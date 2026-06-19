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Η έκθεση «Tilda Swinton – Ongoing» που η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, συνεχίζεται στο Onassis Ready, στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη, για δύο ακόμα τριήμερα έως τις 28 Ιουνίου.

Η Τίλντα Σουίντον γιορτάζει με τους οκτώ στενούς φίλους και καλλιτεχνικούς συνοδοιπόρους της: τον Pedro Almodóvar, τον Luca Guadagnino, τον Jim Jarmusch, την Joanna Hogg, τον Tim Walker, τον Apichatpong Weerasethakul, τον Olivier Saillard και τον Derek Jarman.

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Η έκθεση περιλαμβάνει ταινίες μικρού μήκους, εγκαταστάσεις και φωτογραφικά έργα, ξεδιπλώνοντας τις πολλαπλές όψεις της διάσημης ηθοποιού.

Για πρώτη φορά στην Αθήνα μια έκθεση-ζωντανός οργανισμός για μια σπουδαία περφόρμερ και καλλιτέχνιδα, την Τίλντα Σουίντον, που γιορτάζει την τέχνη, τη ζωή και τις Ongoing φιλίες της, κλείνοντας με τον πιο φωτεινό τρόπο τη φετινή θεματική της Στέγης, αυτήν της οικογένειας, αυτής που γεννιόμαστε αλλά και εκείνης που επιλέγουμε.

Η φύση, οι αναμνήσεις, η ίδια η ουσία της μνήμης, οι πρόγονοι και τα πνεύματα, οι φιλίες και οι καλλιτεχνικές συμπράξεις, καθώς και ο μεταιχμιακός χώρος της δημιουργίας βρίσκονται στον πυρήνα του έργου της Τίλντα Σουίντον, θεματικές τις οποίες διερευνά συχνά μαζί με τους δημιουργικούς συνεργάτες της. Στην έκθεση Ongoing, οι έννοιες αυτές προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Η σπουδαία πορεία της Σουίντον ξεδιπλώνεται σε οκτώ ενότητες, με άξονα τους πιο στενούς της συνεργάτες.