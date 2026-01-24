Μιλώντας στο BBC News, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Shelter», ο Τζέισον Στέιθαμ παραδέχθηκε ότι η επιμονή του να εκτελεί ο ίδιος τις επικίνδυνες σκηνές, κατά καιρούς του έχει κοστίσει ακριβά.

«Υπήρξαν πολλές φορές επικίνδυνες σκηνές που το παράκανα», ανέφερε. «Όταν τραυματίζεσαι, σκέφτεσαι: ”γιατί το έκανα αυτό, γιατί δεν άφησα έναν κασκαντέρ να το κάνει;”». Όπως εξηγεί, έχει τραυματίσει επανειλημμένα τον αυχένα του και πολλά άλλα σημεία του σώματός του, γεγονός που του υπενθυμίζει τα λάθη του.

Υιοθετώντας την φιλοσοφία του «όλα ή τίποτα», ο 58χρονος ηθοποιός δεν δείχνει καμία διάθεση να μετριάσει τις σωματικές απαιτήσεις στη δουλειά του. «Μου αρέσει να βρίσκομαι μπροστά στην κάμερα και να κάνω όσο περισσότερα μπορώ μόνος μου», εξηγεί. «Έχω περάσει πολλά χρόνια μαθαίνοντας διαφορετικές τεχνικές και, από τη στιγμή που διαθέτω τις δεξιότητες ώστε να ανταποκριθώ σε τόσο σύνθετες σκηνές δράσης, θέλω να συμμετέχω ενεργά».

Στην ταινία «Shelter», ο Στέιθαμ υποδύεται έναν απομονωμένο πρώην εκτελεστή, του οποίου η μοναχική ζωή ανατρέπεται όταν, σώζοντας ένα μικρό κορίτσι, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει βίαιους εχθρούς αλλά και το παρελθόν από το οποίο προσπαθούσε να ξεφύγει. Όπως σημειώνει, αυτό που διαφοροποιεί την ταινία είναι το έντονο στοιχείο τρόμου, σε αντίθεση με τις καθαρά ταινίες δράσης.

Μία από τις πιο απαιτητικές σκηνές ήταν μια επιχείρηση διάσωσης στην ανοιχτή θάλασσα, την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει εξαιρετικά εξαντλητική. «Με πίεσε πολύ σωματικά», λέει. «Είναι δύσκολο να κάνεις τις σκηνές κάτω από το νερό να φαίνονται καλές και όλοι ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να κολυμπάς φορώντας μπουφάν και μπότες», πρόσθεσε.

Παρά την ένταση που μπορεί να απαιτούν τέτοιου είδους σκηνές, ο Στέιθαμ δηλώνει ότι το άγχος δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για εκείνον. «Δεν υπάρχει πια λόγος να αγχώνομαι, το κάνω αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

Στο τέλος, ο ίδιος αστειεύτηκε, ότι το κοινό «θα τον έχει βαρεθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς», καθώς πρωταγωνιστεί σε αρκετές ταινίες οι οποίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν, μεταξύ των οποίων το «Mutiny» και η συνέχεια του «The Beekeeper». Παράλληλα, θα εμφανιστεί και στο «Viva La Madness», σε σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι.

Με πληροφορίες από BBC