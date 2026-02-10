Ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead ζήτησαν να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ για την Μελάνια Τραμπ μουσικό απόσπασμα που προέρχεται από την ταινία «Phantom Thread».

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Melania» ακολουθεί την περίοδο των 20 ημερών προτού ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, ορκιστεί για δεύτερη φορά προέδρος των ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

Οι Amazon, Disney, Netflix και Paramount Pictures υπέβαλαν υποψηφιότητα για τα δικαιώματα streaming και ενώ η Disney προσέφερε περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια έχασε από την προσφορά των 40 εκατομμυρίων δολαρίων της Amazon, η οποία δαπάνησε επιπλέον 35 εκατομμύρια δολάρια για μάρκετινγκ.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον περασμένο μήνα, φέρεται να παίζεται ένα μουσικό απόσπασμα από την ταινία «Phantom Thread» (Αόρατη Κλωστή, 2017) σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον -σκηνοθέτη της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Μια Μάχη μετά την Άλλη», η οποία σαρώνει τα βραβεία από την αρχή της σεζόν– που περιλαμβάνει μουσική του Γκρίνγουντ.

Και οι δύο ζητούν τώρα να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «παραβίαση» της συμφωνίας με τον σύνθετη.

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό απόσπασμα από την ταινία Phantom Thread έχει χρησιμοποιηθεί στο ντοκιμαντέρ Melania» αναφέρεται σε κοινή δήλωση τους, η οποία δημοσιεύτηκε στο Variety. «Ενώ ο Τζόνι Γκρίνγουντ δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής επένδυσης, η Universal δεν συμβουλεύτηκε τον Τζόνι για χρήση από τρίτους, κάτι που αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του με τον συνθέτη», σημειώνεται στη δήλωση. «Ως αποτέλεσμα, ο Τζόνι και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την αφαίρεσή του μουσικού έργου από το ντοκιμαντέρ», προστίθεται.