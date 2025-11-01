Από χτύπημα μπάλας του κρίκετ έχασε τη ζωή του Αυστραλός έφηβος κατά τη διάρκεια προπόνησης στη Μελβούρνη.

Σύμφωνα με το BBC, ο Μπεν Όστιν, 17 ετών, έκανε προπόνηση – φορώντας κράνος αλλά χωρίς προστατευτικό λαιμού – σε γήπεδο στο Φερντρι Γκάλι την περασμένη Τρίτη (28/10), όταν χτυπήθηκε στον λαιμό από μια μπάλα που είχε εκτοξευθεί με χειροκίνητο εκτοξευτήρα.

Advertisement

Advertisement

Ο Μπεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Παρέμεινε στη μηχανική υποστήριξη, αλλά κατέληξε σήμερα Πέμπτη (30/10).

Tributes are building at the site where 17-year-old cricketer Ben Austin, who has been remembered as an “awesome young man”, was killed in a tragic cricket nets accident. > https://t.co/Oft0zfmhfd pic.twitter.com/w3kmxQYKPK October 30, 2025

Ο πατέρας του, Τζέις Όστιν, δήλωσε ότι η οικογένεια είναι «συντετριμμένη», ενώ η ομάδα κρίκετ ανδρών πρώτης κατηγορίας Cricket Victoria ανέφερε ότι η κοινότητα του κρίκετ σε όλη τη χώρα θρηνεί για τον θάνατο του εφήβου.

Σε δήλωσή του, ο Τζέις Όστιν μίλησε για την απώλεια της οικογένειάς του: «Για την Τρέισι και εμένα, ο Μπεν ήταν ένας λατρεμένος γιος, αγαπημένος αδελφός του Κούπερ και του Ζακ, και ένα φως στη ζωή της οικογένειας και των φίλων μας.

Αυτή η τραγωδία μας στέρησε τον Μπεν, αλλά βρίσκουμε κάποια παρηγοριά στο ότι έκανε αυτό που αγαπούσε — πήγαινε με τους φίλους του να παίξουν κρίκετ.

Αγαπούσε το κρίκετ και ήταν μία από τις μεγάλες χαρές της ζωής του».

Advertisement

The teenager's neck was struck by a ball in a chilling similarity to the death of Australia international Phil Hughes. https://t.co/16TcYYIVPi — AJE Sport (@AJE_Sport) October 30, 2025

Ο κ. Όστιν πρόσθεσε ότι η οικογένεια στηρίζει και τον συμπαίκτη του Μπεν, ο οποίος έριξε τη μπάλα τη στιγμή του ατυχήματος.

«Αυτό το δυστύχημα επηρέασε δύο νέους ανθρώπους και οι σκέψεις μας είναι και με εκείνον και με την οικογένειά του», είπε.

Advertisement

«Η μπάλα τον χτύπησε στον λαιμό με τρόπο παρόμοιο με το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Φιλ Χιουζ πριν από δέκα χρόνια», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Cricket Victoria Νικ Κάμινς, σύμφωνα με το αυστραλιανό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Teenage Australian cricketer dies after being hit by ball#BenAustin https://t.co/SetgpHhBvJ pic.twitter.com/NirvFy2Dx1 — Gulf Today (@gulftoday) October 30, 2025

Το 2014, ο Αυστραλός παίκτης του κρίκετ Φίλιπ Χιουζ πέθανε αφού χτυπήθηκε στον λαιμό από μπάλα κατά τη διάρκεια αγώνα του πρωταθλήματος Sheffield Shield.

Advertisement

Ο θάνατός του, για τον οποίο ο ιατροδικαστής δεν απέδωσε ευθύνη σε κανέναν, οδήγησε στη βελτίωση του εξοπλισμού ασφαλείας για τους παίκτες του αθλήματος.

Ο χειροκίνητος εκτοξευτήρας χρησιμοποιείται συχνά για να αυξήσει την ταχύτητα της μπάλας και να μειώσει την καταπόνηση στους ώμους του παίκτη.

(Με πληροφορίες από BBC)

Advertisement

Advertisement