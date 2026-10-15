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Οι δύο πλευρές συζήτησαν την υλοποίηση του Μνημονίου Πολιτιστικής Συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στην προστασία της κληρονομιάς, τον κινηματογράφο, τις τέχνες και τα επαγγελματικά σεμινάρια.

Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τη συνάντηση της συμμαχίας Alliance Lumière το 2027, ενώ εξετάστηκε η συνεργασία μεταξύ γαλλικών και ελληνικών σχολών κινηματογραφίας.

Η υπουργός παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ελλάδας ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας στα δικαιώματα των καλλιτεχνών και την κλιματική αλλαγή.

Εξετάστηκε η διοργάνωση έκθεσης για την αλληλογραφία του Γιάννη Ψυχάρη με τον Εμίλ Ζολά και απευθύνθηκε πρόσκληση στη Γαλλίδα ομόλογο για επίσκεψη στην Αθήνα.

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Συνάντηση εργασίας με τον πρέσβη της Γαλλίας, Nicolas Kassianides πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι στενοί πολιτιστικοί δεσμοί Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην άμεση κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, με έμφαση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των μουσείων, τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την εφαρμογή του Μνημονίου Πολιτιστικής Συνεργασίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2025, καθώς και στα ελληνογαλλικά επαγγελματικά σεμινάρια που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας στους τομείς των παραδοσιακών και εφαρμοσμένων τεχνών, με αξιοποίηση της κοινής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε πεδία όπως η κεραμική, η υφαντουργία, η ξυλουργική και η αργυροχοΐα.

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Στον τομέα του κινηματογράφου, υπογραμμίστηκε η σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στη νέα διεθνή συμμαχία Alliance Lumière, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για το μέλλον του κινηματογράφου και της κινούμενης εικόνας.

Λίνα Μενδώνη, Nicolas Kassianides.

Η επόμενη ετήσια συνάντηση της συμμαχίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το 2027. Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας μεταξύ της γαλλικής Σχολής Κινηματογράφου Lumière και της υπό δημιουργία Κρατικής Σχολής Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων.

Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της Ελλάδας για τον Πολιτισμό, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά.

Στη συζήτηση εξετάστηκε και η δυνατότητα διοργάνωσης έκθεσης αφιερωμένης στην αλληλογραφία του Γιάννη Ψυχάρη με τον Εμίλ Ζολά, η οποία φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, με στόχο την ανάδειξη ενός σημαντικού τεκμηρίου των πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία τους με το υπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα, απηύθυνε, μέσω του Γάλλου Πρέσβη, πρόσκληση προς τη Γαλλίδα ομόλογό της, Catherine Pégard, να επισκεφθεί την Αθήνα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας. Στη συνάντηση εργασίας παρίστατο η Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Maria Wadjinny και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΠΟ.