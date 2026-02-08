Θλίψη έχει προκαλέσει στη μουσική βιομηχανία και τους απανταχού φαν του ροκ συγκροτήματος 3 Doors Down η είδηση ότι πέθανε ο τραγουδιστής της μπάντας, Μπραντ Άρνολντ, σε ηλικία 47 ετών.

Ο Αρνολντ έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες αφότου ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του νεφρού σε στάδιο 4.

ο συγκρότημα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Άρνολντ «έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα στον ύπνο του μετά από θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο».

Οι 3 Doors Down σχηματίστηκαν στο Μισισιπή το 1995 και τέσσερα χρόνια αργότερα έλαβαν υποψηφιότητα για βραβείο Grammy για την επιτυχία «Kryptonite», τραγούδι που έγραψε ο Άρνολντ στο μάθημα των μαθηματικών όταν ήταν 15 ετών.

Το ντεμπούτο έγινε με το άλμπουμ «The Better Life», που πούλησε πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα. Μια δεύτερη υποψηφιότητα για Grammy ήρθε το 2003, για το τραγούδι «When I’m Gone».

Το συγκρότημα δήλωσε ότι ο Άρνολντ «βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό της mainstream ροκ μουσικής, συνδυάζοντας την προσβασιμότητα της post-grunge με τη συναισθηματικά άμεση σύνθεση τραγουδιών και τα στιχουργικά θέματα που βρίσκονταν σε επαφή με τους καθημερινούς ακροατές».

Οι 3 Doors Down κυκλοφόρησαν έξι άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το “Us And The Night” το 2016.

Το 2017, οι 3 Doors Down εμφανίστηκαν στην τελετή ορκωμοσίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Άρνολντ ανακοίνωσε τη διάγνωση καρκίνου τον περασμένο Μάιο, λέγοντας ότι είχε κάνει μετάσταση στους πνεύμονές του διαυγές νεφρικό καρκίνωμα. Το συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει μια καλοκαιρινή περιοδεία.