Ανακοινώθηκε το line-up για το μουσικό Φεστιβάλ Coachella για το 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε δύο τριήμερα και συγκεκριμένα στις 10-12 και 17-19 Απριλίου, στην πόλη Indio στην Καλιφόρνια.

Οι μεγάλοι επικεφαλής καλλιτέχνες, δεν είναι άλλοι από τους Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάστιν Μπίμπερ, Karol G και Anyma, ενώ και οι τέσσερις καλλιτέχνες έχουν ξαναβρεθεί στο παρελθόν στη σκηνή του Coachella.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θα εμφανιστεί πρώτη την Παρασκευή, ενώ μαζί της θα είναι οι: Teddy Swims, KATSEYE, Central Cee, Sexyy Red, Ethel Cain, Dijon, The XX, Disclosure και Nine Inch Noize, μεταξύ άλλων. Από την άλλη, ο Τζάστιν Μπίμπερ θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα όπως και οι: Τhe Strokes, Given, Addison Rae, Labrinth, Sombr, Swan Lee, Royal Otis και David Byrne.

Η Κολομβιανή σταρ Karol G θα πάρει την σκυτάλη την Κυριακή ενώ ο Ιταλοαμερικανός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Anyma, θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα το πρότζεκτ του «Anyma presents Æden». Στη σκηνή επίσης θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων οι: Young Thug, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop, FKA Twigs και Subtronics.

Η επιλογή των Κάρπεντερ, Μπίμπερ και Karol G δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς και οι τρεις είχαν ήδη μια εντυπωσιακή χρονιά, με την κυκλοφορία των νέων τους άλμπουμ. Η Κάρπεντερ κυκλοφόρησε τον Ιούλιο το έβδομο στούντιο άλμπουμ της, «Man’s Best Friend», όπως και ο Μπίμπερ, το «Swag», ενώ η Karol G κυκλοφόρησε πέμπτο άμπλουμ με τίτλο «Tropicoqueta».

Τα εισιτήρια για το Coachella 2026 αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα. Σύμφωνα με την επίσημη ανάρτηση του Φεστιβάλ στο Instagram, η διάθεσή τους ξεκινά την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν ήδη να κάνουν εγγραφή.

Με πληροφορίες από Variety, The Hollywood Reporter