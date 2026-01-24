Στον Λευκό Οίκο απόψε θα γίνει η ιδιωτική προβολή της ταινίας που καταγράφει τη ζωή της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, κατά τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της στην προεδρία.

Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Σήμερα θα είναι η πρώτη φορά που θα την παρακολουθήσουν ολοκληρωμένη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η οικογένεια και οι στενοί φίλοι της πρώτης κυρίας, δήλωσε ο Μαρκ Μπέκμαν, εξωτερικός σύμβουλος και ατζέντης της Μελάνια Τραμπ.

Η ταινία προσφέρει μια σπάνια πρόσβαση στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, σε μια περίοδο που η πρώτη κυρία έχει διατηρήσει χαμηλό δημόσιο προφίλ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του συζύγου της.

Το τρέιλερ ξεκινά με την ημέρα της ορκωμοσίας τον Ιανουάριο του 2025, δείχνοντάς την να φοράει ένα ναυτικό καπέλο με φαρδύ γείσο για την τελετή στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μπέκμαν, που είναι ο παραγωγός της ταινίας, σημείωσε ότι έχει εξασφαλιστεί συμφωνία ύψους 40 εκατ. δολαρίων με τα MGM Studios της Amazon. Μέσα στο 2026 αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα ντοκιμαντέρ που θα εστιάζουν σε προτεραιότητες της Μελάνια Τραμπ, όπως τα παιδιά σε καθεστώς αναδοχής.

Όπως τόνισε, «δεν πρόκειται για πολιτική ταινία».

Στο φιλμ παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι επιλογές της πρώτης κυρίας στη μόδα, οι διπλωματικές της δεσμεύσεις και οι προετοιμασίες ασφαλείας της Μυστικής Υπηρεσίας, καθώς και στιγμές που αποτυπώνουν το χιούμορ του προέδρου.

First lady Melania Trump to preview new film at private White House screening https://t.co/1xrPCb7WXK https://t.co/1xrPCb7WXK — Reuters (@Reuters) January 24, 2026

Πριν από την προβολή της ταινίας στους κινηματογράφους, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία θα παραστούν στην πρεμιέρα της, την Πέμπτη, στο Κέντρο Τζον Φ. Κένεντι, που μετονομάστηκε σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι από το διοικητικό συμβούλιο που είχε διορίσει ο Τραμπ.

Η πρώτη κυρία πρόκειται επίσης να χτυπήσει το εναρκτήριο κουδούνι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, σε μια προωθητική ενέργεια της ταινίας.

