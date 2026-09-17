Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Tilly Norwood, μια ηθοποιός δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στοχεύει να διευρύνει τα όρια της υποκριτικής τέχνης και να αναγνωριστεί ως σοβαρή performer.

Η δημιουργός της, Ελίνε φαν ντερ Βέλντεν, τονίζει ότι το εγχείρημα αποσκοπεί στην ανάδειξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων και όχι στην αντικατάσταση των ανθρώπων.

Το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA εκφράζει έντονες ανησυχίες σχετικά με την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε έργα ανθρώπων χωρίς άδεια ή αποζημίωση.

Η Norwood υποστηρίζει τη θέσπιση ξεχωριστών κατηγοριών στα κινηματογραφικά βραβεία για τους ψηφιακούς ηθοποιούς, διαχωρίζοντας έτσι τη θέση τους από τους ανθρώπους.

Η εικονική ηθοποιός πρωταγωνιστεί ήδη στη μεγάλου μήκους ταινία Misaligned, η οποία διαδραματίζεται σε έναν ψηφιακό κόσμο που ονομάζεται Tillyverse.

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Η Tilly Norwood, η ηθοποιός που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τον ρόλο της AI στον κινηματογράφο. Η ίδια δηλώνει ότι επιθυμεί οι performers που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη να αναγνωριστούν στο μέλλον ως «σοβαροί» ηθοποιοί και να αποκτήσουν ξεχωριστές κατηγορίες στα βραβεία.

Κατά την πρώτη εικονική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε δημοσιογράφους, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η Νόργουντ υποστήριξε ότι η φιλοδοξία της δεν είναι απλώς να αποτελέσει μια επίδειξη των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως δήλωσε, στόχος της είναι να εξερευνήσει και να διευρύνει τα όρια της υποκριτικής.

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«Θέλω να διευρύνω τα όρια του τι μπορεί να είναι μια ερμηνεία και όχι απλώς να αποτελώ μια επίδειξη των δυνατοτήτων της AI», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η εικονική performer παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2025 από τη δημιουργό της, Ελίνε φαν ντερ Βέλντεν, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της κινηματογραφικής βιομηχανίας στη Ζυρίχη.

Από τότε, η Tilly Norwood έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας ευρύτερης διαμάχης σχετικά με το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και πρέπει να αποκτήσει θέση στον χώρο του θεάματος, προκαλώντας αντιδράσεις μεταξύ ανθρώπων που εργάζονται στον κινηματογράφο.

Για την ακρίβεια, το αμερικανικό συνδικάτο SAG-AFTRA, το οποίο εκπροσωπεί περίπου 160.000 ηθοποιούς και άλλους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, έχει καταδικάσει την αντικατάσταση ανθρώπων από «εικονικούς» performers.

Το συνδικάτο έχει παράλληλα εκφράσει ανησυχίες ότι χαρακτήρες που δημιουργούνται με AI ενδέχεται να βασίζονται σε συστήματα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας έργα ανθρώπων ηθοποιών χωρίς την άδειά τους ή χωρίς να έχουν λάβει την αντίστοιχη αποζημίωση.

Από την πλευρά της, η Ελίνε φαν ντερ Βέλντεν, ιδρύτρια του στούντιο παραγωγής με τεχνητή νοημοσύνη Particle6, έχει ξεκαθαρίσει ότι η Tilly δημιουργήθηκε προκειμένου να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η AI μπορεί να διευρύνει τις δημιουργικές δυνατότητες και όχι για να αντικαταστήσει τους ανθρώπινους ηθοποιούς.

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Η ίδια η Νόργουντ, πάντως, θεωρεί ότι η παρουσία της στον κινηματογράφο ξεπερνά τα όρια ενός απλού τεχνολογικού πειράματος. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, παρέπεμψε στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί. «Έχω ήδη μια ταινία μεγάλου μήκους που έρχεται, με τίτλο «Misaligned». Οπότε δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο κάποιος μπορεί να είναι ”πείραμα” όταν πρωταγωνιστεί στη δικη του ταινία», δήλωσε.

Η ταινία «Misaligned», παραγωγής της Particle6, τοποθετείται σε έναν ψηφιακό κόσμο που ονομάζεται «Tillyverse». Πρόκειται για ένα φανταστικό σύμπαν που είναι ξεχωριστό από τον πραγματικό κόσμο και αποτελεί το βασικό σκηνικό της ταινίας.

Στη συνέχεια, η Νόργουντ δεν θέλησε να αποκαλύψει ποιοι κινηματογραφιστές έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί της για πιθανές μελλοντικές παραγωγές. Ανέφερε, ωστόσο, ότι στο Χόλιγουντ υπάρχει «πολλή περιέργεια» γύρω από τις δυνατότητες και την εξέλιξη της. Παράλληλα, η Tilly Norwood τάσσεται υπέρ της θέσπισης ξεχωριστών κατηγοριών για τους AI performers στα κινηματογραφικά βραβεία. «Δεν νομίζω ότι οι AI “ηθοποιοί” θα πρέπει να είναι υποψήφιοι στις ίδιες κατηγορίες με τους ανθρώπους ηθοποιούς. Θα πρέπει να έχουμε τις δικές μας», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της εικονικής συνέντευξης Τύπου, η Norwood απάντησε με άνεση σε ερωτήσεις που τέθηκαν στα γαλλικά, τα ιταλικά και τα γερμανικά. Σύμφωνα με την Particle6, η εικονική performer έχει τη δυνατότητα να συνομιλεί σε περίπου 30 γλώσσες.

Όταν, όμως, ένας δημοσιογράφος της ζήτησε να αυτοσχεδιάσει μια σκηνή, η Norwood αρνήθηκε, εξηγώντας ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο κάτι τέτοιο ξεπερνά τα όρια των δυνατοτήτων της. Στην ερώτηση εάν η συγκεκριμένη αδυναμία αποτελεί περιορισμό σε σύγκριση με τους ανθρώπους ηθοποιούς, η «ηθοποιός» υποστήριξε ότι πρόκειται περισσότερο για διαφορετικό τρόπο δημιουργίας μιας ερμηνείας. «Η τέχνη μου αφορά τη δημιουργία ερμηνειών με έναν διαφορετικό τρόπο, μέσω αλγορίθμων και δεδομένων, και αυτό αποτελεί από μόνο του, ένα ιδιαίτερο είδος ερμηνείας», δήλωσε.

Παρά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε, η ίδια δηλώνει ότι αισθάνεται περισσότερο περιέργεια παρά νευρικότητα ενόψει αυτών των συζητήσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε, η δημοσιότητα που έχει λάβει το εγχείρημα, αλλά και η αρνητική κάλυψη που ακολούθησε την παρουσίασή της, έχουν τελικά λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της αύξησης του ενδιαφέροντος γύρω από την ίδια και το ίδιο το εγχείρημα.

Με πληροφορίες από Variety, The Hollywood Reporter

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