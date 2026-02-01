Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν τον Τζόνι Ντεπ σχεδόν μη αναγνωρίσιμο ως τον εμβληματικό Εμπενίζερ Σκρουτζ, τον σκληρόφιλο, φιλάργυρο ήρωα που καλείται να αναμετρηθεί με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του. Και κάπως έτσι, μια ιστορία που την ξέρουμε «απ’ έξω» ξαναγίνεται είδηση.

Η νέα αυτή παραγωγή, είναι μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου “Christmas carol” με γυρίσματα στη Βρετανία και πρεμιέρα που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχει «κλειδώσει» για τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Advertisement

Advertisement

Στο καστ (εκτός από τον Ντεπ) βρίσκουμε, μεταξύ άλλων, την Άντρεα Ράιζμπορο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τι Γουέστ, δημιουργός που έχει ταυτιστεί με πιο σκοτεινές, «κοφτερές» αφηγήσεις, κάτι που ταιριάζει απόλυτα σε ένα παραμύθι που, στην ουσία του, είναι ιστορία-φάντασμα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό: στον ορίζοντα υπάρχει και δεύτερη διασκευή από Warner Bros.με σκηνοθέτη τον Ρόμπερτ Εγκερς και πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε: Χριστούγεννα με… δύο Σκρουτζ, δηλαδή.

First look at Johnny Depp as Ebenezer Scrooge in ‘A Christmas Carol’. pic.twitter.com/XaNAJM8TpN — DiscussingFilm+ (@DiscussingFPlus) January 31, 2026

Τι λέει το «A Christmas Carol» (και γιατί δεν παλιώνει)

Το στόρι είναι γνωστό: ένας ηλικιωμένος τσιγκούνης που μισεί τα Χριστούγεννα δέχεται επισκέψεις από το φάντασμα του συνεταίρου του και τρία πνεύματα, σε μια νύχτα που τον αναγκάζει να δει τη ζωή του αλλιώς. Η κάθαρση έρχεται όχι ως «θαύμα», αλλά ως σκληρή αυτογνωσία.

Ποιος είναι ο Τζόνι Ντεπ

Γεννημένος το 1963 στο Κεντάκι, ο Ντεπ ξεκίνησε από τη μουσική, έγινε teen idol στην τηλεόραση και τελικά εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς της γενιάς του — με σταθερή αδυναμία στους εκκεντρικούς, «σπασμένους» ήρωες. Έχει τιμηθεί με μεγάλες διακρίσεις, ανάμεσά τους και Golden Globe Awards, ενώ έχει βρεθεί αρκετές φορές υποψήφιος για Όσκαρ.

Οι πιο γνωστές ταινίες του Τζόνι Ντεπ (τίτλοι στα ελληνικά)

Αν βάλουμε σε μια γραμμή τις πιο εμβληματικές του μεταμορφώσεις, ο Σκρουτζ μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτος:

Πειρατές της Καραϊβικής (σειρά)

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το Σεντούκι του Νεκρού

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο Τέλος του Κόσμου

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά

Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση του Σάλαζαρ

Κλασικές και εμβληματικές ταινίες

Ψαλιδοχέρης

Έντ Γουντ

Ντόνι Μπράσκο

Ο Σλίπι Χόλοου: Ο Θρύλος του Ακέφαλου Καβαλάρη

Σοκολάτα

Η Εννιάτη Πύλη

Ο Τουρίστας

Στη Χώρα του Ποτέ

Δημόσιοι Εχθροί

Ταινίες με τον Τιμ Μπάρτον

Ψαλιδοχέρης

Έντ Γουντ

Ο Θρύλος του Ακέφαλου Καβαλάρη

Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας

Η Νεκρή Νύφη (φωνή)

Σουίνι Τοντ: Ο Δαιμόνιος Κουρέας της Οδού Φλιτ

Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων

Η Αλίκη Μέσα από τον Καθρέφτη

Σκοτεινές Σκιές

Φαντασίας / Περιπέτειας

Ο Μοναχικός Καβαλάρης

Φανταστικά Ζώα: Τα Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ

Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ (εμφανίζεται έμμεσα)

Δραματικές και πιο “σοβαρές” ταινίες

Πλατούν

Τι Βασανίζει τον Γκίλμπερτ Γκρέιπ

Blow

Ο Καθηγητής

Μαύρη Μάζα

Minamata

Κωμωδίες / ιδιαίτερες ταινίες

Μπένι και Τζουν

Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας

Ο Τρελός Καπελάς (Αλίκη)

Με άλλα λόγια: όταν ένας ηθοποιός έχει χτίσει καριέρα πάνω στο να γίνεται αγνώριστος, το να τον δεις ως Σκρουτζ δεν είναι απλώς «make-up win». Είναι το είδος του ρόλου που του επιτρέπει να παίξει ταυτόχρονα κυνισμό, τρόμο, χιούμορ και λύτρωση. όλα σε μία νύχτα.