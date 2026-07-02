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Η Τζένη Ζαχαροπούλου απεβίωσε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, σε ηλικία 85 ετών.

Η ηθοποιός άφησε το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

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Η Ευγενία Ζαχαροπούλου γεννήθηκε στην Λευκάδα το 1941. Φοίτησε στην Σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για τρία χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο.

Είχε εμφανιστεί σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση όπως «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας», «Οι φρουροί της Αχαϊας» και κινηματογραφικά από την κλασική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», μέχρι το «Ένα αστείο κορίτσι» και το «Ορατότης μηδέν».

Από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στο Σπίτι του Ηθοποιού τον περασμένο Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιώργο Μαρίνο.