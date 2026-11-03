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Ο νεαρός συμμετέχει σε ομαδική σκηνή κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους της ισπανόφωνης δραματικής παραγωγής που προβάλλεται στο Netflix.

Παρά το ενδιαφέρον που προκάλεσε η συμμετοχή του, οι γονείς του επιδιώκουν συστηματικά να διατηρούν την ιδιωτική ζωή των παιδιών τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Πενέλοπε Κρουζ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η επιλογή των παιδιών της σχετικά με μια μελλοντική επαγγελματική έκθεση στη δημοσιότητα ανήκει αποκλειστικά στα ίδια.

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Ένα πρώτο βήμα στον κόσμο του κινηματογράφου έκανε ο 15χρονος γιος της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέ Μπαρδέμ, Λέο, ακολουθώντας –έστω και διακριτικά– τα χνάρια των διάσημων γονιών του. Η εμφάνισή του στην ισπανόφωνη δραματική ταινία «La Bola Negra», στην οποία πρωταγωνιστεί η μητέρα του και η οποία φιλοδοξεί να διεκδικήσει μια θέση στα Όσκαρ του 2027, πέρασε αρχικά απαρατήρητη.

Ωστόσο, οι πιο παρατηρητικοί θεατές εντόπισαν τον νεαρό σε μια σύντομη σκηνή, σε μια στιγμή που ενδέχεται να σηματοδοτεί την πρώτη του επαφή με την υποκριτική.

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Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας όπου κάνει το ντεμπούτο του ο γιος της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέ Μπαρδέμ

Η πρώτη εμφάνιση του Λέο Μπαρδέμ στη μεγάλη οθόνη

Ο γιος τους Λέο εμφανίζεται σε μια ομαδική σκηνή κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους της ταινίας, η οποία είναι διαθέσιμη στο Netflix. Αν και δεν έχει διαλόγους, η συμμετοχή του αποτελεί το κινηματογραφικό του ντεμπούτο και έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, λόγω της καλλιτεχνικής πορείας των γονιών του.

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ έχουν αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, τη 12χρονη Λούνα, και επιλέγουν να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δημόσιες εμφανίσεις των παιδιών τους είναι σπάνιες, καθώς το ζευγάρι έχει επανειλημμένα δείξει ότι επιθυμεί να προστατεύσει την ιδιωτικότητά τους.

Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ – Πηγή: Wikimedia Commons

Το 2023, ο Λέο είχε συνοδεύσει τη μητέρα του σε εκδήλωση των BAFTA. Τότε, η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την παρουσία του, λέγοντας από τη σκηνή: «Είμαι πολύ αγχωμένη σήμερα, επειδή βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα κάποιος πάρα πολύ ξεχωριστός για μένα, ο γιος μου». Όπως είχε προσθέσει, τα παιδιά της αποτελούν ό,τι σημαντικότερο έχει στη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Elle», το 2024, η Κρουζ είχε τονίσει ότι η απόφαση για το αν τα παιδιά της θα ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που συνεπάγεται έκθεση στη δημοσιότητα ανήκει αποκλειστικά στα ίδια.

«Είναι δική τους απόφαση αν θα επιλέξουν ένα επάγγελμα που θα τα εκθέτει περισσότερο στη δημοσιότητα ή όχι. Μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτό όταν θα είναι έτοιμα», είχε αναφέρει.

Μία ακόμη σπάνια δημόσια εμφάνιση του Λέο με τους γονείς του καταγράφηκε τον Μάιο του 2026, όταν η οικογένεια παρακολούθησε στο Παρίσι τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λοριάν.