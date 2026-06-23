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Ο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία στον Κόλπο για να ενισχύσει τις σχέσεις με τους συμμάχους των ΗΠΑ και να συζητήσει το πλαίσιο συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Η επίτευξη διαρκούς ειρήνης παραμένει δύσκολη όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις από φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει το δικαίωμα κατοχής βαλλιστικών πυραύλων, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

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Το Ιράν δεν θα μπορούσε να επιβάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Πρόκειται για μια διεθνή θαλάσσια οδό. Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει διόδια ή τέλη διέλευσης σε μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας όπως τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι χώρες της περιοχής συμμερίζονται τη συγκεκριμένη θέση.

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Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την άφιξή του στο Άμπου Ντάμπι, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στις χώρες του Κόλπου.

Στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση των επαφών με τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι στις συνομιλίες με τους ηγέτες της περιοχής θα τεθεί επί τάπητος και το υπό διαμόρφωση πλαίσιο συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, το σχετικό μνημόνιο κατανόησης θα αποτελέσει βασικό αντικείμενο διαβούλευσης, ενώ θα εξεταστούν και ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο κείμενο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας πλήρους και διαρκούς παύσης των εχθροπραξιών στην περιοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτή όσο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, φιλοϊρανικές οργανώσεις συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράκ ή να προχωρούν σε ενέργειες που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να έχει αύριο επαφές με την ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

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Η περιοδεία του θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη.

Το Ιράν έχει δικαίωμα να κατέχει βαλλιστικά όπλα, λέει ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ είπε σήμερα ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» σε ό,τι αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει τα ίδια δικαιώματα με τις άλλες χώρες να κατέχει τέτοιου είδους όπλα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σαρίφ είπε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στους βαλλιστικούς πυραύλους στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επειδή το θέμα αυτό ουδέποτε τέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών.

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