Η Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε σε τρεις φορές ισόβια, για τη δολοφονία τριών ανθρώπων και την απόπειρα σε βάρος ενός τέταρτου στο διαβόητο φονικό γεύμα με τα θανατηφόρα μανιτάρια που συγκλόνισε την Αυστραλία.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ ανακοίνωσε την ποινή κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώρια το πρωί της Δευτέρας (8/9), σύμφωνα με τον Guardian.

Τον Ιούλιο, μετά από μια δίκη 11 εβδομάδων, ένα δικαστήριο ενόρκων έκρινε την 50χρονη Πάτερσον ένοχη για τη δολοφονία του Ντον και της Γκέιλ Πάτερσον – των γονέων του εν διαστάσει συζύγου της, Σάιμον Πάτερσον – και της θείας του Σάιμον, Χέδερ Γουίλκινσον. Το δικαστήριο ενόρκων καταδίκασε επίσης την Πάτερσον για απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της Χέδερ, Ίαν Γουίλκινσον.

Η Πάτερσον φιλοξένησε τους καλεσμένους σε ένα γεύμα τον Ιούλιο του 2023, ταΐζοντάς τους σκόπιμα μοσχαρίσιο φιλέτο Ουέλινγκτον (Beef Wellington) γεμάτο με φονικά μανιτάρια «death cap» (σ.σ. αμανίτης ο φαλλοειδής).

Η εισαγγελία και η υπεράσπιση συμφώνησαν ότι η Πάτερσον θα έπρεπε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τα εγκλήματά της, τα οποία ο δικαδτής χαρακτήρισε «φρικτά». Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει να μην υπάρξει προοπτική αποφυλάκισης υπό όρους για την Πάτερσον, ενώ η υπεράσπιση είπε ότι θα έπρεπε να της δοθεί η ευκαιρία να αφεθεί ελεύθερη.

Η Πάτερσον είχε ήδη εκτίσει 676 ημέρες προφυλάκισης, σύμφωνα με το δικαστήριο. Θα είναι 82 ετών όταν θα δικαιούται να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση υπό όρους το 2056.

Ο Μπιλ είπε ότι οι ένορκοι στη δίκη που διήρκεσε 11 εβδομάδες ήταν πεπεισμένοι, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η κατηγορούμενη διέπραξε τριπλή δολοφονία και μια απόπειρα δολοφονίας. «Μόνο εσύ ξέρεις γιατί τις διέπραξες», είπε ο πρόεδρος της δικαστικής έδρας απευθυνόμενος στην Πάτερσον.

Η Πάτερσον έχει προθεσμία μέχρι τις 6 Οκτωβρίου για να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της, της ποινής της ή και των δύο. Δήλωσε αθώα για όλες τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι οι θάνατοι ήταν ένα τραγικό ατύχημα.

(με πληροφορίες από Guardian)