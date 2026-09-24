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Οι αστυνομικές αρχές στην Ιταλία κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα στη Νάπολη εντόπισαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα σε τοίχους, δάπεδα και έπιπλα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 34 άτομα.

Για να αποκαλύψουν τις κρυψώνες, οι αστυνομικοί χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ακόμη και σφυριά. Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ, τυλιγμένες με σελοφάν και τοποθετημένες με τάξη σε σειρές, κάτω από πλακάκια στους τοίχους και το δάπεδο, αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένα συρτάρια ντουλαπών.

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Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε πλαστικούς κουβάδες και στη συνέχεια φορτώθηκαν σε θωρακισμένο όχημα. Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν επίσης 11 πολυτελή ρολόγια Rolex, όπλα και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου.

Εντολές της μαφίας ακόμη και μέσα από τη φυλακή

Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας υπό τον εισαγγελέα κατά της μαφίας της Νάπολης, Νίκολα Γκράτερι. Όπως δήλωσε ο ίδιος τη Δευτέρα, οι αρχές είχαν θέσει υπό παρακολούθηση κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν κρατούμενοι με διασυνδέσεις με τη μαφία, τα οποία φέρεται να είχαν μεταφερθεί παράνομα μέσα στις φυλακές από συγγενικά τους πρόσωπα.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται πως είχαν και πληροφοριοδότες, οι οποίοι κατέθεσαν στις εισαγγελικές αρχές, έχοντας λάβει προστασία.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες φέρεται να συνδέονται με τη διαβόητη οικογένεια Αντζελίνο, η οποία είχε αποκτήσει σημαντική επιρροή στην περιοχή Καϊβάνο. Η διείσδυσή της στην τοπική κοινωνία ήταν, σύμφωνα με τον Γκράτερι, τόσο εκτεταμένη ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση τέθηκε πέρυσι υπό δικαστική διοίκηση.

Italie: la police trouve 3,2 millions d’euros cachés dans un mur, probablement liés à la mafia pic.twitter.com/HcXgAUarZM — BFM (@BFMTV) September 23, 2026

Με πληροφορίες από: euronews.com