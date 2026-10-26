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Το ζευγάρι υποδύεται δύο συζύγους των οποίων η σχέση κλονίζεται από μια επικερδή επαγγελματική πρόταση σχεδιασμού ενός πολυτελούς καταφυγίου.

Η πρόταση ενός δισεκατομμυριούχου πελάτη εγείρει σοβαρά ηθικά ερωτήματα για τη σύζυγο, προκαλώντας έντονες συγκρούσεις εντός του γάμου τους.

Η ταινία εξετάζει κοινωνικές ανισότητες και την ανασφάλεια των προνομιούχων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ένταση με έναν γείτονα.

Η επίσημη κυκλοφορία της παραγωγής στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιανουαρίου 2027.

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Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρουζ συναντιούνται ξανά στη μεγάλη οθόνη, ενσαρκώνοντας -πρώτη φορά- ένα παντρεμένο ζευγάρι που βλέπει τη σχέση του να κλονίζεται από μια απροσδόκητη επαγγελματική πρόταση.

H Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Bunker», του νέου ψυχολογικού θρίλερ του Φλοριάν Ζελέρ, μια ιστορία στην οποία η οικονομική δύναμη, ο φόβος για το μέλλον και οι προσωπικές αξίες συγκρούονται.

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Ο Μπαρδέμ υποδύεται τον Μιγκέλ Μορένο, έναν επιτυχημένο Ισπανό αρχιτέκτονα που ζει στο Λονδίνο με τη σύζυγό του, Σοφία, την οποία ενσαρκώνει η Κρουζ. Εκείνη εργάζεται ως καταξιωμένη επιμελήτρια βιβλίων σε εκδοτικό οίκο και οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια φαινομενικά ισορροπημένη οικογενειακή ζωή, μετά από 17 χρόνια κοινής πορείας.

Η ισορροπία αυτή διαταράσσεται όταν ο Μιγκέλ δέχεται μια εξαιρετικά επικερδή πρόταση από έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντέινο. Ο επιχειρηματίας θέλει να του αναθέσει τον σχεδιασμό ενός bunker, ενός πολυτελούς υπόγειου καταφυγίου, όπου θα μπορούσε να προστατευτεί σε περίπτωση μιας μεγάλης παγκόσμιας καταστροφής.

Για τον Μιγκέλ, η πρόταση είναι μια σημαντική επαγγελματική ευκαιρία. Για τη Σοφία όμως, εγείρει σοβαρά ηθικά ερωτήματα. Η προοπτική να δημιουργήσει ο σύζυγός της ένα ιδιωτικό καταφύγιο για έναν υπερπλούσιο, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει τη δική του επιβίωση ανεξάρτητα από την τύχη της υπόλοιπης κοινωνίας, την κάνει να αμφισβητήσει τις αξίες του.

Καθώς η διαφωνία τους βαθαίνει, η Σοφία αρχίζει να επανεξετάζει όχι μόνο τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή της, αλλά και τις παραδοχές πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί ο γάμος τους.

Παράλληλα, η ένταση με έναν γείτονα, τον οποίο υποδύεται ο Στίβεν Γκρέιαμ, προσθέτει μια ακόμη πηγή αναστάτωσης στην καθημερινότητα της οικογένειας. Η σύγκρουση ξεκινά όταν εκείνος επιχειρεί να ανοίξει ένα άνοιγμα στον τοίχο που χωρίζει τις ιδιοκτησίες τους, διεκδικώντας περισσότερο φυσικό φως για το γκαράζ του.

Μέσα από αυτές τις παράλληλες συγκρούσεις, το «Bunker» εξετάζει τις κοινωνικές ανισότητες, την ανασφάλεια και την επιθυμία των προνομιούχων να απομονωθούν από έναν κόσμο που θεωρούν ολοένα πιο απειλητικό. Το καταφύγιο αποκτά έτσι και συμβολική σημασία, καθώς η ανάγκη προστασίας μπορεί να μετατραπεί σε απομάκρυνση από τους άλλους.

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Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Φλοριάν Ζελέρ, γνωστός από τον βραβευμένο με Όσκαρ «Πατέρα» («The Father»), με τον Άντονι Χόπκινς, και τον «Γιο» («The Son»), με τον Χιου Τζάκμαν. Ο Γάλλος δημιουργός έγραψε το «Bunker» ειδικά για τον Μπαρδέμ και την Κρουζ, ενώ έχει αποκαλύψει, η έμπνευση για την ταινία προήλθε από ένα άρθρο που είχε διαβάσει σχετικά με την κατασκευή, με απόλυτη μυστικότητα, ενός υπόγειου καταφυγίου επιβίωσης από έναν «διάσημο δισεκατομμυριούχο που ασχολείται με τα τεχνολογικά μέσα», τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Στο καστ συμμετέχει επίσης ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, στον ρόλο ενός συγγραφέα με τον οποίο συνεργάζεται επαγγελματικά η Σοφία.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια προβλήθηκε στα φεστιβάλ του Τορόντο, της Ζυρίχης και του Λονδίνου.

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Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 15 Ιανουαρίου 2027.

Με πληροφορίες από The Playlist

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