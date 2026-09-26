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Η υπεύθυνη του καταστήματος αναγνώρισε την αξία του βιβλίου, το οποίο παρά τις φθορές στο εξώφυλλο διατηρούσε τις σελίδες του σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη απέκτησε το σπάνιο αντίτυπο, το οποίο θα ενταχθεί πλέον στην εθνική συλλογή της χώρας.

Η ανακάλυψη αυτή αναδείχθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας εκστρατείας της οργάνωσης που προωθεί την αγορά μεταχειρισμένων ειδών από το κοινό.

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Μια σπάνια πρώτη έκδοση του σπουδαίου μυθιστορήματος της Χάρπερ Λι, «Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια», εντοπίστηκε ανάμεσα σε βιβλία που είχαν δωρηθεί στην Oxfam, όπως ανακοίνωσε η φιλανθρωπική οργάνωση.

Το αντίτυπο του κλασικού έργου, το οποίο κυκλοφόρησε το 1960, βρέθηκε μέσα σε ένα κουτί με βιβλία τα οποία είχαν προσφερθεί ως δωρεά στο βιβλιοπωλείο της Oxfam στην Portobello Road, στο δυτικό Λονδίνο. Το σπάνιο βιβλίο αποκτήθηκε στη συνέχεια από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη προκειμένου να ενταχθεί στην εθνική συλλογή της.

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Rare first edition of To Kill A Mockingbird found in London charity shop https://t.co/AQGAcyPShj pic.twitter.com/LT1H8EpbGp — Standard News (@standardnews) September 22, 2026

Η υπεύθυνη του καταστήματος, Olivia Haysman-Walker, ήταν εκείνη που αναγνώρισε το αντίτυπο ως την πρώτη αμερικανική έκδοση. Όπως ανέφερε, το βιβλίο θα μπορούσε εύκολα να είχε περάσει απαρατήρητο.

«Υπήρχαν πάρα πολλά βιβλία που έπρεπε να εξετάσουμε στη δωρεά, όμως αναγνωρίσαμε το συγκεκριμένο και σκεφτήκαμε ότι άξιζε να του δώσουμε περισσότερη σημασία», όπως δήλωσε. «Καταλάβαμε αρκετά γρήγορα ότι είχαμε στα χέρια μας κάτι πραγματικά ξεχωριστό», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, το προστατευτικό εξώφυλλο του βιβλίου έφερε αρκετές φθορές στις άκρες, ωστόσο οι σελίδες στο εσωτερικό του βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση. «Είναι εκπληκτικό να σκέφτεται κανείς ότι αυτό το βιβλίο πέρασε από το βιβλιοπωλείο της Oxfam και κατέληξε στην εθνική συλλογή της Βρετανικής Βιβλιοθήκης», ανέφερε.

«Πραγματικά έχει διανύσει μια μεγάλη διαδρομή και αποτελεί μια όμορφη υπενθύμιση, κατά τη διάρκεια του “Second Hand September”, των θησαυρών που μπορεί να κρύβονται ανάμεσα στα ράφια και στις δωρεές των καταστημάτων μας», σημείωσε. Το «Second Hand September» είναι η ετήσια εκστρατεία της Oxfam, με την οποία η οργάνωση ενθαρρύνει το κοινό να αγοράζει μεταχειρισμένα προϊόντα.

Το βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα της Χάρπερ Λι αφηγείται την ιστορία του δικηγόρου Άτικους Φιντς, ο οποίος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Τομ Ρόμπινσον, ενός μαύρου άνδρα που κατηγορείται άδικα για τον βιασμό μιας λευκής γυναίκας.

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Η ιστορία, που διαδραματίζεται στην Αλαμπάμα το 1934, πραγματεύεται τη φυλετική αδικία και την παιδική αθωότητα. Το βιβλίο έχει πουλήσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες.

Η Αμερικανίδα συγγραφέας, η οποία είχε τιμηθεί με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας, πέθανε το 2016 σε ηλικία 89 ετών.

Με πληροφορίες από BBC

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