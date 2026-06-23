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Ως αντάλλαγμα για τις ιρανικές παραχωρήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος επέτρεψε τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ χωρίς περαιτέρω αποκλεισμούς.

Τα αποδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών προς όφελος των Ιρανών πολιτών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη διέλευση 19 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ ως ένα ιστορικό ρεκόρ για την περιοχή.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε την Τρίτη ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει πυρηνικές επιθεωρήσεις στο μέλλον, παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης.

Σε μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Truth Social την Τρίτη, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει «πλήρως και απόλυτα» σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότερου επιπέδου για πολύ καιρό στο μέλλον, κάνοντας λόγο για «πυρηνική ειλικρίνεια».

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«Εάν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις! Με βάση αυτό και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις που έκανε το Ιράν, συμφώνησα να επιτρέψω στο Στενό του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτό, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σε ότι αφορά τα ιρανικά κεφάλαια που ξεπαγώνουν, τονίζει πως θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών.

Αναλυτικά:

«Παρά τις διαμαρτυρίες τους και τις ψευδείς δηλώσεις που υποστηρίζουν το αντίθετο, σε συνδυασμό με τη συνεχή προπαγάνδα των μέσων που αναπαράγουν «fake news», τα οποία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσουν τη νίκη των ΗΠΑ όσο το δυνατόν πιο μικρή και ασήμαντη, το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επιπέδου για πολύ καιρό στο μέλλον (επ’ αόριστον!!!). Αυτό θα διασφαλίσει την «πυρηνική ειλικρίνεια». Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!» έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε: «Με βάση αυτό και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις που κάνει το Ιράν, συμφώνησα να επιτρέψω τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός, κάτι που, αυτή τη στιγμή, φαίνεται εξαιρετικά απίθανο».

Όσο για τη διάθεση των ιρανικών κεφαλαίων, είπε: «Τα χρήματα και/ή οι κυρώσεις που αποδεσμεύει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατατίθενται σε λογαριασμό μεσεγγύησης, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου καλαμποκιού, σιταριού και σόγιας από τους σπουδαίους Αμερικανούς αγρότες μας. Αυτά είναι είδη που χρειάζεται απεγνωσμένα το Ιράν. Πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση και θεωρώ απαραίτητο να βοηθήσουμε, ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά. Οι συνομιλίες προχωρούν καλά! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό».

Τέλος, σε ξεχωριστή του ανάρτηση τονίζει πως μόνο χθες 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών.

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«Χθες, 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ, ένα ιστορικό ΡΕΚΟΡ. Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν και ο κόσμος είναι πλέον ένας πολύ ασφαλέστερος τόπος!!!».

Ομάν και Ιράν δήλωσαν ότι κάθε ρύθμιση που αφορά τα Στενά πρέπει να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα

Το Ομάν και το Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει σε συμφωνία για την «διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ» και για τα συναφή έξοδα και υπηρεσίες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών.

Οι δύο χώρες θα διεξαγάγουν συνομιλίες με παράκτιες χώρες και άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές», αναφέρεται στο κείμενο της κοινή ανακοίνωσης.

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Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ανέφερε ότι, μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Μουσκάτ, οι δύο χώρες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ως μια ασφαλή και ανοικτή θαλάσσια οδό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Oman and Iran reaffirmed that any decisions regarding the Strait of Hormuz must respect the sovereignty of both countries.



They also agreed to continue discussions through a joint working group to explore future arrangements and management of the strategic waterway. pic.twitter.com/X4daQoOXZZ — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας τους για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της σταθερότητας στην περιοχή.

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