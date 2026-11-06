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Κατά τη διάρκεια της τετραετούς διαδρομής του, ο τραγουδιστής πραγματοποίησε 176 συναυλίες σε 67 πόλεις, διαθέτοντας περισσότερα από 9 εκατομμύρια εισιτήρια παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη περιοδεία κατέχει πλέον την τρίτη θέση στη λίστα με τις πιο εμπορικές μουσικές διοργανώσεις όλων των εποχών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Live Nation.

Παράλληλα με την οικονομική επιτυχία, ο καλλιτέχνης διέθεσε 8,5 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της πείνας και την ενίσχυση της εκπαίδευσης παιδιών.

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Ένα ακόμη εντυπωσιακό επίτευγμα προσθέτει στην καριέρα του ο The Weeknd, καθώς η παγκόσμια περιοδεία του «After Hours Til Dawn» ολοκληρώθηκε με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της πιο εμπορικής περιοδείας σόλο άνδρα καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργανώτριας εταιρείας Live Nation, η περιοδεία του Καναδού τραγουδιστή ολοκληρώθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, ύστερα από τέσσερα χρόνια συναυλιών σε πέντε ηπείρους.

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Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο The Weeknd, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Έιμπελ Τεσφάγιε, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο θρυλικός Έλτον Τζον με την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του «Farewell Yellow Brick Road», η οποία είχε ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 939 εκατομμύρια δολάρια.

Η τρίτη πιο εμπορική περιοδεία όλων των εποχών

Η «After Hours Til Dawn» καταλαμβάνει πλέον την τρίτη θέση στη λίστα με τις πιο εμπορικές περιοδείες στην ιστορία, ανεξαρτήτως καλλιτέχνη ή συγκροτήματος.

Στην κορυφή βρίσκεται η Taylor Swift, με την ιστορική «Eras Tour», η οποία ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθούν οι Coldplay, των οποίων η περιοδεία «Music of the Spheres» έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος, επίσημος πίνακας κατάταξης όλων των περιοδειών, αντίστοιχος με εκείνους που καταγράφουν τις πωλήσεις ηχογραφημένης μουσικής. Τα συγκεκριμένα στοιχεία βασίζονται στις εισπράξεις που επιβεβαιώνουν οι διοργανωτές.

176 συναυλίες, 67 πόλεις και περισσότερα από 9 εκατομμύρια εισιτήρια

Η περιοδεία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών.

Στη διάρκειά της, ο The Weeknd πραγματοποίησε 176 συναυλίες σε 67 πόλεις, 30 χώρες και πέντε ηπείρους, διαθέτοντας περισσότερα από 9 εκατομμύρια εισιτήρια.

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Οι εμφανίσεις του κάλυψαν τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λατινική Αμερική, την Αυστραλία και την Ασία, ενώ επέστρεψε για νέες σειρές συναυλιών σχεδόν σε όλες τις περιοχές που είχε ήδη επισκεφθεί.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις της περιοδείας κατά το 2026, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Live Nation, οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία μόνο χρονιά, με περισσότερα από 3 εκατομμύρια εισιτήρια.

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Η τελευταία ενότητα της περιοδείας πραγματοποιήθηκε στην Ασία και περιλάμβανε 17 συναυλίες. Αρχικά είχαν προγραμματιστεί μόλις 11 εμφανίσεις, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση οδήγησε στην προσθήκη νέων ημερομηνιών.

Ανάμεσα στους σταθμούς της περιοδείας ήταν η Μπανγκόκ, όπου ο The Weeknd πραγματοποίησε τρεις συναυλίες, και το Χονγκ Κονγκ, όπου εμφανίστηκε τέσσερις φορές.

Η αυλαία έπεσε στο TM Stadium National της Κουάλα Λουμπούρ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας τετραετούς μουσικής διαδρομής που κατέρριψε αλλεπάλληλα ρεκόρ.

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Η φιλανθρωπική δράση πίσω από την περιοδεία των δισεκατομμυρίων

Πέρα από την τεράστια εμπορική επιτυχία, ο The Weeknd αξιοποίησε την παγκόσμια περιοδεία του και για την υποστήριξη ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών.

Μέχρι σήμερα, έχει διαθέσει συνολικά 8,5 εκατομμύρια δολάρια στο ανθρωπιστικό ταμείο XO Humanitarian Fund και στον οργανισμό Global Citizen, συμβάλλοντας σε δράσεις για την καταπολέμηση της πείνας και τη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση.

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Μόνο το 2026 συγκεντρώθηκαν 3 εκατομμύρια δολάρια για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (WFP) και το Global Citizen.

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Μέρος της φετινής οικονομικής συνεισφοράς θα στηρίξει επίσης νέα εκστρατεία του Global Citizen, με στόχο την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια στην υγεία, την εκπαίδευση και την οικονομική τους ενδυνάμωση.

Με την ολοκλήρωση της «After Hours Til Dawn», ο The Weeknd δεν καταγράφει απλώς μια προσωπική επιτυχία. Εδραιώνει τη θέση του ανάμεσα στους εμπορικά ισχυρότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, με μια περιοδεία που θα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Variety

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