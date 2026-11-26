Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αξιωματούχοι του αμερικανικού Πενταγώνου φέρονται να εξέτασαν τη χρήση νομοθεσίας του Ψυχρού Πολέμου για να πιέσουν τη διοίκηση της Nvidia σχετικά με την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι συζητήσεις αφορούσαν τον Νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής, ο οποίος επιτρέπει κρατικές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικών αναγκών.

Νομικοί εμπειρογνώμονες εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη νομιμότητα τέτοιων πρακτικών, καθώς ο νόμος δεν προβλέπει παρεμβάσεις στη διοίκηση ιδιωτικών εταιρειών.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε επίσημα τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος, υποστηρίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ σχετικές συνομιλίες ή προτάσεις.

Η κυβέρνηση θεωρεί τη Nvidia εταιρεία στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αξιωματούχοι του αμερικανικού Πενταγώνου φέρονται να εξέτασαν ακόμη και την προσφυγή σε νομοθεσία που θεσπίστηκε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις στη διοίκηση της Nvidia και να διασφαλίσουν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Washington Post, στις σχετικές διαβουλεύσεις φέρεται να έλαβαν μέρος ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο αναπληρωτής του, Στιβ Φάινμπεργκ, πριν από την επιστροφή του Χουάνγκ στη διοίκηση της εταιρείας τη Δευτέρα.

Advertisement

Advertisement

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο Νόμος περί Αμυντικής Παραγωγής (Defense Production Act – DPA), ο οποίος ψηφίστηκε το 1950 και δίνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής ασφάλειας. Στο παρελθόν, η συγκεκριμένη νομοθεσία έχει αποτελέσει εργαλείο για την ενίσχυση της παραγωγής της ιδιωτικής βιομηχανίας σε περιόδους πολέμου ή έκτακτων συνθηκών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο συγκεκριμένος νόμος χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποχρεωθεί η General Motors να προχωρήσει στην κατασκευή αναπνευστήρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι αξιωματούχοι εξέτασαν το ενδεχόμενο να διοχετευθεί μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας της Nvidia σε στρατιωτικές παραγγελίες. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπορική δραστηριότητα και την κερδοφορία της εταιρείας, δημιουργώντας πιέσεις στην ηγεσία της.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο νόμος δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ για την επιβολή επικεφαλής σε ιδιωτική επιχείρηση, ενώ δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη πρόβλεψη που να επιτρέπει μια τέτοια παρέμβαση.

Τις αμφιβολίες του για τη νομιμότητα μιας τέτοιας πρακτικής εξέφρασε και ο Μπιλ Γκρίνγουολτ, ειδικός σε θέματα του συγκεκριμένου νόμου στο American Enterprise Institute. Ο ίδιος αμφισβήτησε κατά πόσο το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συμβάσεις προμηθειών ως μοχλό πίεσης σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Διαψεύδει το Πεντάγωνο

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας απέρριψε τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές που φέρονται να γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις. Ανώνυμος αξιωματούχος του Πενταγώνου υποστήριξε στην εφημερίδα ότι δεν πραγματοποιήθηκαν τέτοιες συνομιλίες ούτε διατυπώθηκε αντίστοιχη πρόταση από την ανώτατη ηγεσία του υπουργείου. Από την πλευρά της, η Nvidia δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Advertisement

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθυνθεί στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ζητώντας του να συμβάλει στην επιστροφή του Χουάνγκ, καθώς η υπόθεση είχε αρχίσει να προκαλεί αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο αντιπρόεδρος φέρονται να αντιμετώπιζαν τη Nvidia ως εταιρεία στρατηγικής σημασίας για την αμερικανική οικονομία, θεωρώντας παράλληλα ότι ο Χουάνγκ είχε τη δυνατότητα να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Στις επαφές φέρεται να είχε εμπλοκή και ο Εμίλ Μάικλ, υφυπουργός Άμυνας με αρμοδιότητα την έρευνα και τη μηχανική. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση ανέδειξε τη σημασία της Nvidia για την εθνική ασφάλεια, χωρίς ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να θεωρήσει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις απειλητικές.

Advertisement

Οι εξελίξεις συνδέονται με την ευρύτερη στρατηγική του Πιτ Χέγκσεθ για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον εκσυγχρονισμό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Πεντάγωνο διευρύνει τη συνεργασία του με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, την κβαντική υπολογιστική και τα κρίσιμα ορυκτά, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία, δάνεια και απευθείας επενδύσεις.

Επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος νόμος με στόχο την επιστροφή του Χουάνγκ εξέφρασε και ο Πιτ Χάρελ, νομικός και επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Georgetown. Παράλληλα, διατύπωσε προβληματισμούς για τον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να παρεμβαίνει στη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Advertisement