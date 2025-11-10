Η Τζίλιαν Άντερσον πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Channel 4, «Trespasses», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο πολυβραβευμένο μυθιστόρημα της Λουίζ Κένεντι. Στο πλευρό της βρίσκεται η 29χρονη Λόλα Πέτικρου, με την ιστορία να εκτυλίσσεται σε μια πόλη που γίνεται σιωπηλός αλλά καθοριστικός «τρίτος πρωταγωνιστής», φωτίζοντας έναν απαγορευμένο έρωτα και τις πληγές μιας κοινωνίας διχασμένης από το παρελθόν.

Η σειρά σηματοδοτεί μια επιστροφή στη Βόρεια Ιρλανδία και για τις δύο ηθοποιούς: η Λόλα Πέτικρου, γεννημένη στο Μπέλφαστ, είχε υποδυθεί τη μαχήτρια του IRA, Ντόλαρς Πράις, στη σειρά «Say Nothing» της Disney, ενώ η Άντερσον είχε πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό θρίλερ «The Fall», το οποίο επίσης διαδραματιζόταν στο Μπέλφαστ και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, «η ιστορία ακολουθεί την Κούσλα, μια 24χρονη καθολική δασκάλα που δουλεύει επιπλέον βάρδιες στην παμπ της οικογένειας της οποίας τακτικοί θαμώνες είναι στρατιώτες από το κοντινό στρατόπεδο αλλά και ντόπιοι. Εκεί γνωρίζει τον Μάικλ Άγκνιου, έναν προτεστάντη δικηγόρο, ο οποίος έχει αφιερωθεί στην υπεράσπιση ενός νεαρού καθολικού».

Παρότι η σχέση τους βρίσκεται στο επίκεντρο της πλοκής, η σειρά έχει επίσης πολλά να πει για τη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία και τον αντίκτυπο της περιόδου των «Ταραχών» (The Troubles), μιας εποχής έντονης πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως το 1998.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε καθολικούς εθνικιστές, που επιδίωκαν ένωση με την Ιρλανδία, και προτεστάντες ενωτικούς, που ήθελαν την παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο, οδήγησε σε δεκαετίες βίας, με τη συμμετοχή παραστρατιωτικών οργανώσεων και τον βρετανικό στρατό. Με περισσότερους από 3.500 νεκρούς, δημιουργήθηκε ένα συλλογικό τραύμα το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει την ταυτότητα και τη μνήμη της περιοχής.

Για την Άντερσον, η οποία ενσαρκώνει τη μητέρα της Πέτικρου -μια αλκοολική, καταρρακωμένη γυναίκα, την μητέρα της Κούσλα-, όλοι μπορούν και διαισθάνονται το αντίκτυπο της σύγκρουσης. «Εκείνο που με ξάφνιασε αυτή τη φορά ήταν το ίδιο το τραύμα και πως αυτό βρίσκεται συνεχώς κάπου κρυμμένο», όπως είπε. «Καθορίζουμε σε μεγάλο βαθμό και τον χαρακτήρα του τόπου», κατέληξε.

Η σοβαρότητα του θέματος δεν διαφεύγει της Λόλα Πέτικρου. «Αντιμετωπίζω αυτή την ευθύνη πάρα, πάρα πολύ σοβαρά», δήλωσε. «Αγαπώ τον τόπο μου και νοιάζομαι βαθιά για τους ανθρώπους εκεί. Θέλω να νιώθουν ότι οι ζωές τους αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, με αγάπη, φροντίδα και σεβασμό», κατέληξε.

Ο Ουαλός ηθοποιός Τομ Κάλον, ο οποίος επίσης συμμετέχει στη σειρά, συμμερίζεται το «τεράστιο αίσθημα ευθύνης» της Πέτικρου. Ο Κάλον, εμφανώς συγκινημένος κατά στιγμές μιλώντας στο BBC News NI, ανέφερε ότι δεν αντιμετώπισε καθόλου ελαφρά τη συμμετοχή του.

«Νιώθω πραγματικά προνομιούχος που είχα την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτού του κόσμου. Ειλικρινά, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της ζωής μου. Ήταν υπέροχο να βρίσκομαι εκεί και να νιώθω συνδεδεμένος με την οικογένειά μου», κατέληξε.

Με πληροφορίες από BBC

