κρατική αναγνώριση.

Πόσες φορές μελοποίησε ο Μάντζαρος τον Ύμνο;

Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της ιστορίας.

Ο Μάντζαρος δεν περιορίστηκε σε μία μελοποίηση.

Επανήλθε στο ποίημα ξανά και ξανά, επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η σύγχρονη μουσικολογική έρευνα έχει εντοπίσει διαφορετικές ολοκληρωμένες και αποσπασματικές επεξεργασίες του έργου.

Ανάμεσά τους διακρίνονται η πρώτη μελοποίηση, μια ενδιάμεση εκδοχή και μια πιο σύνθετη πολυφωνική επεξεργασία.

Υπήρξαν επίσης αναθεωρήσεις και νέες μουσικές προσεγγίσεις.

Γι’ αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές να αναφέρουμε έναν απλό αριθμό, όπως ότι ο Μάντζαρος μελοποίησε τον Ύμνο ακριβώς τρεις ή τέσσερις φορές.

Ο αριθμός εξαρτάται από το αν συνυπολογίζονται οι ολοκληρωμένες εκδοχές, οι τμηματικές μελοποιήσεις και οι αναθεωρήσεις.

Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι ο συνθέτης ασχολήθηκε με το έργο σχεδόν σε όλη τη δημιουργική του ζωή.

Η διαφορετική εκδοχή του 1844

Μια ιδιαίτερα σημαντική μεταγενέστερη μελοποίηση ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1840.

Η εκδοχή αυτή ήταν περισσότερο επεξεργασμένη μουσικά και αξιοποιούσε σύνθετες πολυφωνικές τεχνικές.

Το έργο αφιερώθηκε στον βασιλιά Όθωνα.

Ο Μάντζαρος τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρα.

Ωστόσο, η τιμητική αναγνώριση δεν σήμαινε ότι ο Ύμνος είχε ήδη καθιερωθεί ως επίσημος Εθνικός Ύμνος.

Η κρατική αναγνώριση ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα.

Πώς καθιερώθηκε ο Εθνικός Ύμνος το 1865

Η καθοριστική εξέλιξη σημειώθηκε μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864.

Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ επισκέφθηκε την Κέρκυρα και ήρθε σε επαφή με τη μουσική του Ύμνου.

Το 1865 η μελοποίηση των δύο πρώτων στροφών καθιερώθηκε επίσημα ως Εθνικός Ύμνος του ελληνικού κράτους.

Η σχετική πράξη του Υπουργείου Ναυτικών χρονολογείται στις 4 Αυγούστου 1865.

Έτσι, ένα ποίημα γραμμένο το 1823 και μια μουσική σύνθεση που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1820 απέκτησαν επίσημο κρατικό χαρακτήρα περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά τη γέννηση του ποιήματος.

Ο Διονύσιος Σολωμός δεν πρόλαβε να δει αυτή την καθιέρωση.

Είχε πεθάνει το 1857.

Ο Νικόλαος Μάντζαρος, αντίθετα, έζησε την επίσημη αναγνώριση του έργου του.

ΒΙΝΤΕΟ

https://youtu.be/HUC_lLY7JhQ?is=iE0cOX1ANnz7tfon

Γιατί ψάλλουμε μόνο δύο στροφές;

Το πρωτότυπο ποίημα έχει 158 στροφές.

Ωστόσο, ο επίσημος Εθνικός Ύμνος χρησιμοποιεί τις δύο πρώτες.

Η επιλογή εξυπηρετεί τον τελετουργικό χαρακτήρα του έργου.

Ένας εθνικός ύμνος πρέπει να μπορεί να εκτελείται σε σύντομο χρόνο, σε δημόσιες τελετές, σχολικές εκδηλώσεις, διπλωματικές συναντήσεις και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Η πρώτη μουσική ενότητα της μελοποίησης του Μάντζαρου προσφέρεται ιδιαίτερα για αυτή τη χρήση.

Το αποτέλεσμα είναι μια μελωδία που συνδέθηκε βαθιά με την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων.

Ο ίδιος Ύμνος και στην Κύπρο

Η ιστορία του έργου δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε επίσης τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» ως Εθνικό Ύμνο.

Η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ελήφθη στις 18 Νοεμβρίου 1966.

Έτσι, η Ελλάδα και η Κύπρος χρησιμοποιούν τον ίδιο Εθνικό Ύμνο.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση στη διεθνή πρακτική, η οποία αντανακλά τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς των δύο κρατών.

Ο Μάντζαρος δεν έγραψε μόνο τον Εθνικό Ύμνο

Η διεθνής και ελληνική μουσικολογική έρευνα έχει αναδείξει ένα πολύ ευρύτερο έργο του συνθέτη.

Ο Μάντζαρος έγραψε μουσική δωματίου, χορωδιακά έργα, συνθέσεις για πιάνο, θρησκευτική μουσική, συμφωνικά έργα και μελοποιήσεις ποιημάτων.

Στα έργα του περιλαμβάνονται μουσικές επεξεργασίες άλλων ποιημάτων του Σολωμού, όπως η «Ξανθούλα» και η «Φαρμακωμένη».

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η συμβολή του στη μουσική θεωρία και εκπαίδευση.

Θεωρείται θεμελιωτής της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής.

Η δημιουργία αυτής της σχολής επηρέασε βαθιά την εξέλιξη της έντεχνης ελληνικής μουσικής κατά τον 19ο αιώνα.

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας

Το 1840 ιδρύθηκε η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας.

Ο Μάντζαρος ανέλαβε την καλλιτεχνική της διεύθυνση και συνέβαλε καθοριστικά στην οργάνωση της μουσικής εκπαίδευσης.

Η Φιλαρμονική αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα μουσικής παιδείας στην Ελλάδα.

Η προσφορά του Μάντζαρου δεν περιορίστηκε στις προσωπικές του συνθέσεις.

Δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να εκπαιδευτούν νέοι μουσικοί και να αναπτυχθεί μια διαρκής μουσική παράδοση.

Αυτή η κληρονομιά παραμένει ζωντανή στην Κέρκυρα, όπου οι φιλαρμονικές εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ζωής.

Το τέλος της ζωής του

Ο Νικόλαος Μάντζαρος πέθανε στην Κέρκυρα στις 12 Απριλίου 1872, σε ηλικία 76 ετών.

Είχε προλάβει να δει τη μουσική του να αναγνωρίζεται ως επίσημος Εθνικός Ύμνος.

Δεν είχε όμως δει το σύνολο του συνθετικού του έργου να γίνεται ευρέως γνωστό.

Μεγάλο μέρος των δημιουργιών του παρέμεινε ανέκδοτο για πολλές δεκαετίες.

Η νεότερη μουσικολογική έρευνα, ιδιαίτερα μέσα από τη μελέτη χειρογράφων και αρχείων, έχει συμβάλει στην αποκατάσταση της πραγματικής σημασίας του.

Δύο φίλοι, ένα ποίημα και μια μουσική που ταξίδεψε στους αιώνες

Η ιστορία του Εθνικού Ύμνου είναι τελικά πολύ διαφορετική από την απλή διατύπωση ότι ένας ποιητής έγραψε τους στίχους και ένας συνθέτης τη μουσική.

Ο Διονύσιος Σολωμός και ο Νικόλαος Μάντζαρος γνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν και συνδέθηκαν με βαθιά φιλία.

Ο Μάντζαρος αφιέρωσε δεκαετίες στη μελοποίηση του μεγάλου ποιήματος.

Δημιούργησε διαφορετικές μουσικές εκδοχές, πειραματίστηκε με νέες μορφές και συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Η πρώτη μελοποίηση ήταν εκείνη που τελικά επικράτησε.

Και οι δύο πρώτες στροφές ενός ποιήματος 158 στροφών έγιναν η μουσική έκφραση της εθνικής ανεξαρτησίας.

Από την Κέρκυρα του 19ου αιώνα μέχρι τις σύγχρονες διεθνείς τελετές, η μουσική του Μάντζαρου εξακολουθεί να συνοδεύει στιγμές εθνικής συγκίνησης.

Κάθε φορά που ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος, ακούγεται μαζί του και η ιστορία δύο δημιουργών που ένωσαν την ποίηση με τη μουσική και άφησαν στην Ελλάδα μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά.

Πηγές: Αρχείο ΕΡΤ, αφιέρωμα στον Νικόλαο Μάντζαρο· Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσίαση των μελοποιήσεων του Ύμνου· Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μουσικολογικές μελέτες· Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών· Φιλαρμονική Ορχήστρα Αθηνών· Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας.