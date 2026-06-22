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Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, το οποίο δεσμεύτηκε για ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ και είσοδο των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Η χορηγηθείσα άδεια για το ιρανικό πετρέλαιο δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση συναλλαγές που αφορούν τη Βόρεια Κορέα ή την Κούβα, χώρες που παραμένουν υπό αυστηρές κυρώσεις.

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Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε την παραγωγή, παράδοση και πώληση ιρανικού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου.

Εκδόθηκε 60ήμερη γενική άδεια πώλησης του ιρανικού πετρελαίου

«Υπό τον Πρόεδρο @realDonaldTrump και τον @VP, συνεχίζουμε να κάνουμε τον κόσμο ασφαλέστερο και πιο ευημερούντα.

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Under President @realDonaldTrump and @VP, we continue to make the world safer and more prosperous.



In line with the ongoing productive talks in Switzerland, Iran has committed to free and open transit in the Strait of Hormuz and to permit International Atomic Energy Agency… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 22, 2026

Σύμφωνα με τις συνεχιζόμενες παραγωγικές συνομιλίες στην Ελβετία, το Ιράν έχει δεσμευτεί για ελεύθερη και ανοιχτή διέλευση στο Στενό του Ορμούζ και να επιτρέψει στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να εισέλθουν στη χώρα του», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Η κίνηση αυτή έρχεται όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τελικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Η άδεια αναφέρει ότι το ιρανικό πετρέλαιο μπορεί να εισαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό το καθεστώς της εξαίρεσης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της πώλησης ή της παράδοσής του.

Η άδεια δεν επιτρέπει συναλλαγές που αφορούν τη Βόρεια Κορέα ή την Κούβα, χώρες εναντίον των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αυστηρές κυρώσεις.

Πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις

Το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνει δέσμευση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε «όλα τα μέτωπα» –συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου– καθώς και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

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Οι επικεφαλής των ιρανικών διαπραγματευτικών ομάδων αποχώρησαν από τις συνομιλίες στην Ελβετία τη Δευτέρα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι τεχνικές συζητήσεις μεταξύ των μερών αναμένεται να συνεχιστούν.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, παραχωρώντας σήμερα 22/6 συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν σημειώσει καλή πρόοδο και ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Αναφέρει, επίσης, ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει στην επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Είπε ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Οι πυρηνικές συνομιλίες αναμένονταν να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να αρχίσουν ακόμα και από τη Δευτέρα.

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«Αναμένω ότι αυτό θα συμβεί τουλάχιστον μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Πιστεύουμε όμως ότι ορισμένες από αυτές τις συζητήσεις με τους επιθεωρητές και με τον ΙΑΕΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμα και σήμερα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος από την Ελβετία.

«Πιστεύουμε ότι ορισμένες από αυτές τις συζητήσεις με τους επιθεωρητές και με τον ΙΑΕΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμα και σήμερα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο στόχος είναι μια περιφερειακή κατάπαυση του πυρός που θα περιλαμβάνει τον Λίβανο και το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η κατάπαυση του πυρός εκεί αποτελεί ακόμα «εργασία υπό εξέλιξη».

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«Πιστεύουμε βεβαίως ότι θα απαιτηθεί πολλή σκληρή δουλειά για να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία του Λιβάνου θα είναι προστατευμένες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα πρέπει επίσης να «συγκρατήσει τη Χεζμπολάχ».