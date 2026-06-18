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Πέντε νέες κατηγορίες προστέθηκαν στα Βραβεία Grammy, ενώ ανακοινώθηκαν αλλαγές στους κανόνες και την επιλεξιμότητα, οι οποίες θα εισαχθούν στην απονομή της επομένης χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί 7 Φεβρουαρίου 2027.

Οι διοργανωτές της μεγαλύτερης βραδιάς στη μουσική βιομηχανία, ελπίζουν ότι οι αλλαγές θα αντικατοπτρίζουν το «εύρος της σημερινής μουσικής βιομηχανίας και τα πολλά είδη, τις τέχνες και τους δημιουργούς που τη διαμορφώνουν».

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Μεταξύ των νέων κατηγοριών είναι και του Καλύτερου Λάτιν Τραγουδιού -που εισάγεται μετά την νίκη του Πορτορικανού Bad Bunny, ο οποίος έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που απέσπασε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για ισπανόφωνο δίσκο στην τελετή απονομής των βραβείων του 2026.

Επίσης, καθιερώνεται βραβείο για την Καλύτερη Ερμηνεία Ασιατικής Ποπ Μουσικής, αφού το τραγούδι Golden από την επιτυχημένη ταινία του Netflix KPop Demon Hunters έγινε το πρώτο K-Pop που κέρδισε Grammy στη φετινή διοργάνωση.

Άλλες νέες κατηγορίες που εισάγονται είναι Καλύτερης R&B Συνεργασίας ή Ερμηνείας Ντουέτου/Συγκροτήματος, Καλύτερης Φωνητική Ερμηνείας Παραδοσιακής Ποπ και Καλύτερου Παραδοσιακού Φολκ Άλμπουμ.

Μετά τις προσθήκες, το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ Φολκ Μουσικής θα αφορά πλέον στη σύγχρονη φολκ μουσική, ενώ η υπάρχουσα κατηγορία R&B έχει μετονομαστεί ώστε να επικεντρώνεται στις σόλο ερμηνείες.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας τροποποιήθηκαν για να παρέχουν ευελιξία σε ανερχόμενους καλλιτέχνες και πλέον ένας ερμηνευτής μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη τέσσερις φορές από τρεις που ίσχυε μέχρι τώρα.