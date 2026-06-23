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Παρά την αμερικανική αισιοδοξία για το πυρηνικό πρόγραμμα, η Τεχεράνη διέψευσε ότι ανέλαβε νέες δεσμεύσεις ή ότι διαπραγματεύτηκε τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο για την εξουδετέρωση απειλών, παρά το γεγονός ότι οι προηγούμενες συγκρούσεις παραλίγο να εκτροχιάσουν τη διπλωματική διαδικασία.

Παράλληλα, το Ιράν διεμήνυσε ότι θα διαχειρίζεται πλέον αυτόνομα τα Στενά του Ορμούζ, αρνούμενο την επιστροφή τους στην προπολεμική κατάσταση παρά την τήρηση των διεθνών κανόνων ναυσιπλοΐας.

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Ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν με τελικό στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου που έχει ως προαπαιτούμενο την συμφωνία επί του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ όμως το Ισραήλ ανακοίνωσε συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο παρά το γεγονός πως οι επιθέσεις του Τελ Αβίβ στην Χεζμπολάχ λίγο έλειψε να τινάξουν στον αέρα τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία και για να αρχίσουν την Κυριακή χρειιάστήκε προγηθεί εντολή διακοπής των επιθέσεων από την ισραηλινή ηγεσία.

Πάντως, η επομενη φάση των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργός Εξωτερικών του Ιράν θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του ανώτατου οργάνου που επιβλέπει τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

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Ο Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της ιρανικής τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA ότι έχουν συγκροτηθεί τέσσερις ομάδες εργασίας.Kάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα και ότι αυτά περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανασυγκρότηση και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο κατανόησης (MoU).

Το Ιράν προειδοποιεί ξανά για τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επανέλαβε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση κι ότι η χώρα του θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση του στενού του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου, που ηγείται της ομάδας διαπραγματευτών με τις ΗΠΑ στο εγχείρημα για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ», επέμεινε.

Σε ό,τι αφορά την κίνηση στα Στενά, αυτή φαίνεται να καταγράφει σταθερή αύξηση, με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα της MarineTraffic.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν οκτώ δεξαμενόπλοια και δύο φορτηγά πλοία που εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο, καθώς και οκτώ δεξαμενόπλοια και έξι φορτηγά που εισήλθαν σε αυτόν.

Διάψευση από Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα

Σημειώνεται πως χθες, ο εκπρόσωπος του ιρανιού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση κατά τις συνομιλίες της Κυριακής με τις ΗΠΑ.

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Η δήλωση μεταδόθηκε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς είχε σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες και πως η Τεχεράνη θα επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα και οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί δέχθηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Βανς.

Ο Νετανιάχου κάνει λόγο για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο

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Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο αρχηγός του στρατού Εϊάλ Ζαμίρ, δήλωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την «εξουδετέρωση» απειλών κατά Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών, την καταστροφή υποδομών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από σύσκεψη για θέματα ασφάλειας.

Joint statement by the Prime Minister, Minister of Defense and the Chief of the General Staff:

A short while ago, a discussion took place between the Prime Minister, the Minister of Defense, the Chief of the General Staff, and the Commander of the Northern Command.



The IDF will… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 22, 2026

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι οι τρεις αξιωματούχοι «κατέστησαν σαφές πως η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη κατευθυντήρια αρχή των ενεργειών τους».

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Σημειώνεται, πως οι ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ του Λιβάνου λίγο έλειψε να τινάξουν στον αέρα τις συνομιλίες των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν την Κυριακή. Η Τεχεράνη θεώρησε αυτές παραβίαση της κατ’ αρχήν συμφωνίας που όριζε εκεχειρία και στο μέτωπο του Λιβάνου και αντέδρασε με ανακοίνωση περί «κλεισίματος» των Στενών του Ορμούζ, κίνηση που οδήγησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει νέες απειλές. Τελικά ο Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των διαπραγματεύσεων έδωσε εντολή για παύση πυρός.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την Τεχεράνη για την ανακοίνωση του Ισραήλ.