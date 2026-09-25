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Μετά από μια δύσκολη παιδική ηλικία, ξεκίνησε την καριέρα του στις ΗΠΑ το 1914, δημιουργώντας ταινίες που συνδύαζαν το χιούμορ με τον κοινωνικό προβληματισμό.

Ο καλλιτέχνης πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε πλήθος ιστορικών ταινιών, ενώ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελβετία λόγω πολιτικών πιέσεων.

Μετά από μια τιμητική επιστροφή στις ΗΠΑ για την παραλαβή βραβείων Όσκαρ, ο Τσάπλιν απεβίωσε το 1977 σε ηλικία ογδόντα οκτώ ετών.

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Υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται διάσημοι και άνθρωποι που γίνονται σύμβολα. Ο Τσάρλι Τσάπλιν ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Με μικρό μουστάκι, καπέλο, μπαστούνι και τεράστια παπούτσια δημιούργησε έναν ήρωα που μιλούσε σε όλες τις γλώσσες χωρίς να προφέρει λέξη.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1913 υπέγραψε συμβόλαιο με την Keystone Film Company. Η πρώτη του ταινία, Making a Living, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1914. Μέσα στο 1914 συμμετείχε σε περίπου 35 ταινίες της εταιρείας.

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Από τη φτώχεια του Λονδίνου στη σκηνή

Ο Τσαρλς Σπένσερ Τσάπλιν γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1889 στο Λονδίνο. Οι γονείς του ήταν καλλιτέχνες του μουσικού θεάτρου. Ο πατέρας του αντιμετώπιζε αλκοολισμό και πέθανε όταν ο Τσάρλι ήταν 12 ετών. Η μητέρα του, Χάνα, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλεύτηκε επανειλημμένα. Ο Τσάρλι και ο αδελφός του Σίντνεϊ έζησαν τη φτώχεια και τα ιδρύματα για άπορα παιδιά.

Η εμπειρία εκείνων των χρόνων θα τροφοδοτούσε την τέχνη του. Εργάστηκε από μικρός στη σκηνή και το 1908 εντάχθηκε στον θίασο του Φρεντ Κάρνο, με τον οποίο ταξίδεψε στις ΗΠΑ.

Πώς γεννήθηκε ο Σαρλό

Το 1914, με φαρδύ παντελόνι, στενό σακάκι, μεγάλα παπούτσια, μικρό καπέλο και μπαστούνι, γεννήθηκε η γνώριμη μορφή του Σαρλό. Το κοινό τον είδε πρώτα στην ταινία Kid Auto Races at Venice, ενώ το κοστούμι είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα στα γυρίσματα του Mabel’s Strange Predicament. Ο φτωχός περιπλανώμενος επέμενε να διατηρεί την αξιοπρέπειά του ακόμη και στις μεγαλύτερες αναποδιές.

Οι ταινίες που έγραψαν ιστορία

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Ο Δραπέτης – The Adventurer (1917)

Το Χαμίνι – The Kid (1921)

Ο Σαρλό μεγαλώνει ένα εγκαταλελειμμένο παιδί, που υποδύεται ο Τζάκι Κούγκαν. Η κωμωδία συναντά τη συγκίνηση και τις μνήμες της παιδικής του ηλικίας.

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Ο Χρυσοθήρας – The Gold Rush (1925)

Στην Αλάσκα, η πείνα γίνεται αξέχαστη κινηματογραφική κωμωδία: το βρασμένο παπούτσι και ο χορός με τα ψωμάκια.

Το Τσίρκο – The Circus (1928)

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Ο ήρωας γίνεται αστέρι του τσίρκου σχεδόν κατά λάθος. Ο Τσάπλιν τιμήθηκε με ειδικό Όσκαρ το 1929.

Τα Φώτα της Πόλης – City Lights (1931)

Η ιστορία της τυφλής ανθοπώλισσας και του φτωχού ευεργέτη της κορυφώνεται σε ένα από τα πιο συγκινητικά φινάλε του σινεμά.

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Μοντέρνοι Καιροί – Modern Times (1936)

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Ο Σαρλό παγιδεύεται στον ρυθμό του εργοστασίου και στα τεράστια γρανάζια: μια σάτιρα της μηχανοποιημένης εργασίας.

Ο Μεγάλος Δικτάτωρ – The Great Dictator (1940)

Ο Τσάπλιν υποδύεται έναν Εβραίο κουρέα και τον δικτάτορα Χίνκελ, παρωδία του Χίτλερ. Η πρώτη πλήρως ομιλούσα ταινία του κλείνει με έκκληση για ανθρωπιά και ειρήνη.

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ΒΙΝΤΕΟ

https://www.youtube.com/watch?v=Y-7ntsRgi7M

Ο Κύριος Βερντού – Monsieur Verdoux (1947)

Μια σκοτεινή κωμωδία για την απληστία, τη βία και την κοινωνική υποκρισία.

Τα Φώτα της Ράμπας – Limelight (1952)

Ένας ηλικιωμένος κλόουν βοηθά μια νεαρή μπαλαρίνα. Στην ταινία συναντά κινηματογραφικά τον Μπάστερ Κίτον.

Ένας Βασιλιάς στη Νέα Υόρκη – A King in New York (1957)

Σάτιρα της τηλεόρασης, της διαφήμισης και του αντικομμουνιστικού κλίματος.

Η Κόμισσα από το Χονγκ Κονγκ – A Countess from Hong Kong (1967)

Η τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε, με Μάρλον Μπράντο και Σοφία Λόρεν.

Οι γάμοι, τα παιδιά και η Ούνα

Ο Τσάπλιν παντρεύτηκε τέσσερις φορές: τη Μίλντρεντ Χάρις, τη Λίτα Γκρέι, την Πολέτ Γκοντάρ και την Ούνα Ο’Νιλ. Με την Ούνα, κόρη του θεατρικού συγγραφέα Ευγένιου Ο’Νιλ, παντρεύτηκε το 1943. Απέκτησαν οκτώ παιδιά· συνολικά ο Τσάπλιν απέκτησε έντεκα.

Η ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Στον Ψυχρό Πόλεμο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντικομμουνιστικής καχυποψίας. Το 1952, ενώ ταξίδευε στην Ευρώπη, οι αμερικανικές αρχές ανακάλεσαν την άδεια επανεισόδου του. Εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Ελβετία.

Η επιστροφή και το τελευταίο χειροκρότημα

Το 1972 επέστρεψε στις ΗΠΑ για να παραλάβει τιμητικό Όσκαρ. Το 1973 κέρδισε και διαγωνιστικό Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας Τα Φώτα της Ράμπας, μαζί με τους συνεργάτες του. Το 1975 η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ τον έχρισε ιππότη.

Πέθανε ανήμερα τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου 1977, στην Ελβετία, σε ηλικία 88 ετών. Η κληρονομιά του δεν είναι μόνο το γέλιο: είναι η επιμονή ενός μικρού, φτωχού ανθρώπου να σηκώνεται ξανά, να κρατά το μπαστούνι του και να συνεχίζει τον δρόμο.

Πηγές

Επίσημος ιστότοπος και αρχείο Charlie Chaplin https://www.charliechaplin.com/

Ακαδημία Κινηματογράφου – Oscars https://www.oscars.org/