Η διεθνής έκθεση «Frida Kahlo: Beyond the Icon, The Immersive Experience» έρχεται στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος Beyond the Icon, η έκθεση προσεγγίζει τη Μεξικανή δημιουργό Φρίντα Κάλο πέρα από τον καθιερωμένο μύθο και την εικόνα/σύμβολο που τη συνοδεύει. Δεν περιορίζεται στο έργο της ως εικαστική παρακαταθήκη, αλλά εμβαθύνει στη ζωή της -μία ζωή γεμάτη σωματικές δοκιμασίες, συναισθηματικές συγκρούσεις και διαρκείς περιπέτειες-, μέσα από πολυδιάστατη αφήγηση και ψηφιακή τεχνολογία αιχμής.

Τι παρουσιάζει η έκθεση

Ο Βωμός ψιθυρίζει ιστορίες μιας άλλης ζωής, στην Ημέρα των Νεκρών (Día de Muertos, μεξικανικό έθιμο, κατά το οποίο οι ζωντανοί γιορτάζουν την επανένωσή τους με τις ψυχές όσων έχουν φύγει).

Η Διαδραστική Στοά είναι μίαμία ψηφιακή εγκατάσταση που παρακινεί τους επισκέπτες να εξερευνήσουν ένα ονειρικό τοπίο γεμάτο χρώμα και κίνηση με τα σύμβολα που ορίζουν την αισθητική της Φρίντα Κάλο.

Η Στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε είναι ένα ψηφιακό έργο τέχνης με τρισδιάστατη προβολή που αποτυπώνει το τραγικό ατύχημα που άλλαξε καθοριστικά τη ζωή της Φρίντα Κάλο.

Το Όνειρο «εκτυλίσσεται» εκεί όπου γεννήθηκε η τέχνη της Φρίντα, στο ίδιο της το κρεβάτι. Μία ποιητική καλλιτεχνική εγκατάσταση για τον κύκλο της ζωής, τη γέννηση και τον θάνατο, την υγεία και την ασθένεια.

Pulqueria LA Rosita: Η παραδοσιακή μεξικανική ταβέρνα, όπου η Φρίντα δίδασκε ζωγραφική, ενθαρρύνοντας τους μαθητές της να γνωρίσουν το περιβάλλον και τις παραδόσεις της χώρας τους και να αναβιώσουν τα έθιμα.

Αίθουσα Εμβύθισης/IMMERSIVE EXPERIENCE: Η θεαματική οπτικοακουστική αφήγηση παρουσιάζει τα γεγονότα και τις εμπειρίες που ανέδειξαν τη μοναδική ζωή της Φρίντα Κάλο και συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της ως παγκόσμιου πολιτιστικού συμβόλου, μέσα από προβολές συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ. με τη συνοδεία της μαγικής μουσικής του Ραφέλ Πλάνα (περιλαμβάνονται φωτογραφικό αρχειακό υλικό, ιστορικά ντοκουμέντα και απεικονίσεις χώρων που σημάδεψαν την προσωπική και ιστορική της διαδρομή).

Πίνακες Πληροφοριών: Πληροφορίες για τη ζωή της Φρίντα Κάλο σε μορφή χρονολογίου με αντίγραφα πολλών έργων τέχνης και ιστορικών φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένου του πινάκων Δύο Φρίντες και του El Sueño, του πρόσφατα πιο ακριβοπουλημένου πίνακα γυναίκας καλλιτέχνη όλων των εποχών, αξίας 56 εκατ. δολαρίων.

Photo Booth: «Φριντοποίησου» και φτιάξε το δικό σου πορτρέτο, εμπνευσμένο από την τεχνοτροπία της Φρίντα.

Είμαστε όλοι Φρίντα/WE ARE ALL FRIDA: «Γίνε Φρίντα» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Flower Wall: Εικαστική εγκατάσταση με φωτογραφική απεικόνιση της Φρίντα Κάλο, πλαισιωμένη από πλούσια ανθο-σύνθεση, εμπνευσμένη από τη στενή της σχέση με τη φύση, τη μεξικανική λαϊκή παράδοση και τη συμβολική χρήση των λουλουδιών στην εικόνα και την ταυτότητά της. Ιδανικό για αναμνηστική φωτογραφία.

Info

Διάρκεια έκθεσης: Έως 31 Μαΐου

Ωράριο:

Δευτέρα: Κλειστά (εκτός αργιών και πρωινών για σχολεία και groups)

Τρίτη έως Πέμπτη: 10:00 – 14:00 (τελευταία είσοδος στις 13:00)

Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή: 10:00 – 20:00 (τελευταία είσοδος στις 19:00)

(*) το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές ανά περίοδο ή/και εορτές

Κόστος εισιτηρίων:

15 € (Κανονικό ενήλικες)

12 € (φοιτητικό, ανέργων, 65+, παιδικό από 4 ετών)

50 € (Family: 4 ατόμων)

Ειδική τιμή για σχολικές εκδρομές (πρωινές ώρες τις καθημερινές)