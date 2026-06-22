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Το σύστημα απέρριψε το επιλεγμένο όνομα Xfrgolszzzxy επειδή ξεκινά με το γράμμα Χ ακολουθούμενο από σύμφωνο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημέρωσαν τη γυναίκα ότι το όνομα δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού γέννησης.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο όνομα, η μητέρα καλείται να ακολουθήσει μια χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαδικασία για την επίλυση του ζητήματος.

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Μια μητέρα στις ΗΠΑ έμεινε έκπληκτη όταν ενημερώθηκε πως δεν μπορούσε να δώσει στη νεογέννητη κόρη της το όνομα που είχε επιλέξει.

Σε διάφορες χώρες του κόσμου ισχύουν διαφορετικοί περιορισμοί σχετικά με την ονοματοδοσία των παιδιών και οι λόγοι ποικίλλουν. Για παράδειγμα, το ιδιαίτερα συνηθισμένο βρετανικό όνομα Linda φέρεται να απαγορεύεται στη Σαουδική Αραβία, καθώς θεωρείται ότι δεν συμβαδίζει με τις κοινωνικές παραδόσεις της χώρας και κρίνεται υπερβολικά δυτικοποιημένο.

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Αντίστοιχα, αν η Blue Ivy -η οποία έκανε την εμφάνισή της στο Met Gala τον περασμένο μήνα σε ηλικία 14 ετών- είχε γεννηθεί στην Ιταλία, οι γονείς της, Beyoncé και Jay-Z, ενδέχεται να είχαν αντιμετωπίσει δυσκολίες με την επιλογή του ονόματος. Αυτό συμβαίνει επειδή το όνομα «Blu» απαγορεύεται στη χώρα, βάσει προεδρικού διατάγματος του 2000 που ορίζει ότι το όνομα ενός παιδιού πρέπει να αντιστοιχεί στο φύλο του.

Mom claims she was banned from using unique baby name that’s ‘against standards’ https://t.co/jag9sKbpC9 pic.twitter.com/JweSicU54P June 2, 2026

Ωστόσο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ειδικοί κανόνες σε ορισμένες πολιτείες, γεγονός που μια μητέρα στην Αλαμπάμα ανακάλυψε με απρόσμενο τρόπο. Η γυναίκα περιέγραψε την εμπειρία της σε ανάρτησή της στο Reddit, γράφοντας: «Βρέθηκα μπροστά σε κάτι πραγματικά παράξενο και ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω».

Όπως εξήγησε, η κόρη της γεννήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αλαμπάμα και η ίδια με την οικογένειά της είχαν επιλέξει ένα ιδιαίτερο όνομα με προσωπική σημασία: Xfrgolszzzxy, το οποίο προφέρεται «Ζερφ-γκόλζ-ι».

Η μητέρα ανέφερε ότι η διαφορετικότητα ήταν ακριβώς ο λόγος της επιλογής: «Δεν μεγάλωσα με πολλά και πάντα ένιωθα ότι οι άνθρωποι με υποτιμούσαν εξαιτίας του τόπου από όπου προερχόμουν και λόγω του ονόματός μου». Συνέχισε λέγοντας πως ήθελε να χαρίσει στην κόρη της κάτι πραγματικά ξεχωριστό, ενώ αποκάλυψε ότι ο πατέρας της ήταν σέρφερ και επιθυμούσε να ενσωματώσει ένα στοιχείο αυτής της σχέσης στο όνομα του παιδιού.

Όμως, όταν έφτασε η στιγμή να συμπληρώσει τα έγγραφα του νοσοκομείου και το πιστοποιητικό γέννησης, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο εμπόδιο. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, μια νοσηλεύτρια της είπε: «Λυπάμαι, αλλά τα ονόματα δεν επιτρέπεται να ξεκινούν με το γράμμα Χ όταν ακολουθεί σύμφωνο. Αυτό δεν επιτρέπεται στην Αλαμπάμα».

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Όταν η μητέρα ζήτησε εξηγήσεις, η νοσηλεύτρια απλώς έδειξε έναν μεγάλο φάκελο με κανονισμούς και ανέφερε αόριστα κάτι για «πρότυπα ονοματοδοσίας». Η ίδια αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να καταλάβει το πρόβλημα, αφού το όνομα που είχε επιλέξει περιείχε αποκλειστικά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου και, όπως θεωρούσε, δεν παραβίαζε την πολιτειακή νομοθεσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που ακολούθησαν, το πραγματικό ζήτημα ενδέχεται να μην ήταν κάποιος νομικός περιορισμός αλλά οι τεχνικές απαιτήσεις του λογισμικού που χρησιμοποιεί το νοσοκομείο. Φαίνεται πως το συγκεκριμένο σύστημα απορρίπτει αυτόματα ονόματα που αρχίζουν από το γράμμα Χ και ακολουθούνται από σύμφωνο.

Η γυναίκα ανέφερε ακόμη στην ανάρτησή της ότι επικοινώνησε λίγες ημέρες αργότερα με το αρμόδιο γραφείο της κομητείας, αλλά έλαβε ουσιαστικά την ίδια απάντηση. «Μου είπαν ότι το όνομα δεν πληροί τις απαιτήσεις του συστήματος, αλλά δεν μπορούσαν να μου εξηγήσουν ακριβώς γιατί», έγραψε.

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Τελικά, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε είτε να επιλέξει διαφορετικό όνομα είτε να αφήσει προσωρινά κενό το πεδίο στο πιστοποιητικό γέννησης και να προσφύγει στο δικαστήριο καταθέτοντας σχετικό αίτημα.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η μητέρα εξέφρασε την απογοήτευσή της λέγοντας: «Δεν έχω ούτε τα χρήματα ούτε τον χρόνο για να μπω σε δικαστική διαδικασία μόνο και μόνο για να μπορέσω να δώσω στο παιδί μου το όνομα που θέλω».

Με πληροφορίες από UNILAD

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