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Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Day Drinker», που σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο Χόλιγουντ μετά τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Ο διάσημος ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με την Πενέλοπε Κρουζ, με την οποία ενώνουν δυνάμεις για τέταρτη φορά, μετά τις ταινίες Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».

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Μαζί τους η Μάντλιν Κλάιν και οι Μάνου Ρίος, Αρόν Πίπερ, Χουάν Ντιέγκο Μπότο και Ανίκα Μπόιλ.

Η πλοκή ακολουθεί μια μπαργούμαν που εργάζεται σε μία θαλαμηγό και γνωρίζει έναν μυστηριώδη καλεσμένο. Σύντομα οι δυο τους θα βρεθούν μπλεγμένοι στον ιστό μιας σκοτεινής εγκληματικής φιγούρας και θα συνδεθούν με τρόπους που κανείς δεν φανταζόταν.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στην Τενερίφη, σε σκηνοθεσία του Μαρκ Γουέμπ και σενάριο του Ζακ Ντιν.

Η πρεμιέρα του «Day Drinker» έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαρτίου 2027. O Τζόνι Ντεπ θα εμφανιστεί νωρίτερα στη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, στον ρόλο του εμβληματικού Εμπενίζερ Σκρουτζ στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς