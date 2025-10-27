Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» του 1971, πέθανε σε ηλικία 70 ετών.

Στα 15 του, ο Αντρεσέν επιλέχθηκε για την ταινία «Θάνατος στη Βενετία» του Ιταλού σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι, βασισμένη στη νουβέλα του Τόμας Μαν, στην οποία υποδύθηκε τον Τάτζιο – ένα όμορφο αγόρι με το οποίο ένας μεγαλύτερος άντρας, τον οποίο υποδύεται ο Ντιρκ Μπόγκαρντ, αποκτά εμμονή.

Ο Βισκόντι αποκάλεσε τον Αντρεσέν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» στον Τύπο, ένας τίτλος που έμεινε στην ιστορία – προς μεγάλη απογοήτευση του Αντρεσέν, ο οποίος αργότερα θα μιλούσε για το πώς η αρνητική εμπειρία της συνεργασίας του με τον Βισκόντι επηρέασε το υπόλοιπο της ζωής του.

«Ο ”θάνατος στη Βενετία” μου κατέστρεψε τη ζωή»

«Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί», είχε δηλώσει στον Guardian το 2003. Τα γυρίσματα της ταινίας, όπως είπε το 2021, «μου είχαν κάνει τη ζωή χάλια σε μεγάλο βαθμό» .

Ο θάνατος του Αντρεσέν ανακοινώθηκε την Κυριακή από τους Κρίστιαν Πέτρι και Κριστίνα Λίντσρεμ, τους συν-σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ του 2021 με τίτλο «The Most Beautiful Boy in the World».

Ο Πέτρι δήλωσε στην σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter ότι ο Αντρέσεν πέθανε το Σάββατο (25/10), ενώ ο Λίντστρεμ τον θυμάται ως «έναν γενναίο άνθρωπο». Δεν δόθηκαν πληροφορίες για την αιτία θανάτου.

Ο Αντρέσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μετά την αυτοκτονία της μητέρας του όταν ήταν 10 ετών, μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία τον ώθησε να ασχοληθεί με την υποκριτική και το μόντελινγκ επειδή, όπως είπε αργότερα, «ήθελε μια διασημότητα στην οικογένεια».

Η ερμηνεία του στο «Θάνατος στη Βενετία» τον έκανε σταρ από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η εμπειρία δεν ήταν εντελώς θετική. Ο Βισκόντι τον πήγε σε ένα γκέι νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με μια παρέα ανδρών όταν ήταν μόλις 16 ετών, κάτι που τον έκανε να νιώσει «πολύ άβολα», όπως είχε πει.

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία. Αλλά ήταν η πρώτη από πολλές τέτοιες συναντήσεις», είχε αποκαλύψει αργότερα.

«Δεν έχω ξαναδεί τόσους φασίστες και μα**κες όσοι υπάρχουν στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ο Λουκίνο ήταν το είδος του πολιτισμικού θηρευτή που θα θυσίαζε τα πάντα ή οποιονδήποτε για το έργο», είχε δηλώσει.

Μετά την ταινία «Θάνατος στη Βενετία», ο Αντρεσέν πήγε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εκεί, έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, εμφανίστηκε σε αρκετές διαφημίσεις και απέκτησε τεράστιο γυναικείο κοινό. «Έχετε δει τις φωτογραφίες των Beatles στην Αμερική;» είπε στον Guardian το 2003. «Έτσι ήταν. Υπήρχε μια υστερία γύρω από αυτό».

Οι φιλοδοξίες του βασίζονταν στη μουσική και έγινε ένας καταξιωμένος πιανίστας και μουσικός. Συνέχισε να παίζει, εμφανιζόμενος σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως γυρισμένες στη Σουηδία. Περιέγραψε την καριέρα του ως «χάος» και ισχυρίστηκε ότι ο ρόλος του Τάτζιο τον στοίχειωνε μέχρι την ενηλικίωση. «Η καριέρα μου είναι μια από τις λίγες που ξεκίνησε από την απόλυτη κορυφή και στη συνέχεια κατέβηκε προς τα κάτω», είπε. «Αυτό ήταν μοναχικό».

Ο Αντρεσέν έγινε πρωτοσέλιδο το 2003 όταν έφερε αντίρρηση στη φεμινίστρια Ζερμέν Γκριρ να χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία του στο εξώφυλλο του βιβλίου της «Το Όμορφο Αγόρι» χωρίς να τον ρωτήσει. Αλλά ο εκδότης απέρριψε τις αντιρρήσεις του, λέγοντας ότι δεν χρειαζόταν η άδειά του – μόνο η άδειά του φωτογράφου.

Μεγαλώνοντας ο Αντρέσεν πέρασε στην αφάνεια και τελικά βρήκε την ηρεμία του ως ηθοποιός. Το 2019 εμφανίστηκε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου του Άρι Άστερ, Midsommar, υποδυόμενος έναν ηλικιωμένο άνδρα που χτυπιέται στο πρόσωπό του με ένα σφυρί ενώ θυσιάζεται σε μια παγανιστική τελετή. Ο Αντρεσέν ενθουσιάστηκε με τον ρόλο, λέγοντας: «Το να σκοτωθείς σε μια ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».

Ο Αντρεσέν απέκτησε δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρομάν – μια κόρη, τη Ρομπίν, και έναν γιο, τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου σε ηλικία 9 μηνών.

Πηγή: Guardian

