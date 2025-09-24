Η θρυλική σταρ του ιταλικού κινηματογράφου, Κλάουντια Καρντινάλε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννημένη στην Τύνιδα της Τυνησίας το 1938 από οικογένεια Σικελών, η Καρντινάλε ανέδειξε με το ταλέντο και την ομορφιά της τον ιταλικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 1960 και 1970.

Η καριέρα της εκτοξεύθηκε το 1963 με τις εμβληματικές ταινίες «8½» του Φεντερίκο Φελίνι και «Ο Γατόπαρδος» του Λουκίνο Βισκόντι. Αργότερα, απέκτησε διεθνή φήμη με το Χόλιγουντ, συμμετέχοντας στην κωμωδία «Ο Ροζ Πάνθηρας» και στο γουέστερν «Μια φορά κι έναν καιρό στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε.

Η Καρντινάλε συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Φελίνι και ο Βισκόντι, ενώ η καριέρα της περιλάμβανε πάνω από 150 ταινίες. Αν και αντιμετώπισε δυσκολίες στη δεκαετία του 1970, επέστρεψε δυναμικά στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το 2002 τιμήθηκε με το Βραβείο Τιμής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη καλλιτεχνική της πορεία.

Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε και ακτιβίστρια. Δραστηριοποιήθηκε υπέρ της UNESCO, κατά της μυοπάθειας και του AIDS, στάθηκε δίπλα στον Ροκ Χάντσον λίγο πριν τον θάνατό του, και υποστήριξε την Amnesty International. Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των γυναικών, την προστασία της φύσης και ενάντια στις υπερβολές της πλαστικής χειρουργικής.

Το 2023 δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Claudia Cardinale για την ενίσχυση νέων καλλιτεχνών. Η Καρντινάλ, με το εκθαμβωτικό χαμόγελο και τη φωνή με τη χαρακτηριστική βραχνάδα, παρέμεινε μέχρι τέλους το αιώνιο σύμβολο της μεσογειακής ομορφιάς και της κινηματογραφικής λάμψης.