Ο 26χρονος Τζόσουα Μίχαλς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του, Ζι Γουάνγκ, μετά από έναν ιδιαίτερα έντονο καβγά στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο. Ο νεαρός, γόνος πλούσιας οικογένειας, μαχαίρωσε τη γυναίκα με κουζινομάχαιρο το 2024, όταν εκείνη τον κατηγόρησε ότι της είχε μεταδώσει αφροδίσιο νόσημα.

Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, η Γουάνγκ είχε βρεθεί σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τις τελευταίες ημέρες πριν από τον φόνο, ενώ τα μηνύματα που αντάλλαξαν δείχνουν ένταση, φόβο και βαθιά συναισθηματική αναστάτωση.

Wealthy nepo baby called dad to ask for lawyer as his girlfriend lay dying after he stabbed and strangled her: court https://t.co/EiCEq4qVMJ pic.twitter.com/dSk5pDhBJp — New York Post (@nypost) December 8, 2025

Ο Μίχαλς υποστήριξε στο δικαστήριο ότι είχε μεταβεί στο σπίτι της Γουάνγκ για να την ηρεμήσει λόγω των συνεχών καβγάδων τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν στην κουζίνα για να ετοιμάσει φαγητό όταν εκείνη εμφανίστηκε εκτός εαυτού και προσπάθησε να του πάρει το μαχαίρι.

Ισχυρίστηκε ότι η πράξη του ήταν αποτέλεσμα πάλης και ότι μαχαίρωσε τη σύντροφό του μόνο για να αμυνθεί. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση κατέρριψε ουσιαστικά την εκδοχή του, αποκαλύπτοντας πως η 31χρονη παρέμεινε ζωντανή για περίπου μία ώρα χωρίς εκείνος να προσφέρει καμία βοήθεια.

The victim of the Fatal Stabbing in Hither Green has been named in court papers as Zhe Weng, 31. Joshua Michals 24, is charged with her Murder. https://t.co/28ApSys3xY — Crime Scene Images London (@csi_london) March 25, 2024

Μετά την επίθεση, ο δράστης δεν κάλεσε αμέσως βοήθεια. Αντίθετα, επικοινώνησε πρώτα με τον πατέρα του ζητώντας νομική υποστήριξη, πέταξε το κινητό του θύματος και καθυστέρησε περίπου τέσσερις ώρες πριν ειδοποιήσει ασθενοφόρο.

Ακόμη πιο σοκαριστικό ήταν το γεγονός ότι μετά την κλήση, ο Μίχαλς έφυγε από το σημείο παίρνοντας ταξί για το σπίτι του, αφήνοντας την Γουάνγκ αβοήθητη. Η στάση του αυτή ερμηνεύτηκε από την εισαγγελία ως ένδειξη πλήρους αδιαφορίας και απόπειρας συγκάλυψης των πράξεών του.

Φίλοι και γνωστοί του δράστη δήλωσαν συγκλονισμένοι από την πράξη του, αναφέροντας ότι ο Μίχαλς μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο προνόμια και ποτέ δεν είχε δείξει σημάδια βίαιης συμπεριφοράς. Πολλοί τον περιέγραφαν ως ήρεμο και κοινωνικό, με ενδιαφέρον για τη δημιουργία βίντεο και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα που είχαν για εκείνον και στο αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε προκάλεσε σοκ. Η υπόθεση ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, την τραγική πραγματικότητα της έμφυλης βίας και τις καταστροφικές συνέπειες της τοξικότητας μέσα στις σχέσεις. Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την ποινή του μέσα στις επόμενες εβδομάδες σύντομα.