Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Nvidia διέκοψε τις αποστολές διακομιστών προς τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία λόγω των νέων αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Οι κατασκευαστές Dell και Supermicro ενημέρωσαν τους αγοραστές ότι οι παραγγελίες παγώνουν προσωρινά μέχρι να διασαφηνιστεί ο τρόπος συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες της Ουάσιγκτον.

Οι περιορισμοί στοχεύουν στην αποτροπή της πρόσβασης κινεζικών εταιρειών σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης, την οποία εξασφάλιζαν μέσω παρόχων υπηρεσιών cloud στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την εφαρμογή των νέων μέτρων έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά, οδηγώντας ορισμένους επενδυτές στην αναστολή χρηματοδότησης έργων υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στην περιοχή.

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Η Nvidia ζήτησε από τους συνεργάτες της στον τομέα της παραγωγής να σταματήσουν τις αποστολές διακομιστών (servers) προς τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς, όπως αναφέρεουν οι Financial Times, οι ΗΠΑ εντείνουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση της Κίνας σε υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κατασκευαστικοί συνεργάτες της Nvidia, όπως η Dell και η Supermicro, οι οποίοι ενσωματώνουν τα τσιπ της εταιρείας σε διακομιστές, ενημέρωσαν τους αγοραστές στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία ότι η Nvidia δεν θα επιτρέψει την αποστολή των παραγγελιών τους, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

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Δεν είναι σαφές εάν η αναστολή είναι προσωρινή, καθώς η Nvidia και οι συνεργάτες της προσπαθούν να βρουν τον τρόπο συμμόρφωσης με τους νέους εξαγωγικούς περιορισμούς της Ουάσιγκτον, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν εξελιχθεί σε δημοφιλείς προορισμούς για κινεζικές εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia, των οποίων η εξαγωγή υπόκειται σε περιορισμούς από τις ΗΠΑ.

Η περιοχή αποτελεί ιδιαίτερα επικερδή αγορά για την Nvidia. Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 104 δισ. δολαρίων μέσω της θυγατρικής της στη Σιγκαπούρη το 2025, σημειώνοντας αύξηση 72% μέσα σε διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με τα εταιρικά οικονομικά στοιχεία. Η Nvidia καταγράφει επίσης μέσω της μονάδας της στη Σιγκαπούρη μέρος των εσόδων της από την Ταϊβάν και την Κίνα.

Πολλοί κινεζικοί όμιλοι παρακάμπτουν τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς ενοικιάζοντας πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ μέσω παρόχων υπηρεσιών cloud, οι οποίοι αγοράζουν διακομιστές εξοπλισμένους με τσιπ της Nvidia.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα νέους κανόνες, με στόχο να σταματήσει αυτή την πρακτική. Τα μέτρα ανακοινώθηκαν μετά την προσωρινή απομάκρυνση του Jensen Huang από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, έπειτα από δημοσιεύματα σχετικά με εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και με μια γυναίκα που συνδεόταν με πάροχο υπηρεσιών cloud. Ο συγκεκριμένος πάροχος είχε εκμισθώσει υπολογιστική ισχύ σε κινεζικές εταιρείες και βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη εμπλοκή σε λαθρεμπόριο.

Οι αποκαλύψεις αυτές περιέπλεξαν τη θέση του Huang, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν τσιπ της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες, ώστε να ενισχύσουν την εξάρτησή τους από την αμερικανική τεχνολογία.

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Παρά την προσπάθεια του Πεκίνου να αναπτύξει εγχώριες εναλλακτικές λύσεις, τα κορυφαία κινεζικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους επεξεργαστές της Nvidia για την ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων τους, ιδιαίτερα κατά το απαιτητικό από πλευράς υπολογιστικής ισχύος αρχικό στάδιο της εκπαίδευσής τους.

Παρότι πολλοί ήλπιζαν ότι η επιστροφή του Huang στο τιμόνι της Nvidia αυτή την εβδομάδα θα άνοιγε τον δρόμο για χαλαρότερη εφαρμογή των νέων κανόνων, δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η εταιρεία θα αποφύγει την εφαρμογή τους, ανέφεραν οι πηγές.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έχει θέσει προθεσμία 90 ημερών στους παρόχους υπηρεσιών cloud, προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας, αποδεικνύοντας ότι οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών τους δεν περιλαμβάνουν οντότητες που υπόκεινται σε περιορισμούς.

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«Υπάρχει αυτός ο νέος κανονισμός, αλλά δεν υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα εφαρμοστεί», δήλωσε στέλεχος εταιρείας παροχής υπηρεσιών cloud.

«Κανείς δεν γνωρίζει πώς μπορεί να υποβάλει αίτηση για αυτή την άδεια, ενώ η προθεσμία των 90 ημερών ήδη μετρά αντίστροφα. Αυτό προκαλεί απόλυτο χάος στην περιοχή».

Η ζήτηση από κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες έχει τροφοδοτήσει την άνθηση των κέντρων δεδομένων (data centres) στη Νοτιοανατολική Ασία, ιδιαίτερα στη Μαλαισία και την Ινδονησία, όπου έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι νέοι περιορισμοί των ΗΠΑ έχουν θέσει σε κίνδυνο μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων.

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Μεταξύ των εταιρειών που επηρεάζονται είναι η Aolani, μια εταιρεία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία σχεδίαζε να παρέχει προηγμένη υπολογιστική ισχύ στην ByteDance, την κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, μέσω συμφωνιών μίσθωσης υπολογιστικών πόρων, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η αναστάτωση που έχει προκληθεί οδήγησε ορισμένους τραπεζίτες, οι οποίοι είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουν το έργο, να αναστείλουν τη χορήγηση πιστώσεων ύψους περίπου 500 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο η ByteDance να εγκαταλείψει τη συμφωνία.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι Dell, Supermicro, ByteDance και Aolani δεν απάντησαν στα αιτήματα για παροχή σχολίων.

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