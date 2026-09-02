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Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του νότιου Σινά, στην Αίγυπτο, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο στον δρόμο Νταχάμπ-Νουγουέιμπα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 28 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση. Το δυστύχημα επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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BREAKING: Sixteen people killed in bus crash in Egypt's south Sinai areahttps://t.co/quqxmbQIKy — Sky News (@SkyNews) September 2, 2026

Η χερσόνησος του Σινά αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, με το νότιο τμήμα της να προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, κυρίως για τις δραστηριότητες στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως οι καταδύσεις και το snorkeling.

Το νέο δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα σοβαρών τροχαίων στην Αίγυπτο. Μόλις τον περασμένο μήνα, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε τροχαίο στην κυβερνείo του Ισμαηλία.