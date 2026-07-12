Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Λάρι Μπέρκχεντ αντιτίθεται έντονα στη δημιουργία βιογραφικής ταινίας για την Άννα Νικόλ Σμιθ, τονίζοντας πως ο ίδιος και η κόρη του δεν συμμετέχουν στην παραγωγή.

Η ταινία βασίζεται σε βιβλίο του γιατρού Σαντίπ Καπούρ, ο οποίος είχε αναλάβει τη φαρμακευτική αγωγή του μοντέλου πριν από τον θάνατό της.

Ο Μπέρκχεντ κατέθεσε καταγγελία στο Ιατρικό Συμβούλιο της Καλιφόρνιας, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τη χρήση της προσωπικής τους ζωής στην ταινία.

Παράλληλα, ο πατέρας της Ντάνιελιν δήλωσε πως οι προηγούμενες διαβεβαιώσεις του γιατρού ότι θα αποσυρθεί από τη δημοσιότητα δεν τηρήθηκαν ποτέ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον Λάρι Μπέρκχεντ, πατέρα της 19χρονης κόρης της Άννα Νικόλ Σμιθ, η επικείμενη βιογραφική ταινία για το διάσημο μοντέλο, το οποίο πέθανε το 2007 σε ηλικία 39 ετών. Ο Μπέρκχεντ ξεκαθάρισε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η κόρη του, Ντάνιελιν, συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη χρήση της προσωπικής τους ζωής για τις ανάγκες της ταινίας.

Η ταινία, με τίτλο «Trust Me, I’m a Doctor», βασίζεται στο βιβλίο που εξέδωσε το 2017 ο γιατρός Σαντίπ Καπούρ, ο οποίος είχε αναλάβει τη φαρμακευτική αγωγή της Άννα Νικόλ Σμιθ με παυσίπονα. Μετά τον θάνατό της από υπερβολική δόση φαρμάκων, ο Καπούρ βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, ωστόσο αθωώθηκε για όλες τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί.

Advertisement

Advertisement

Ο 53χρονος Μπέρκχεντ δήλωσε οργισμένος ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ντάνιελιν «αντιτίθενται κατηγορηματικά» στην ταινία, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον Καπούρ πως «οι ημέρες κατά τις οποίες έδινε συνεντεύξεις και βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας είχαν τελειώσει». Όπως υποστήριξε, μέσω του Entertainment Tonight, έχει επίσης «καταθέσει καταγγελία στο Ιατρικό Συμβούλιο της Καλιφόρνιας για τη συμμετοχή του δρ Καπούρ στην ταινία».

«Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την παραγωγή και αντιτιθέμεθα απολύτως στο να χρησιμοποιείται η ζωή της Άννα Νικόλ, η δική μου ζωή και η ζωή της κόρης μου σε μια ταινία και να μετατρεπόμαστε σε χαρακτήρες από κάποιον που ήταν γιατρός και τον οποίο, υποτίθεται, οι άνθρωποι έπρεπε να εμπιστεύονται», δήλωσε έντονα ο Μπέρκχεντ στη νέα συνέντευξη.

Anna Nicole Smith's baby daddy SLAMS biopic and warns it will 'harm' their daughter Dannielynn https://t.co/G8thuj359Q — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 11, 2026

«Ο συγκεκριμένος γιατρός και οι εκπρόσωποί του με είχαν διαβεβαιώσει ότι οι ημέρες κατά τις οποίες έδινε συνεντεύξεις και βρισκόταν στο προσκήνιο είχαν τελειώσει, αλλά να που βρισκόμαστε εδώ», πρόσθεσε. «Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, αυτός ο γιατρός εξακολουθεί να εμφανίζεται παντού. Τους έχω προειδοποιήσει για τη βλάβη και την ψυχική επιβάρυνση που προκαλεί όλο αυτό όχι μόνο σε εμένα, αλλά κυρίως στη Ντάνιελιν, καθώς και για το πώς μπορεί να την επηρεάσει».

Αναφερόμενος στην καταγγελία του προς το Ιατρικό Συμβούλιο της Καλιφόρνιας, δήλωσε: «Θα αφήσω τη διαδικασία να εξελιχθεί και θα περιμένω να δω τι έχουν να πουν».

Σε πιο ήπιους τόνους, ο Μπέρκχεντ σχολίασε και την επιλογή της ηθοποιού που ενσαρκώνει την Άννα Νικόλ Σμιθ, σημειώνοντας: «Πιθανότατα είναι ένα καλό κορίτσι και σπουδαία ηθοποιός, αλλά δεν νομίζω ότι κατάφερε να αποδώσει πραγματικά την Άννα Νικόλ».