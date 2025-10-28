Η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς, που ήταν περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της ως Σίμπιλ Φόλτι στην κωμική σειρά “Fawlty Towers” (“Ενα τρελό, τρελό ξενοδοχείο”), πέθανε σε ηλικία 93 ετών, αναφέρουν οι γιοί της σε σημερινή τους ανακοίνωση.

Η Σκέιλς είχε μια καριέρα επτά δεκαετιών στη διάρκεια της οποίας υποδύθηκε πολλούς ρόλους από την δεκαετία του 50′, μέχρι που ανέλαβε τον ρόλο της Σίμπιλ, της συζύγου του Τζον Κλιζ, και εμφανίστηκε σε δύο σεζόν της κωμικής σειράς “Fawlty Towers” (“Ενα τρελό, τρελό ξενοδοχείο”), το 1975 και το 1979.

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ επί 61 χρόνια. Ο Γουέστ πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο.

Η Σκέιλς έπασχε από άνοια.

“Η λατρεμένη μας μητέρα Προυνέλα Σκέιλς πέθανε χθες ειρηνικά στο σπίτι της στο Λονδίνο. Την παραμονή του θανάτου της έβλεπε το Fawlty Towers”, αναφέρει η ανακοίνωση των δύο γιών της.

Η τηλεοπτική κωμική σειρά διαδραματίζεται σε ένα ξενοδοχείο στο παραθαλάσσιο θέρετρο Τόρκουεϊ και έγινε μια από τις δημοφιλέστερες κωμικές σειρές στη Βρετανία, ενώ εξακολουθεί να προβάλλεται και έχει γίνει σημείο αναφοράς στη λαϊκή κουλτούρα της χώρας.

Το 2024 έγινε θεατρική παραγωγή που ανέβηκε στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΠΗΓΗ ΦΩτογραφίας: John Thaxter via Wikimedia Commons (Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία στις 5 Φεβρουαρίου 2010 με την πρόθεση να παρέχω ένα ενημερωμένο πορτρέτο για τη Wikipedia).

