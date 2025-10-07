Μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το 2023 και την επιτυχημένη πορεία της την περσινή χρονιά, η θεατρική παράσταση «Σπυριδούλες» επέστρεψε στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου από τις 6 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Οι «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, που σκηνοθέτησαν από κοινού ο Θανάσης Ζερίτης και ο Χάρης Κρεμμύδας για την ομάδα 4Frontal, φέρνουν στο προσκήνιο τις φωνές των γυναικών που υπήρξαν ψυχοκόρες και οικιακές εργάτριες, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, που πάλευαν για την αυτοδιάθεσή τους.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της Σπυριδούλας, μιας 12χρονης υπηρέτριας που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία, η παράσταση συνδυάζει στοιχεία θεάτρου ντοκουμέντου, πρωτότυπης δραματουργίας και σύγχρονης ελληνικής μουσικής, αναδεικνύοντας την αθέατη πλευρά της ζωής των γυναικών που εργάστηκαν ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί.

Το έργο αντλεί υλικό από ιστορικά ντοκουμέντα, αφηγήσεις γυναικών της εποχής, αλλά και σύγχρονες μαρτυρίες εργαζόμενων γυναικών, μεταφέροντας ένα συγκλονιστικό και διαχρονικό μήνυμα.

Ανάμεσά τους, η 12χρονη Σπυριδούλα, που μετακόμισε από τη Ματαράγκα Αγρινίου στην Αθήνα για να εργαστεί ως ψυχοκόρη σε ένα εύπορο σπίτι στον Πειραιά. Για δύο ολόκληρα χρόνια υπέστη φρικτή κακοποίηση, με αποκορύφωμα το αποτρόπαιο βασανιστήριο του καψίματος με ηλεκτρικό σίδερο. Παρόλα αυτά, η Σπυριδούλα βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, σπάζοντας τη σιωπή και τον φαύλο κύκλο της βίας.

Η ιστορία της ξεπερνά τα στενά χρονικά όρια της δεκαετίας του ’50,αποτελώντας ένα διαχρονικό σύμβολο ενδυνάμωσης, για τις γυναίκες που αγωνίζονται να ακουστούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Την ιστορία ζωντανεύουν επτά ηθοποιοί -Ελένη Βλάχου, Σταύρος Γιαννουλάδης, Τάσος Δημητρόπουλος, Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου- υπό τη μουσική των Θραξ Πανκc.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο – Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης, Χάρης Κρεμμύδας

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Μουσική επιμέλεια – Σύνθεση: Θραξ Πανκc

Κίνηση: Πάνος Τοψίδης

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθετών: Ελένη Τσιμπρικίδου

Μουσική διδασκαλία: Ευαγγελία Καρακατσάνη

Έρευνα: Παναγιώτης Λιαρόπουλος

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Trailer: ΑποστόληςΚουτσιανικούλης

Η παράσταση είναι μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του grape (Greek Agora of Performance), της πλατφόρμας προβολής των ελληνικών παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό.

Info

Δευτέρα στις 21:00, Τρίτη στις 21:00, Τετάρτη στις 20:00

Εισιτήρια ΕΔΩ, τηλεφωνικά στο 211 800 51 41 και στα ταμεία του θεάτρου

