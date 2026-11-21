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Η παράσταση συνδυάζει την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1920 με σύγχρονα σκηνικά στοιχεία, αναδεικνύοντας την υπαρξιακή μοναξιά και τις κοινωνικές προεκτάσεις του έργου.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τζέι Γκάτσμπυ ερμηνεύει ο Σταύρος Σβήγκος, έχοντας στο πλευρό του τη Λένα Δροσάκη στον ρόλο της Ντέιζι.

Η παραγωγή, μετά την περιοδεία της σε Λαμία, Βόλο και Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνει τον κύκλο της με τρεις παραστάσεις στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

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Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ «Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ» -έργο με το οποίο εδραιώθηκε η φήμη του μεγάλου Αμερικανού συγγραφέα- ανεβαίνει στη σκηνή έναν αιώνα μετά την πρώτη του έκδοση (1925), σε διασκευή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη και σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, καλλιτεχνικής διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, βραβευμένης με το βραβείο Κάρολος Κουν.

Στην καρδιά της ιστορίας, που έχει μεταφερθεί τέσσερις φορές στη μεγάλη οθόνη -αλησμόνητες οι ερμηνείες του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και του Λεονάρντο Ντε Κάπριο– βρίσκεται ο γοητευτικός όσο και μυστηριώδης Τζέι Γκάτσμπυ, ένας άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε από το μηδέν μια νέα ταυτότητα, απέκτησε αμύθητη περιουσία και έχτισε έναν ολόκληρο κόσμο πολυτέλειας και χλιδής, με μοναδικό σκοπό να ξανακερδίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Ντέιζι.

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Πίσω, όμως, από τα λαμπερά πάρτι, τη μουσική και τη χρυσόσκονη της δεκαετίας του ’20 -όπως και του Αμερικανικού Ονείρου- αποκαλύπτεται μια βαθιά υπαρξιακή μοναξιά. Και τελικά ο Γκάτσμπυ αναδεικνύεται ως ένας ήρωας που τόλμησε να ονειρευτεί περισσότερο απ’ όσο του επέτρεπε η εποχή του.

Η νέα θεατρική διασκευή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη προσεγγίζει το έργο με σύγχρονη ματιά, διατηρώντας την ποιητικότητα και τη σκοτεινή γοητεία του πρωτότυπου έργου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις έντονες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις του σήμερα.

Η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη επιχειρεί να ενώσει την ατμόσφαιρα της εποχής του Φιτζέραλντ με ένα σύγχρονο σκηνικό σύμπαν, δημιουργώντας μια παράσταση υψηλής αισθητικής, με έντονη κινησιολογία, μουσικότητα και κινηματογραφικό ρυθμό. Η πρωτότυπη μουσική του Κώστα Νικολόπουλου συνδυάζει στοιχεία jazz με σύγχρονα ηλεκτρονικά ακούσματα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα.

Τον Γκάτσμπυ ενσαρκώνει ο Σταύρος Σβήγκος, ενώ τη Ντέιζι η Λένα Δροσάκη. Μαζί τους οι Γιάννης Εγγλέζος (Νικ), Δημήτρης Καπετανάκος (Τομ), Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου (Τζόρνταν), Δανάη Λουκάκη (Μιρτλ), Χάρης Γρηγορόπουλος (Γουίλσον), Βαγγέλης Ψωμάς (Μάγιερ).

Μετά την Λαμία, τον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη παραγωγή έρχεται στην Αθήνα, μόνο για τρεις παραστάσεις, στις 19, 20 και 21 Φεβρουαρίου, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

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Συντελεστές

Διασκευή: Αντώνης και Κωνσταντίνος Κούφαλης

Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη

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Πρωτότυπη Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

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Κίνηση-Χορογραφίες: Αγγελική Τρομπούκη

Επιμέλεια Φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σπυριδούλα Χατζηδάκη

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Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας

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Φωτογραφίες: Σταύρος Χαμπάκης

Συμπαραγωγή ΔHΠEΘE Ρούμελης και GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

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«Ο μεγάλος Γκάτσμπυ»

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Φεβρουαρίου ώρα έναρξης 21:00

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου ώρα έναρξης 19:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP 41€

Α΄ ζώνη 33€ – ΑΜΕΑ 22€

Β΄ ζώνη 26€ – ΑΜΕΑ 18€

Γ΄ ζώνη 20€ – ΑΜΕΑ, φοιτητικό 17€



Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketplus.gr/event/o-megalos-gkatsmpy/

Ημερομηνίες παραστάσεων

Πρεμιέρα: Δημοτικό Θέατρο Λαμίας 19, 20, 26 & 27 Δεκεμβρίου, 2 & 3 Ιανουαρίου

Βόλος: Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου» 9 & 10 Ιανουαρίου

Θεσσαλονίκη: Θέατρο Κολοσσαίον 30 & 31 Ιανουαρίου, 6 & 7 Φεβρουαρίου

Αθήνα: Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια – Μαρία Κάλλας 19 , 20 & 21 Φεβρουαρίου 2027